Рада відмовилася скасувати зміни до Кримінального кодексу, що стосуються податкової амністії
Верховна Рада не підтримала пропозиції опозиції про скасування закону, що стосується стимулювання детінізації доходів.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За проєкт постанови щодо скасування рішення Верховної Ради України про ухвалення у другому читанні і в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет" проголосували 103 народні депутати.
Перед голосуванням авторка постанови, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що закон звільняє від відповідальності весь криміналітет країни, який "буде легалізувати свої тіньові статки за 5 відсотків".
Зі свого боку нардеп від СН, глава комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев закликав не підтримувати постанову.
"У мене стійке відчуття сюрреалізму. Закон не про відповідальність за неучасть у податковій амністії. Припиніть брехати", - звернувся він до опозиціонерів.
Також депутати не підтримали шість альтернативних постанов авторства опозиції.
Тепер законопроєкт може підписати спікер ВР і передати його на підпис президенту.
Будь ласка, зачекайте...
в ролі "алігархів" - нарИд, якому не тільки підняли комуналку за рік на 30%.. але в осени ще раз піднімуть на 40%..
Більш того, за все майно та гроші (навіть з тих, я з яких податки даво сплачені) вони винні заплати нові податки...
Але саме цікаве в тому, що ні олігархат коломойского-ахметова, ні сам зеленский, ні його друзі, комовья, чіновники - податки НЕ БУДУТЬ сплачувати.. на них НУЛЬОВА ставка))