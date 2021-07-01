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"Голос" не поддержит законопроекты о деолигархизации и повышении налогов, - нардеп Рудик

Фракция "Голос" сегодня не будет поддерживать законопроект о деолигархизации.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила журналистам глава партии Кира Рудик, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что он абсолютно бессодержательный и отвлекает внимание нашего общества от того, что на самом деле нужно делать для борьбы с олигархами. Сейчас у президента и монобольшинства есть все инструменты для того, чтобы уже это делать", - подчеркнула нардеп.

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Она поинтересовалась, что именно меняет принятие законопроекта: "Чтобы назвать олигархов олигархами и запретить им финансировать политические партии? Скажите, пожалуйста, кто из олигархов самостоятельно напрямую финансирует политические партии. Запретить им принимать участие в приватизации больших предприятий? Опять же, скажите, кто сегодня из олигархов персонально принимает участие в приватизации больших предприятий. Еще заставить их подавать декларации? Я уверена, что их юристы смогут тут все очень быстро и легко. Так в чем же тогда борьба с олигархами?"

Рудик рассказала, что "Голос" также не будет сегодня голосовать за налоговый законопроект №5600.

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"Это попытка монобольшинства наполнить Государственный бюджет за счет малого и среднего бизнеса. Да, в этом законопроекте есть примерно 10%, которые касаются большого бизнеса, но все остальные 90% — это как раз попытка обложить дополнительными налогами тех, кто действительно в нашей стране работает активно и эффективно", - добавила Рудик.

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Топ комментарии
+7
Смысл борьбы зеленского с олигархами заключается в отсутствии всякого смысла, поскольку бессмыслица и есть смысл самого зеленского. Все просто
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01.07.2021 11:47
+6
Голос олігархів відстоює інтереси олігархів!
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01.07.2021 11:47
+3
душить и душить, все шо накрав порошенко просрали
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01.07.2021 12:12
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Голос олігархів відстоює інтереси олігархів!
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01.07.2021 11:47 Ответить
"Голос" не підтримає законопроєкти про деолігархізацію і підвищення податків, - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 5838
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01.07.2021 12:01 Ответить
Смысл борьбы зеленского с олигархами заключается в отсутствии всякого смысла, поскольку бессмыслица и есть смысл самого зеленского. Все просто
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01.07.2021 11:47 Ответить
"Голос" не підтримає законопроєкти про деолігархізацію і підвищення податків, - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 7936
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01.07.2021 12:02 Ответить
Кто бы сомневался, останутся без дотации, а на зарплату депутата трудно протянуть, аппетит то ого - го. Хорошие помыслы, должны хорошо оплачиваться.
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01.07.2021 11:49 Ответить
это прежде всего законопроект против ПОРОШЕНКО! ЗЕзбанды и каломойского он не касается!
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01.07.2021 11:50 Ответить
"Голос" не підтримає законопроєкти про деолігархізацію і підвищення податків, - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 9411
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01.07.2021 12:03 Ответить
душить и душить, все шо накрав порошенко просрали
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01.07.2021 12:12 Ответить
Тут питання - "голос" , наголос чи приголос ?
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01.07.2021 12:23 Ответить
..."шепіт"...
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01.07.2021 12:43 Ответить
"отвлекает внимание нашего общества от того, что на самом деле нужно делать для борьбы с олигархами. Источник: https://censor.net/ru/n3274466" не, ну а чо, лучше вообще никак...логично ?
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01.07.2021 13:36 Ответить
 
 