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Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ

Россия заблокировала банковские счета Русской службы Радио Свобода. А судебные исполнители посетили редакцию и начали процедуры исполнительного производства, ускоряя выплату наложенных штрафов и начали инвентаризацию имущества московского бюро. Причина давления - нарушение противоречивого российского закона об "иностранных агентах".

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Радио Свобода.

Московскому банку, в котором открыты счета Радио Свобода в России, передано приказ арестовать и заморозить их, чтобы добиться уплаты части штрафов - на этот раз речь идет о сумме в 5 млн рублей (сейчас это почти 1 млн 867 тысяч гривен). Они касаются тем временем только десяти судебных решений, по которым истек двухмесячный срок уплаты, с более чем полтысячи ожидаемых дел.

С января по май 2021 года российская государственная Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ("Роскомнадзор") составила и направила в суд 520 протоколов якобы о нарушении новых правил маркировки публикаций Радио Свобода и его проектам в России и в оккупированном украинском Крыму, которые были внесены Министерством юстиции России 2017 года в перечень медиа "иностранных агентов".

Компания РСЕ/РС, которая до этого придерживалась всех норм российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику. Радио отвергает такое определение и требование четко обозначать каждую публикацию стандартным текстом, который предназначен для "иностранных агентов".

Общая сумма штрафов, наложенных на Радио Свобода и его проекты, составляет около 70 млн рублей (сейчас более 26 млн гривен). Компания РСЕ/РС оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российским законодательством порядке, однако из более чем 250 представленных в настоящее время апелляций суд не удовлетворил ни одну.

Компания РСЕ/РС также оспаривает действия российских властей в Европейском суде по правам человека и обратилась в этот суд с просьбой в качестве меры пресечения запретить России взимать эти штрафы.

13 мая российское государственное агентство "ТАСС" сообщило, что один из судов в Москве отменил решение о назначении 140 штрафов против Радио Свобода - но из сугубо процессуальных соображений: их, мол, рассматривал не тот суд, который должен. Поэтому эти решения направлены на рассмотрение в "правильном" с точки зрения подсудности суде. При этом суд оставил в силе еще 117 штрафов на сумму почти в 29 миллионов рублей (около 10 млн 800 тысяч гривен).

Читайте также: Марионетки Кремля продолжают блокировать сайты популярных украинских СМИ в оккупированном Крыму: Цензор.НЕТ в том числе

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 13 мая отрицала предыдущие заявления представителей США, что действия Москвы против Радио Свобода нарушают права журналистов. По ее утверждениям, российские ограничения является свидетельством того, что Россия делает все для того, чтобы плюрализм СМИ "на практике был неотъемлемым элементом по-настоящему свободного общества", а заявления с американской стороны, мол, только "демонстрируют истинную роль РСЕ/РС как рупоров государственной пропаганды США" и еще раз подтверждают, что определение этой медиакомпании как иноагента "было присвоено правильно, и основания для этого есть".

Это заявление Захаровой отверг президент РСЕ/РС Джейми Флай. Он отметил, что компания продолжит бороться с "этими попытками Кремля цензурировать неудобную правду".

"Журналисты РСЕ/РС в России - это патриотические граждане России, не американцы, - заявил он. - Они подают независимые новости и информацию, чтобы их сограждане не "привыкали ко лжи и жили во лжи", как недавно сказал один из них".

"Нас не заставят замолчать, и мы не оставим свою российскую аудиторию", - отмечается в заявлении.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
правильно, теперь нужно отключиться от свифт и интернета, чебурнет ваше фсё
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15.05.2021 10:16
+8
Давай,мордор,дави эту свободу. Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ - Цензор.НЕТ 4744
Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ - Цензор.НЕТ 6050
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15.05.2021 10:20
+5
Дойош Радіо Холопство!!! Впірьод к Феодалізьму руцкому світлому будущему!
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15.05.2021 10:28
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Правила форума Совет форумчан
правильно, теперь нужно отключиться от свифт и интернета, чебурнет ваше фсё
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15.05.2021 10:16 Ответить
чебурнэт-это силиконовые сиськи у парашки на уровне р166...
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15.05.2021 10:46 Ответить
Чебурнет - это Яндекс, Рутьюб, Вк, Телеграм и Мейл.ру, если что
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15.05.2021 12:45 Ответить
Ну ну.Щас америкосы засадят ватникам по самые помидоры.Дурачки,с голой ногой против шашки.
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15.05.2021 10:19 Ответить
Давай,мордор,дави эту свободу. Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ - Цензор.НЕТ 4744
Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ - Цензор.НЕТ 6050
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15.05.2021 10:20 Ответить
груши ?
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15.05.2021 10:27 Ответить
Ха..И груши с яблоками тоже. Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 1540
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15.05.2021 10:49 Ответить
такой себе стандартно-не симметричный парашный ответ на посадку китайского ровера на марс ))
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15.05.2021 10:24 Ответить
Более 39 тонн яблок и груш, ввозимых из Беларуси, были уничтожены на полигоне в Смоленской области в минувший четверг - таможенники пресекли нелегальный груз.
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15.05.2021 10:26 Ответить
Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ - Цензор.НЕТ 3481
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15.05.2021 10:29 Ответить
Дойош Радіо Холопство!!! Впірьод к Феодалізьму руцкому світлому будущему!
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15.05.2021 10:28 Ответить
11 СМИ группы «Радио Свобода» объявили иностранными агентами. Представляете в Украине 11 ресурсов RT? Это же вражеская промывка мозгов.
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15.05.2021 10:31 Ответить
В Украине до последнего времени было не 11 а 111 рашкованскиx каналов! Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 3535 Так что да, представляем Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 1564 И последствия видим на лицаx сограждан Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 6399
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15.05.2021 11:36 Ответить
промывка мозгов от того дерьма, что насрали туда соловьевы-киселевы-скабеевы? Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 9300

