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Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російська влада заблокувала банківські рахунки

Росія заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" в Росії. А судові виконавці відвідали редакцію і почали процедури виконавчого провадження, прискорюючи виплату накладених штрафів, і почали інвентаризацію майна московського бюро. Причина тиску - порушення суперечливого російського закону про "іноземних агентів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Радіо Свобода.

Московському банкові, в якому відкрито рахунки "Радіо Свобода" в Росії, передано наказ арештувати і заморозити їх, щоб домогтися сплати частини штрафів – цього разу йдеться про 5 мільйонів рублів (нині це майже 1 мільйон 867 тисяч гривень). Вони стосуються тим часом лише десяти судових рішень, щодо яких сплив двомісячний термін сплати, з понад пів тисячі очікуваних справ.

Із січня по травень 2021 року російська державна Федеральна служба нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій ("Роскомнагляд") склала і спрямувала до суду 520 протоколів нібито про порушення нових правил маркування публікацій "Радіо Свобода" і його проєктами в Росії і в окупованому українському Криму, що були внесені Міністерством юстиції Росії 2017 року до переліку медіа-"іноземних агентів".

Компанія РВЄ/РС, яка доти дотримувалася всіх норм російського законодавства, відмовилася виконувати ці вимоги, розцінюючи їх як спробу втручання в редакційну політику. "Радіо Свобода" відкидає таке визначення і вимогу чітко позначати кожну публікацію стандартним текстом, який призначений для "іноземних агентів".

Загальний розмір штрафів, накладених на "Радіо Свобода" і його проєкти, становить близько 70 мільйонів рублів (нині понад 26 мільйонів гривень). Компанія РВЄ/РС оскаржує всі призначені штрафи в передбаченому російським законодавством порядку, проте з більш ніж 250 поданих наразі апеляцій суд не задовольнив жодну.

Компанія РВЄ/РС також оскаржує дії російської влади в Європейському суді з прав людини і звернулася до цього суду з проханням як запобіжний захід заборонити Росії стягувати ці штрафи.

13 травня російське державне агентство "ТАСС" повідомило, що один із судів у Москві скасував рішення про призначення 140 штрафів проти "Радіо Свобода", але з суто процесуальних міркувань: їх, мовляв, розглядав не той суд, який мав би. Відтак ці рішення спрямовані на новий розгляд у "правильному" з погляду підсудності суді. Водночас суд залишив чинними ще 117 штрафів на майже 29 мільйонів рублів (близько 10 мільйонів 800 тисяч гривень).

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Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу 13 травня заперечувала попередні заяви представників США, що дії Москви проти "Радіо Свобода" порушують права журналістів. За її твердженнями, російські обмеження є свідченням того, що Росія робить усе задля того, щоб плюралізм ЗМІ "на практиці був невід’ємним елементом по-справжньому вільного суспільства", а заяви з американського боку, мовляв, тільки "демонструють істинну роль РВЄ/РС як рупорів державної пропаганди США" і ще раз підтверджують, що визначення цієї медіакомпанії як іноземного агента "було присвоєно правильно і підстави для цього є".

Цю заяву Захарової відкинув президент РВЄ/РС Джеймі Флай. Він наголосив, що компанія продовжить боротися з "цими намаганнями Кремля цензурувати незручну правду".

"Журналісти РВЄ/РС у Росії – це патріотичні громадяни Росії, не американці, – заявив він. – Вони подають незалежні новини й інформацію, щоб їхні співгромадяни не "звикали до неправди і не жили в брехні", як недавно сказав один із них".

"Нас не змусять замовкнути, і ми не залишимо свою російську аудиторію", - наголошується в заяві.

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Топ коментарі
+14
правильно, теперь нужно отключиться от свифт и интернета, чебурнет ваше фсё
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15.05.2021 10:16
+8
Давай,мордор,дави эту свободу. Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ - Цензор.НЕТ 4744
Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ - Цензор.НЕТ 6050
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15.05.2021 10:20
+5
Дойош Радіо Холопство!!! Впірьод к Феодалізьму руцкому світлому будущему!
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15.05.2021 10:28
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правильно, теперь нужно отключиться от свифт и интернета, чебурнет ваше фсё
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15.05.2021 10:16 Відповісти
чебурнэт-это силиконовые сиськи у парашки на уровне р166...
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15.05.2021 10:46 Відповісти
Чебурнет - это Яндекс, Рутьюб, Вк, Телеграм и Мейл.ру, если что
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15.05.2021 12:45 Відповісти
Ну ну.Щас америкосы засадят ватникам по самые помидоры.Дурачки,с голой ногой против шашки.
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15.05.2021 10:19 Відповісти
Давай,мордор,дави эту свободу. Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ - Цензор.НЕТ 4744
Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ - Цензор.НЕТ 6050
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15.05.2021 10:20 Відповісти
груши ?
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15.05.2021 10:27 Відповісти
Ха..И груши с яблоками тоже. Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 1540
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15.05.2021 10:49 Відповісти
такой себе стандартно-не симметричный парашный ответ на посадку китайского ровера на марс ))
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15.05.2021 10:24 Відповісти
Более 39 тонн яблок и груш, ввозимых из Беларуси, были уничтожены на полигоне в Смоленской области в минувший четверг - таможенники пресекли нелегальный груз.
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15.05.2021 10:26 Відповісти
Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ - Цензор.НЕТ 3481
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15.05.2021 10:29 Відповісти
Дойош Радіо Холопство!!! Впірьод к Феодалізьму руцкому світлому будущему!
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15.05.2021 10:28 Відповісти
11 СМИ группы «Радио Свобода» объявили иностранными агентами. Представляете в Украине 11 ресурсов RT? Это же вражеская промывка мозгов.
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15.05.2021 10:31 Відповісти
В Украине до последнего времени было не 11 а 111 рашкованскиx каналов! Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 3535 Так что да, представляем Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 1564 И последствия видим на лицаx сограждан Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 6399
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15.05.2021 11:36 Відповісти
промывка мозгов от того дерьма, что насрали туда соловьевы-киселевы-скабеевы? Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 9300

