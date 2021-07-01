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амнистия (455) налоги (3204) Тимошенко (22466) Гетманцев (408)

Рада отказалась отменить изменения в Уголовный кодекс, касающиеся налоговой амнистии

Рада отказалась отменить изменения в Уголовный кодекс, касающиеся налоговой амнистии

Верховная Рада не поддержала предложения оппозиции об отмене закона, касающегося стимулирования детенизации доходов.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

За проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" проголосовали 103 народных депутатов.

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Перед голосованием автор постановления, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что закон освобождает от ответственности весь криминалитет страны, который "будет легализировать своё теневое состояние за 5 процентов".

В свою очередь нардеп от СН, глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев призвал не поддерживать постановление.

"У меня стойкое ощущение сюрреализма. Закон не об ответственности за неучастие в налоговой амнистии. Прекратите врать", - обратился он к оппозиционерам.

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Также депутаты не поддержали шесть альтернативных постановлений авторства оппозиции.

Теперь законопроект может подписать спикер ВР и передать его на подпись президенту.

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Теперь Зеленский и его банда залезут своими лапами в карманы тех, кто за них голосовал. Речь идет не о государстве Украина, а об их личном обогащении за счет этого государства и украинского народа - вот в чем скрытая суть закона.
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01.07.2021 14:01 Ответить
цк саме та "бАратьба с алигархами" - про яку бесноватий вовка-шут так любить сцати зебілам у очі/рот...
в ролі "алігархів" - нарИд, якому не тільки підняли комуналку за рік на 30%.. але в осени ще раз піднімуть на 40%..
Більш того, за все майно та гроші (навіть з тих, я з яких податки даво сплачені) вони винні заплати нові податки...
Але саме цікаве в тому, що ні олігархат коломойского-ахметова, ні сам зеленский, ні його друзі, комовья, чіновники - податки НЕ БУДУТЬ сплачувати.. на них НУЛЬОВА ставка))
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01.07.2021 14:35 Ответить
п.с. здійснилася мрія зебілів - все як в серіалі для тупих (але гроші підуть не в МВФ, а в кармани ахметова-коломойского).. впрочем, "акакаяразница?"))
Рада відмовилася скасувати зміни до Кримінального кодексу, що стосуються податкової амністії - Цензор.НЕТ 4410
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01.07.2021 14:37 Ответить
Рада отказалась отменить изменения в Уголовный кодекс, касающиеся налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 7891
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01.07.2021 14:03 Ответить
Это пожалуй самый подлый и антинародный закон принятый моносбродом. Кстати боролись против этого закона в первую очередь Батькивщина и ЭС. Пора бы этим партиям объединится против общего врага и прекратить многолетний взаимоуничтожающий срач.
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01.07.2021 14:07 Ответить
Вот это бубочка попал! Его теперь вынесут вместе со СН. Это всё от жадности. Точно так и с землёй. Можно было сделать рынок земли и продавать людям по 20 га. Нет захоелось по 200 000 га.
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01.07.2021 14:32 Ответить
 
 