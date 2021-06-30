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Цензор.НЕТ и еще 26 сайтов блокируют в оккупированном Крыму, - правозащитники

Цензор.НЕТ и еще 26 сайтов блокируют в оккупированном Крыму, - правозащитники

Российские оккупанты продолжают незаконное блокирование украинских независимых интернет-ресурсов на территории Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайте Крымской правозащитной группы.

Как сообщают правозащитники, на момент мониторинга в 12 населенных пунктах полностью блокируются 18 украинских сайтов. Еще 9 сайтов доступны только в некоторых населенных пунктах из списка мониторинга.

Согласно результатам исследования, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 13 украинских медиа: Цензор.НЕТ, След.нет, Blackseanews, 112 телеканал, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Стрічка, Депо, РБК Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.

Также полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и организации Хизб ут-Тахрир.

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Сайты QHA, Информационное сопротивление, UAinfo, Подробности, ТонеТо, ТСН, Украинская правда доступны только в одном населенном пункте из 12 проверенных. Сайты Укринформ и Апостроф доступны в 3 населенных пунктах из списка.

Проверку доступности сайтов мониторы провели в июне 2021 года с помощью сетей 12 разных провайдеров в 12 крымских населенных пунктах, в т.ч.  Алушта, Белогорск, Севастополь, Симферополь, Ялта, Бахчисарай, Керчь,Красноперекопск, Феодосия, Евпатория.

Правозащитники подчеркивают, что постоянное блокирование ведущих украинских независимых онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации.

Читайте: Марионетки Кремля продолжают блокировать сайты популярных украинских СМИ в оккупированном Крыму: Цензор.НЕТ в том числе

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Цензор.НЕТ и еще 26 сайтов блокируют в оккупированном Крыму, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4559
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30.06.2021 22:27 Ответить
Да куда ему до уровня петросяна и урганта.
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30.06.2021 22:34 Ответить
...хорошо, что предупредил, вася, но я это по твоим "комментам" уже и так понял - сочувствую, а до Рыбникова тебе как до Пекина раком
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30.06.2021 22:39 Ответить
В спам, кацапское животное.
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30.06.2021 22:32 Ответить
Надо бы ещё сайт ув. Гордона заблокировать - судя по форумам, там беспрепятственно словопоносно испражняются вовсю всякие недоделанные парашинские зады.
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30.06.2021 22:34 Ответить
это они зря...видать перепили... халявной воды...
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30.06.2021 22:39 Ответить
Комменты не нравятся. Хйло пытался исправить ситуацию, но его забанили ))
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30.06.2021 22:43 Ответить
Дэбилы ***!
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30.06.2021 22:51 Ответить
Позитив - поменшає тут собакоїдних путлерноїдів, позитивний позитив - оккупант має подохнути!
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30.06.2021 22:57 Ответить
"Не пущать" в наш час не працює.
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30.06.2021 23:17 Ответить
Якщо окупанти їм дихати заборонять, вони і тоді слова не промукають. Бидло таке бидло.
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30.06.2021 23:29 Ответить
Не розумію в чому новина? Сама окупація є незаконною тоді яких законім ви очікуєте від кацапів?
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01.07.2021 00:38 Ответить
 
 