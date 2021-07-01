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ВР (14832) податки (3735) олігарх (920) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)

"Голос" не підтримає законопроєкти про деолігархізацію і підвищення податків, - нардепка Рудик

Фракція "Голос" сьогодні не буде підтримувати законопроєкт про деолігархізацію.

Про це в кулуарах Верховної Ради заявила журналістам глава партії Кіра Рудик, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що він абсолютно беззмістовний і відволікає увагу нашого суспільства від того, що насправді потрібно робити для боротьби з олігархами. Зараз у президента і монобільшості є всі інструменти для того, щоб вже це робити", - підкреслила нардепка.

Вона поцікавилася, що саме змінює прийняття законопроєкту: "Щоб назвати олігархів олігархами і заборонити їм фінансувати політичні партії? Скажіть, будь ласка, хто з олігархів самостійно напряму фінансує політичні партії. Заборонити їм брати участь у приватизації великих підприємств? Знову ж, скажіть, хто сьогодні з олігархів персонально бере участь в приватизації великих підприємств. Ще змусити їх подавати декларації? Я впевнена, що їхні юристи зможуть тут все дуже швидко і легко. Так у чому ж тоді боротьба з олігархами?"

Рудик розповіла, що "Голос" також не буде сьогодні голосувати за податковий законопроєкт №5600.

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"Це спроба монобільшості наповнити Державний бюджет за рахунок малого і середнього бізнесу. Так, в цьому законопроєкті є приблизно 10%, які стосуються великого бізнесу, але все решта 90% - це якраз спроба обкласти додатковими податками тих, хто дійсно в нашій країні працює активно і ефективно ", - додала Рудик.

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Топ коментарі
+7
Смысл борьбы зеленского с олигархами заключается в отсутствии всякого смысла, поскольку бессмыслица и есть смысл самого зеленского. Все просто
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01.07.2021 11:47
+6
Голос олігархів відстоює інтереси олігархів!
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01.07.2021 11:47
+3
душить и душить, все шо накрав порошенко просрали
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01.07.2021 12:12
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Голос олігархів відстоює інтереси олігархів!
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01.07.2021 11:47 Відповісти
"Голос" не підтримає законопроєкти про деолігархізацію і підвищення податків, - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 5838
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01.07.2021 12:01 Відповісти
Смысл борьбы зеленского с олигархами заключается в отсутствии всякого смысла, поскольку бессмыслица и есть смысл самого зеленского. Все просто
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01.07.2021 11:47 Відповісти
"Голос" не підтримає законопроєкти про деолігархізацію і підвищення податків, - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 7936
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01.07.2021 12:02 Відповісти
Кто бы сомневался, останутся без дотации, а на зарплату депутата трудно протянуть, аппетит то ого - го. Хорошие помыслы, должны хорошо оплачиваться.
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01.07.2021 11:49 Відповісти
это прежде всего законопроект против ПОРОШЕНКО! ЗЕзбанды и каломойского он не касается!
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01.07.2021 11:50 Відповісти
"Голос" не підтримає законопроєкти про деолігархізацію і підвищення податків, - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 9411
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01.07.2021 12:03 Відповісти
душить и душить, все шо накрав порошенко просрали
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01.07.2021 12:12 Відповісти
Тут питання - "голос" , наголос чи приголос ?
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01.07.2021 12:23 Відповісти
..."шепіт"...
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01.07.2021 12:43 Відповісти
"отвлекает внимание нашего общества от того, что на самом деле нужно делать для борьбы с олигархами. Источник: https://censor.net/ru/n3274466" не, ну а чо, лучше вообще никак...логично ?
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01.07.2021 13:36 Відповісти
 
 