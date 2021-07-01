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Зеленський (22456) медицина (2085) немовлята (60)

Зеленський підписав закон щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні

Зеленський підписав закон щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні" № 1563-IX, який Рада прийняла 17 червня поточного року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Закон збільшує на 300 млн грн видатки для Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Ці кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань.

Ініціюючи цей документ, Глава держави зазначав, що першочерговий пріоритет у питанні захисту прав дітей - це право на життя і здоров'я. І Україна прагне захищати життя кожного маленького громадянина з перших хвилин після його народження.

"Ми розпочинаємо системну роботу з орфанними захворюваннями в цілому і СМА зокрема", - сказав Зеленський.

За словами президента, заплановано створення шести сучасних центрів неонатального скринінгу, які повинні забезпечити обстеження новонароджених з усіх регіонів України, і високотехнологічного референс-центру для підтвердження діагнозу з використанням широкого спектру сучасних лабораторно-діагностичних технологій, а також моніторингу лікування.

Передбачається, що новонароджених в Україні будуть сканувати на понад 20 орфанних метаболічних захворювань.

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Топ коментарі
+3
неанальний все ж таки краще, ніж анальний, подумав Зеленський і підписав закон.
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01.07.2021 15:41
+2
а він хоч зміг це вимовити?
не вірю!
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01.07.2021 15:37
+1
Это украинский язык ?
Или это по малански ?
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01.07.2021 15:41
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а він хоч зміг це вимовити?
не вірю!
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01.07.2021 15:37 Відповісти
неонатального скрининга.- Дурь Мендель продолжается/ кластер,-Ляшко /Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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01.07.2021 15:40 Відповісти
Это украинский язык ?
Или это по малански ?
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01.07.2021 15:41 Відповісти
шо, бот? детей нет у тебя?
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01.07.2021 15:44 Відповісти
Неанальных ?
Я просто не знал , что это сейчас так называется ...
Я родился в 58 , тогда этих слов в украинском не было ...
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01.07.2021 15:45 Відповісти
в каком там 58 ты родился...
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01.07.2021 15:46 Відповісти
В далёком 1958 году .
Ещё Хруща застал .
Правда , его не помню . Только кукурузный мёд в пупырчатых баночках , типа майонезных .
А вот незабвенный бровеносец - тот , да . Вся его жизнь и смерть при мне , хорошо помнится ...
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01.07.2021 15:53 Відповісти
неанальний все ж таки краще, ніж анальний, подумав Зеленський і підписав закон.
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01.07.2021 15:41 Відповісти
благое дело. только почему одни налогоплательщики должны оплачивать услуги для других я не понимаю. вводите страховую медицину уже.
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01.07.2021 15:44 Відповісти
из ваших уст звучит как "почему я должен оплачивать спасение утопающих", паллиативный уход, пенсии, отопление, канализацию и воду....
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01.07.2021 16:03 Відповісти
боже боже и на кого этот лексикон расщитан?
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01.07.2021 15:45 Відповісти
"скрининг", "чек-ап", "трек".... Вот э морон
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01.07.2021 15:55 Відповісти
Клован колыван
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01.07.2021 21:50 Відповісти
" расширенного неонатального скрининга"- помедленнее ,пожалуйста,я записываю...***, это трускавецкий университет,а что будет после президентского за семь млд. -подумать страшно.
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01.07.2021 21:53 Відповісти
 
 