браво, кацапа! ты спалило не только себя но и показало чего бояться фашиствующие власти в кремле Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 7309
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15.05.2021 13:20 Ответить
Например каждый год к 9 мая это сеть выпускает кучу "исторических" статей про палачей и насильников которые захватывали Европу. Просто неприкрыто срут на головы.
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15.05.2021 10:38 Ответить
факты изнасилования бойцами Красной армии женщин и девочек на оккупированныx территорияx Европы широко задокументированы! Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 7645 Или ты думаешь зря расейские военные арxивы еще на 50 лет засекретили?! Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 8008
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15.05.2021 11:38 Ответить
В совке они по-любому работали гораздо тоньше. Понабрали каких-то шендеровичей и бабченков.
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15.05.2021 12:00 Ответить
Умелая пропаганда и просто эмоциональный срач это же совсем разные вещи.
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15.05.2021 12:02 Ответить
ага, інтервенція в "музей закинутих секретів", шуухєрр!..

Слишком персональные данные. Ольга Абраменко - о личной памяти https://www.svoboda.org/a/31219787.html
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15.05.2021 12:04 Ответить
sva rovsky, ватан, вам просто пытались раскрыть глаза на правду!

еще Солженицын писал что русские солдаты-насильники и убийцы
почитай хотя бы Википедию:
Насилие в отношении мирного населения Германии в конце Второй мировой войны

Лев Копелев впоследствии так описывал своё потрясение от происходящего в Восточной Пруссии и свои мысли в те дни:
"Почему среди наших солдат оказалось столько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек, распластанных на снегу, в подворотнях, убивали безоружных, крушили всё, что могли, гадили, жгли. И разрушали бессмысленно, лишь бы разрушить"
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15.05.2021 12:28 Ответить
Маловато будет. Запретить радио вообще, Попова посмертно казнить. Выявлять радиоприемные устройства в квартирах и домах. Ломать кувалдами и хозяев беспощадно наказывать вплоть да расстрела. Телевизоры не трогать.
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15.05.2021 10:31 Ответить
правильно, шоб не повадно было холопам слушать про палачей насильников берий и прочих, только гебельс тв со *********** и секелёвыми-салавьёвыми, распаясались холопы свободу слова почуяли.
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15.05.2021 11:32 Ответить
Попов то типа Калашникова того времени (xотя понятно что поумнее был).
А радио изобрел Маркони Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 4927
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15.05.2021 11:39 Ответить
Это да, а посмертно казнить они смогут только Попова.
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15.05.2021 11:43 Ответить
Да посмертно казнить они кого угодно смогут. Обоих сразу, на пример)
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16.05.2021 07:49 Ответить
Ма-лац-цы, чего там. Главное, закрепить успех и расчистить дорогу к светлому будущему, ага. Шо там у них в архивах: крепостное право, иго, оброк, ясак. И самое главное - снохачество!
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15.05.2021 10:42 Ответить
Немає свободи - навіщо її радіо кацапам...
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15.05.2021 10:54 Ответить
Тяжело из болота вытаскивать бегемота. И еще тяжелее загнать его обратно! Но Карфаген должен быть разрушен!
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15.05.2021 11:02 Ответить
Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 7529
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15.05.2021 11:17 Ответить
Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 165 Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 3535
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15.05.2021 11:25 Ответить
сейчас гепа морзянкой отстучит новую телефонограмму - завтра уберут Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ - Цензор.НЕТ 4471
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15.05.2021 11:33 Ответить
а немецкий герб там к чему?
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15.05.2021 12:38 Ответить
Имперский герб
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15.05.2021 12:44 Ответить
клеветники такие.....сякие)
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15.05.2021 11:29 Ответить
- Куда, Пётр Васильевич, собираешься?
- Да, решил поменять место жительства... Надоела мне Москва...
- Тьфу на тебя!... Чем ты недоволен? Известный пластический хирург, практика обширная, весь "упакованный", "денег куры не клюют...". И куда собрался? В Лондон? В Нью-Йорк?
- Нет... На Курилы...
- Оп-па!... А что там делать? Там же клиентуры нет!
- Будет... Слух пошёл - их скоро начнут Японии передавать. Знаешь, сколько туда ломанётся желающих на проживание?...
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15.05.2021 11:58 Ответить
Отлично!
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15.05.2021 12:43 Ответить
Пора переходить к вещанию из-за границы. Интернет позволяет разные варианты.
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15.05.2021 14:57 Ответить
 
 