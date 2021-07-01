"Голос" не підтримає законопроєкти про деолігархізацію і підвищення податків, - нардепка Рудик

Фракція "Голос" сьогодні не буде підтримувати законопроєкт про деолігархізацію.

Про це в кулуарах Верховної Ради заявила журналістам глава партії Кіра Рудик, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що він абсолютно беззмістовний і відволікає увагу нашого суспільства від того, що насправді потрібно робити для боротьби з олігархами. Зараз у президента і монобільшості є всі інструменти для того, щоб вже це робити", - підкреслила нардепка.

Вона поцікавилася, що саме змінює прийняття законопроєкту: "Щоб назвати олігархів олігархами і заборонити їм фінансувати політичні партії? Скажіть, будь ласка, хто з олігархів самостійно напряму фінансує політичні партії. Заборонити їм брати участь у приватизації великих підприємств? Знову ж, скажіть, хто сьогодні з олігархів персонально бере участь в приватизації великих підприємств. Ще змусити їх подавати декларації? Я впевнена, що їхні юристи зможуть тут все дуже швидко і легко. Так у чому ж тоді боротьба з олігархами?"

Рудик розповіла, що "Голос" також не буде сьогодні голосувати за податковий законопроєкт №5600.

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"Це спроба монобільшості наповнити Державний бюджет за рахунок малого і середнього бізнесу. Так, в цьому законопроєкті є приблизно 10%, які стосуються великого бізнесу, але все решта 90% - це якраз спроба обкласти додатковими податками тих, хто дійсно в нашій країні працює активно і ефективно ", - додала Рудик.