Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків і зборів.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень за основу на позачерговому засіданні проголосували 264 народних депутати.

Перед голосуванням нардеп фракції "Слуга народу" і глава комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев попросив підтримати даний законопроєкт і заявив, що він про рівність оподаткування.

У свою чергу спікер Дмитро Разумков, коментуючи документ, наголосив, що "комітет, м'яко кажучи, його недопрацював" і додав, що до другого читання потрібно виправити цю ситуацію.

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