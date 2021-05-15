Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" в Росії. А судові виконавці відвідали редакцію і почали процедури виконавчого провадження, прискорюючи виплату накладених штрафів, і почали інвентаризацію майна московського бюро. Причина тиску - порушення суперечливого російського закону про "іноземних агентів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Радіо Свобода.
Московському банкові, в якому відкрито рахунки "Радіо Свобода" в Росії, передано наказ арештувати і заморозити їх, щоб домогтися сплати частини штрафів – цього разу йдеться про 5 мільйонів рублів (нині це майже 1 мільйон 867 тисяч гривень). Вони стосуються тим часом лише десяти судових рішень, щодо яких сплив двомісячний термін сплати, з понад пів тисячі очікуваних справ.
Із січня по травень 2021 року російська державна Федеральна служба нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій ("Роскомнагляд") склала і спрямувала до суду 520 протоколів нібито про порушення нових правил маркування публікацій "Радіо Свобода" і його проєктами в Росії і в окупованому українському Криму, що були внесені Міністерством юстиції Росії 2017 року до переліку медіа-"іноземних агентів".
Компанія РВЄ/РС, яка доти дотримувалася всіх норм російського законодавства, відмовилася виконувати ці вимоги, розцінюючи їх як спробу втручання в редакційну політику. "Радіо Свобода" відкидає таке визначення і вимогу чітко позначати кожну публікацію стандартним текстом, який призначений для "іноземних агентів".
Загальний розмір штрафів, накладених на "Радіо Свобода" і його проєкти, становить близько 70 мільйонів рублів (нині понад 26 мільйонів гривень). Компанія РВЄ/РС оскаржує всі призначені штрафи в передбаченому російським законодавством порядку, проте з більш ніж 250 поданих наразі апеляцій суд не задовольнив жодну.
Компанія РВЄ/РС також оскаржує дії російської влади в Європейському суді з прав людини і звернулася до цього суду з проханням як запобіжний захід заборонити Росії стягувати ці штрафи.
13 травня російське державне агентство "ТАСС" повідомило, що один із судів у Москві скасував рішення про призначення 140 штрафів проти "Радіо Свобода", але з суто процесуальних міркувань: їх, мовляв, розглядав не той суд, який мав би. Відтак ці рішення спрямовані на новий розгляд у "правильному" з погляду підсудності суді. Водночас суд залишив чинними ще 117 штрафів на майже 29 мільйонів рублів (близько 10 мільйонів 800 тисяч гривень).
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу 13 травня заперечувала попередні заяви представників США, що дії Москви проти "Радіо Свобода" порушують права журналістів. За її твердженнями, російські обмеження є свідченням того, що Росія робить усе задля того, щоб плюралізм ЗМІ "на практиці був невід’ємним елементом по-справжньому вільного суспільства", а заяви з американського боку, мовляв, тільки "демонструють істинну роль РВЄ/РС як рупорів державної пропаганди США" і ще раз підтверджують, що визначення цієї медіакомпанії як іноземного агента "було присвоєно правильно і підстави для цього є".
Цю заяву Захарової відкинув президент РВЄ/РС Джеймі Флай. Він наголосив, що компанія продовжить боротися з "цими намаганнями Кремля цензурувати незручну правду".
"Журналісти РВЄ/РС у Росії – це патріотичні громадяни Росії, не американці, – заявив він. – Вони подають незалежні новини й інформацію, щоб їхні співгромадяни не "звикали до неправди і не жили в брехні", як недавно сказав один із них".
"Нас не змусять замовкнути, і ми не залишимо свою російську аудиторію", - наголошується в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
браво, кацапа! ты спалило не только себя но и показало чего бояться фашиствующие власти в кремле
Слишком персональные данные. Ольга Абраменко - о личной памяти https://www.svoboda.org/a/31219787.html
еще Солженицын писал что русские солдаты-насильники и убийцы
почитай хотя бы Википедию:
Насилие в отношении мирного населения Германии в конце Второй мировой войны
Лев Копелев впоследствии так описывал своё потрясение от происходящего в Восточной Пруссии и свои мысли в те дни:
"Почему среди наших солдат оказалось столько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек, распластанных на снегу, в подворотнях, убивали безоружных, крушили всё, что могли, гадили, жгли. И разрушали бессмысленно, лишь бы разрушить"
А радио изобрел Маркони
- Да, решил поменять место жительства... Надоела мне Москва...
- Тьфу на тебя!... Чем ты недоволен? Известный пластический хирург, практика обширная, весь "упакованный", "денег куры не клюют...". И куда собрался? В Лондон? В Нью-Йорк?
- Нет... На Курилы...
- Оп-па!... А что там делать? Там же клиентуры нет!
- Будет... Слух пошёл - их скоро начнут Японии передавать. Знаешь, сколько туда ломанётся желающих на проживание?...