браво, кацапа! ты спалило не только себя но и показало чего бояться фашиствующие власти в кремле Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 7309
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15.05.2021 13:20 Відповісти
Например каждый год к 9 мая это сеть выпускает кучу "исторических" статей про палачей и насильников которые захватывали Европу. Просто неприкрыто срут на головы.
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15.05.2021 10:38 Відповісти
факты изнасилования бойцами Красной армии женщин и девочек на оккупированныx территорияx Европы широко задокументированы! Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 7645 Или ты думаешь зря расейские военные арxивы еще на 50 лет засекретили?! Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 8008
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15.05.2021 11:38 Відповісти
В совке они по-любому работали гораздо тоньше. Понабрали каких-то шендеровичей и бабченков.
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15.05.2021 12:00 Відповісти
Умелая пропаганда и просто эмоциональный срач это же совсем разные вещи.
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15.05.2021 12:02 Відповісти
ага, інтервенція в "музей закинутих секретів", шуухєрр!..

Слишком персональные данные. Ольга Абраменко - о личной памяти https://www.svoboda.org/a/31219787.html
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15.05.2021 12:04 Відповісти
sva rovsky, ватан, вам просто пытались раскрыть глаза на правду!

еще Солженицын писал что русские солдаты-насильники и убийцы
почитай хотя бы Википедию:
Насилие в отношении мирного населения Германии в конце Второй мировой войны

Лев Копелев впоследствии так описывал своё потрясение от происходящего в Восточной Пруссии и свои мысли в те дни:
"Почему среди наших солдат оказалось столько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек, распластанных на снегу, в подворотнях, убивали безоружных, крушили всё, что могли, гадили, жгли. И разрушали бессмысленно, лишь бы разрушить"
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15.05.2021 12:28 Відповісти
Маловато будет. Запретить радио вообще, Попова посмертно казнить. Выявлять радиоприемные устройства в квартирах и домах. Ломать кувалдами и хозяев беспощадно наказывать вплоть да расстрела. Телевизоры не трогать.
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15.05.2021 10:31 Відповісти
правильно, шоб не повадно было холопам слушать про палачей насильников берий и прочих, только гебельс тв со *********** и секелёвыми-салавьёвыми, распаясались холопы свободу слова почуяли.
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15.05.2021 11:32 Відповісти
Попов то типа Калашникова того времени (xотя понятно что поумнее был).
А радио изобрел Маркони Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 4927
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15.05.2021 11:39 Відповісти
Это да, а посмертно казнить они смогут только Попова.
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15.05.2021 11:43 Відповісти
Да посмертно казнить они кого угодно смогут. Обоих сразу, на пример)
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16.05.2021 07:49 Відповісти
Ма-лац-цы, чего там. Главное, закрепить успех и расчистить дорогу к светлому будущему, ага. Шо там у них в архивах: крепостное право, иго, оброк, ясак. И самое главное - снохачество!
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15.05.2021 10:42 Відповісти
Немає свободи - навіщо її радіо кацапам...
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15.05.2021 10:54 Відповісти
Тяжело из болота вытаскивать бегемота. И еще тяжелее загнать его обратно! Но Карфаген должен быть разрушен!
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15.05.2021 11:02 Відповісти
Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 7529
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15.05.2021 11:17 Відповісти
Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 165 Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 3535
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15.05.2021 11:25 Відповісти
сейчас гепа морзянкой отстучит новую телефонограмму - завтра уберут Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 4471
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15.05.2021 11:33 Відповісти
а немецкий герб там к чему?
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15.05.2021 12:38 Відповісти
Имперский герб
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15.05.2021 12:44 Відповісти
клеветники такие.....сякие)
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15.05.2021 11:29 Відповісти
- Куда, Пётр Васильевич, собираешься?
- Да, решил поменять место жительства... Надоела мне Москва...
- Тьфу на тебя!... Чем ты недоволен? Известный пластический хирург, практика обширная, весь "упакованный", "денег куры не клюют...". И куда собрался? В Лондон? В Нью-Йорк?
- Нет... На Курилы...
- Оп-па!... А что там делать? Там же клиентуры нет!
- Будет... Слух пошёл - их скоро начнут Японии передавать. Знаешь, сколько туда ломанётся желающих на проживание?...
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15.05.2021 11:58 Відповісти
Отлично!
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15.05.2021 12:43 Відповісти
Пора переходить к вещанию из-за границы. Интернет позволяет разные варианты.
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15.05.2021 14:57 Відповісти
 
 