Рада отказалась отменить изменения в Уголовный кодекс, касающиеся налоговой амнистии
Верховная Рада не поддержала предложения оппозиции об отмене закона, касающегося стимулирования детенизации доходов.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
За проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" проголосовали 103 народных депутатов.
Перед голосованием автор постановления, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что закон освобождает от ответственности весь криминалитет страны, который "будет легализировать своё теневое состояние за 5 процентов".
В свою очередь нардеп от СН, глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев призвал не поддерживать постановление.
"У меня стойкое ощущение сюрреализма. Закон не об ответственности за неучастие в налоговой амнистии. Прекратите врать", - обратился он к оппозиционерам.
Также депутаты не поддержали шесть альтернативных постановлений авторства оппозиции.
Теперь законопроект может подписать спикер ВР и передать его на подпись президенту.
Пожалуйста, подождите...
в ролі "алігархів" - нарИд, якому не тільки підняли комуналку за рік на 30%.. але в осени ще раз піднімуть на 40%..
Більш того, за все майно та гроші (навіть з тих, я з яких податки даво сплачені) вони винні заплати нові податки...
Але саме цікаве в тому, що ні олігархат коломойского-ахметова, ні сам зеленский, ні його друзі, комовья, чіновники - податки НЕ БУДУТЬ сплачувати.. на них НУЛЬОВА ставка))