Рада розблокувала підписання закону про податкову амністію

Верховна Рада провалила пропозиції опозиції про скасування закону про так звану податкову амністію.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Тільки 95 народних депутатів підтримали проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні й у цілому проєкту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразової збору в бюджет".

Перед голосуванням автор постанови, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко прокоментувала закон, який пропонувала скасувати: "Це не амністія, а ліквідація середнього класу країни. Йдеться про те, що люди, які все своє життя важкою працею накопичували своє майно, платячи податки, цим законом, як кажуть, добровільно повинні заповнити нульову декларацію. По-перше, не добровільно. Тому що потім за незаповнення такої декларації настає адміністративна та кримінальна відповідальність. По-друге, коли депутати, президент, члени уряду заповнювали нульову декларацію, тоді декларувалися сотні мільйонів готівки, майно, церкви, мощі, і їм не потрібно було платити податок. А для народу ці податки ввели".

Також депутати не підтримали 10 альтернативних постанов авторства опозиції.

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Тепер законопроєкт про податкову амністію може підписати спікер ВР і передати його на підпис президенту. Відповідно до закону про податкову амністію, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.