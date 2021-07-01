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амністія (195) податки (3735) Тимошенко (4694) Гетманцев (841)

Рада відмовилася скасувати зміни до Кримінального кодексу, що стосуються податкової амністії

Рада відмовилася скасувати зміни до Кримінального кодексу, що стосуються податкової амністії

Верховна Рада не підтримала пропозиції опозиції про скасування закону, що стосується стимулювання детінізації доходів.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За проєкт постанови щодо скасування рішення Верховної Ради України про ухвалення у другому читанні і в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет" проголосували 103 народні депутати.

Перед голосуванням авторка постанови, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що закон звільняє від відповідальності весь криміналітет країни, який "буде легалізувати свої тіньові статки за 5 відсотків".

Зі свого боку нардеп від СН, глава комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев закликав не підтримувати постанову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розблокувала підписання закону про податкову амністію

"У мене стійке відчуття сюрреалізму. Закон не про відповідальність за неучасть у податковій амністії. Припиніть брехати", - звернувся він до опозиціонерів.

Також депутати не підтримали шість альтернативних постанов авторства опозиції.

Тепер законопроєкт може підписати спікер ВР і передати його на підпис президенту.

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Теперь Зеленский и его банда залезут своими лапами в карманы тех, кто за них голосовал. Речь идет не о государстве Украина, а об их личном обогащении за счет этого государства и украинского народа - вот в чем скрытая суть закона.
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01.07.2021 14:01 Відповісти
цк саме та "бАратьба с алигархами" - про яку бесноватий вовка-шут так любить сцати зебілам у очі/рот...
в ролі "алігархів" - нарИд, якому не тільки підняли комуналку за рік на 30%.. але в осени ще раз піднімуть на 40%..
Більш того, за все майно та гроші (навіть з тих, я з яких податки даво сплачені) вони винні заплати нові податки...
Але саме цікаве в тому, що ні олігархат коломойского-ахметова, ні сам зеленский, ні його друзі, комовья, чіновники - податки НЕ БУДУТЬ сплачувати.. на них НУЛЬОВА ставка))
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01.07.2021 14:35 Відповісти
п.с. здійснилася мрія зебілів - все як в серіалі для тупих (але гроші підуть не в МВФ, а в кармани ахметова-коломойского).. впрочем, "акакаяразница?"))
Рада відмовилася скасувати зміни до Кримінального кодексу, що стосуються податкової амністії - Цензор.НЕТ 4410
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01.07.2021 14:37 Відповісти
Рада отказалась отменить изменения в Уголовный кодекс, касающиеся налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 7891
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01.07.2021 14:03 Відповісти
Это пожалуй самый подлый и антинародный закон принятый моносбродом. Кстати боролись против этого закона в первую очередь Батькивщина и ЭС. Пора бы этим партиям объединится против общего врага и прекратить многолетний взаимоуничтожающий срач.
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01.07.2021 14:07 Відповісти
Вот это бубочка попал! Его теперь вынесут вместе со СН. Это всё от жадности. Точно так и с землёй. Можно было сделать рынок земли и продавать людям по 20 га. Нет захоелось по 200 000 га.
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01.07.2021 14:32 Відповісти
 
 