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амнистия (455) ВР (27381) налоги (3204) Тимошенко (22466)

Рада разблокировала подписание закона о налоговой амнистии

Рада разблокировала подписание закона о налоговой амнистии

Верховная Рада провалила предложения оппозиции об отмене закона о так называемой налоговой амнистии.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Только 95 народных депутатов поддержали проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

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Перед голосованием автор постановления, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко прокомментировала закон, который предлагала отменить: "Это не амнистия, а ликвидация среднего класса страны. Речь идёт о том, что люди, которые всю свою жизнь тяжелим трудом накапливали своё имущество, платя налоги, этим законом, как говорят, добровольно должны заполнить нулевую декларацию. Во-первых, не добровольно. Потому что потом за незаполнение такой декларации наступает административная и уголовная ответственность. Во-вторых, когда депутаты, президент, члены правительства заполняли нулевую декларацию, тогда декларировались сотни миллионов наличных, имущество, церкви, мощи, и им не нужно было платить налог. А для народа эти налоги ввели".

Также депутаты не поддержали 10 альтернативных постановлений авторства оппозиции.

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Теперь законопроект о налоговой амнистии может подписать спикер ВР и передать его на подпись президенту. Согласно закону о налоговой амнистии, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

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*Красти потрібно так ..щоб всі думали що це реХформи *
Гройсман
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01.07.2021 13:31 Ответить
ну, ви зебіли-циркачі, вам видніше...
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01.07.2021 13:51 Ответить
Один из самых подлых законов принятых монябольшинством. Прошу заметить, что добивались его отмены в первую очередь Батькивщина и ЭС.
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01.07.2021 13:38 Ответить
Бубочка попал. Теперь его вынесут вместе с его слугами
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01.07.2021 14:45 Ответить
Ни копейки бандитской оккупационной администрации!
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01.07.2021 14:50 Ответить
Там в законі оподатковуються статки в банках. Налік та приватна власність - ні, ти просто їх декларуєш і все. Баба Йуля взагалі-то незрозуміло з чого живе - а тепер треба ж буде пояснити, і податкова повинна буде її виїбати якщо в наступній декларації щось не співпаде або не буде пояснене джерело доходу.
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01.07.2021 15:17 Ответить
 
 