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Зеленский (19064) медицина (2472) новорожденные (72)

Зеленский подписал закон по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине

Зеленский подписал закон по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно обеспечения расширенного неонатального скрининга в Украине" № 1563-IX, который Рада приняла 17 июня текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон увеличивает на 300 млн грн расходы для Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения. Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний.

Инициируя этот документ, Глава государства отмечал, что первоочередной приоритет в вопросе защиты прав детей – это право на жизнь и здоровье. И Украина стремится защищать жизнь каждого маленького гражданина с первых минут после его рождения.

"Мы начинаем системную работу с орфанными заболеваниями в целом и СМА частности", - сказал Зеленский.

По словам президента, запланировано создание шести современных центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование новорожденных из всех регионов Украины, и высокотехнологичного референс-центра для подтверждения диагноза с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий, а также мониторинга лечения.

Предполагается, что новорожденных в Украине будут сканировать на более чем 20 орфанных метаболических заболеваний.

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Топ комментарии
+3
неанальний все ж таки краще, ніж анальний, подумав Зеленський і підписав закон.
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01.07.2021 15:41
+2
а він хоч зміг це вимовити?
не вірю!
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01.07.2021 15:37
+1
Это украинский язык ?
Или это по малански ?
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01.07.2021 15:41
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а він хоч зміг це вимовити?
не вірю!
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01.07.2021 15:37 Ответить
неонатального скрининга.- Дурь Мендель продолжается/ кластер,-Ляшко /Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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01.07.2021 15:40 Ответить
Это украинский язык ?
Или это по малански ?
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01.07.2021 15:41 Ответить
шо, бот? детей нет у тебя?
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01.07.2021 15:44 Ответить
Неанальных ?
Я просто не знал , что это сейчас так называется ...
Я родился в 58 , тогда этих слов в украинском не было ...
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01.07.2021 15:45 Ответить
в каком там 58 ты родился...
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01.07.2021 15:46 Ответить
В далёком 1958 году .
Ещё Хруща застал .
Правда , его не помню . Только кукурузный мёд в пупырчатых баночках , типа майонезных .
А вот незабвенный бровеносец - тот , да . Вся его жизнь и смерть при мне , хорошо помнится ...
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01.07.2021 15:53 Ответить
неанальний все ж таки краще, ніж анальний, подумав Зеленський і підписав закон.
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01.07.2021 15:41 Ответить
благое дело. только почему одни налогоплательщики должны оплачивать услуги для других я не понимаю. вводите страховую медицину уже.
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01.07.2021 15:44 Ответить
из ваших уст звучит как "почему я должен оплачивать спасение утопающих", паллиативный уход, пенсии, отопление, канализацию и воду....
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01.07.2021 16:03 Ответить
боже боже и на кого этот лексикон расщитан?
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01.07.2021 15:45 Ответить
"скрининг", "чек-ап", "трек".... Вот э морон
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01.07.2021 15:55 Ответить
Клован колыван
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01.07.2021 21:50 Ответить
" расширенного неонатального скрининга"- помедленнее ,пожалуйста,я записываю...***, это трускавецкий университет,а что будет после президентского за семь млд. -подумать страшно.
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01.07.2021 21:53 Ответить
 
 