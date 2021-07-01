Зеленский подписал закон по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно обеспечения расширенного неонатального скрининга в Украине" № 1563-IX, который Рада приняла 17 июня текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон увеличивает на 300 млн грн расходы для Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения. Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний.

Инициируя этот документ, Глава государства отмечал, что первоочередной приоритет в вопросе защиты прав детей – это право на жизнь и здоровье. И Украина стремится защищать жизнь каждого маленького гражданина с первых минут после его рождения.

"Мы начинаем системную работу с орфанными заболеваниями в целом и СМА частности", - сказал Зеленский.

По словам президента, запланировано создание шести современных центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование новорожденных из всех регионов Украины, и высокотехнологичного референс-центра для подтверждения диагноза с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий, а также мониторинга лечения.

Предполагается, что новорожденных в Украине будут сканировать на более чем 20 орфанных метаболических заболеваний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Словению с началом председательства в Совете ЕС: Укрепление отношений Украина-ЕС сделает Европу сильнее