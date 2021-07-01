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ВР (14832) податки (3736) Податковий кодекс (420)

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків і зборів.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень за основу на позачерговому засіданні проголосували 264 народних депутати.

Перед голосуванням нардеп фракції "Слуга народу" і глава комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев попросив підтримати даний законопроєкт і заявив, що він про рівність оподаткування.

У свою чергу спікер Дмитро Разумков, коментуючи документ, наголосив, що "комітет, м'яко кажучи, його недопрацював" і додав, що до другого читання потрібно виправити цю ситуацію.

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Топ коментарі
+20
зебобики, вам ппц)
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01.07.2021 18:35
+20
Підприємців і аграріїв будуть не лише доїти, а і вим'я відірвуть. Траплялось, країною керували бандити, але ідіотів-клептоманів ще не було. Тепер є.
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01.07.2021 18:40
+19
Зелёные идиоты.
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01.07.2021 18:40
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зебобики, вам ппц)
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01.07.2021 18:35 Відповісти
ХО-РО-ШО , с ворья надо ТРИ шкуры драть ...
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01.07.2021 18:36 Відповісти
Вангую, що з Вами тут не згодяться...
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01.07.2021 18:38 Відповісти
да, но шкуру таки сдерут с вовка.
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01.07.2021 18:38 Відповісти
Звідки ви знаєте що добре, може там будуть брати податки однаково з Ахметова і вас.
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01.07.2021 18:50 Відповісти
Шариков,ты? ***** для начала хотя бы прочти сам закон,мля....
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01.07.2021 18:54 Відповісти
Зелёные идиоты.
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01.07.2021 18:40 Відповісти
Підприємців і аграріїв будуть не лише доїти, а і вим'я відірвуть. Траплялось, країною керували бандити, але ідіотів-клептоманів ще не було. Тепер є.
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01.07.2021 18:40 Відповісти
Ой, еее ! А кто это сделал ? Кто же за ЗЕ и компанию голосовал ? 😂😂😂😂
А че теперь не так ? 😂😂😂
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01.07.2021 18:52 Відповісти
Они на выборы не ходили! Болели. ( Так отвечает мне эта шатья-братья.)
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01.07.2021 18:56 Відповісти
Або в країні не було
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01.07.2021 18:59 Відповісти
Мізки під час виборів були у відпустці. А сам чоловік - у нірвані. 😁
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01.07.2021 19:15 Відповісти
Бєніни Г+Г та ахмєтовський "Україна" розкажуть тільки про героїчну боротьбу їхнього Буратіни з олігархами.
Про збільшення податків хіба що тихенько прошепочуть.
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01.07.2021 18:43 Відповісти
Спасибо. Ато украинцы уже жиреть начали. На следующий год еще минус 2-3млн. украинцев.
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01.07.2021 18:43 Відповісти
жри-тє, ФОПи,
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01.07.2021 18:45 Відповісти
И не обляпайтесь!
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01.07.2021 18:57 Відповісти
ты закон читал? как раз ФОП ам от этих законов ни жарко ни холодно а вот " пересічний грамадянин" заплатит за все! Законопроєкт предусматривает повышение ренты на руду. Но проект не только о руде. Он прописывает внесение целой пачки изменений в Налоговый кодекс. Правки коснутся многих налогов - от акцизов на спиртные напитки и налога на прибыль предприятий до, собственно, ренты и налогов для физлиц.

По налогам на физлиц Кабмин акцентировал внимание только на новой формуле отчислений с продажи недвижимости. Это основное нововведение для людей по налогам, суть которого в том, что при продаже трех и более объектов недвижимости в год, начиная с третьего уже нужно будет платить налог на доходы физлиц, то есть 18%.
Также в законопроекте появляется понятие минимальной налоговой нагрузки на землю - налог, который будут платить те, кто выращивает сельхозпродукцию, включая огородников. При этом "платежи с огородов" могут сильно ударить по сельским жителям, ведь платить придется даже с "бесплатных 2 гектаров" - льготную площадь участка срезали всего до 0,5 гектара.
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01.07.2021 19:29 Відповісти
Вы читали закон? Я думаю что нет. Как раз ФОПам вводт учет товарных запасов как у юр. лиц вместо упрощенного учета. Т. Е. одним словом ж*па. Не каждый потянет бухгалтера и покупку програмного обеспечения и т.д.
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01.07.2021 20:56 Відповісти
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);»
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01.07.2021 21:51 Відповісти
Зебилы а вы реально думали что чувак умеющий только играть писюном на рояле улучшит вашу жизнь?
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01.07.2021 18:48 Відповісти
Сдирать шкуру у народа - любимое занятия банды мошенников и проходимцев Зеленского.
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01.07.2021 18:48 Відповісти
я уже заколибался ценники переделывать ..в апреле бумц на 30 % все подорожало ..Сегодня поставщик еще на 30% взвинтил цену на запчасти .Уто такое дорогое купит хз ?
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01.07.2021 18:49 Відповісти
Проголосуй ще раз за нелоха.
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01.07.2021 18:59 Відповісти
Больше полезных и разнообразных налогов. Еще не все зелюки распороли свои матрасики с купюрками.
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01.07.2021 18:49 Відповісти
Мабуть треба докупити курчат, бо буде голод з цими придурками.
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01.07.2021 18:52 Відповісти
С 73 процентами лоботомированных? Обязательно будет.
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01.07.2021 18:55 Відповісти
Кормить чем будите? сейчас все зерно на экспорт жахнут,тогда и накормите курчат.Масло по этой же причине так подарожало.
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01.07.2021 18:58 Відповісти
Годувати можна і городиною, це ж кури.
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01.07.2021 19:08 Відповісти
А олія подорожчала через те що аграрії частково перейшли на сою і рапс, бо більш вигідніше стало + неврожай, думаю нарік буде відкат.
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01.07.2021 19:09 Відповісти
Ой , да ЗЕ . Ой су сын .
Как же он хорошо зажигает под дых не лохам что голосовали за него .
Жми ЗЕ ещё их сильные , они это заслужили 😂😂😂😂😂
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01.07.2021 18:54 Відповісти
Гумові нацюцюрники,ви всі там забереметенее через одну дірку...
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01.07.2021 18:56 Відповісти
народ мазахист с него три шкуры дерут а он сидит молча смотри как зеленная жижа заполняет всю страну и погружает в пучину
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01.07.2021 18:57 Відповісти
А что вы хотите от зеленой жижи? Жижа только бухтит и 95 квартал смотрит, вылупившись в телек.
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01.07.2021 19:00 Відповісти
Ну если 73% не понимают что чудес не бывает и сразу из грязи в князи не будет зарплаты в 4000 баксов, должен же им кто то обьяснить.
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01.07.2021 19:07 Відповісти
им это доходчиво объяснят. и не раз. но они всёравно не поймут.
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01.07.2021 19:09 Відповісти
_Грёбаные бандиты! Повышением налогов никто и никогда ещё не подсобил развитию экономики! Но у них, разумеется, нет такой цели, они пришли просто грабить!
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01.07.2021 19:08 Відповісти
"если што, то мы его смитём!" (С) фопы на митинге за Зе.
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01.07.2021 19:09 Відповісти
Выбрали клоуна? Ну теперь смейтесь! Что же вы не радуетесь?
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01.07.2021 19:10 Відповісти
Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків - Цензор.НЕТ 5224
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01.07.2021 19:13 Відповісти
Вангкю. Свіжий ркйтинг все одно покаже, що у Зє "нє у конкуренції". 😏
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01.07.2021 19:20 Відповісти
Повышением налогов ,,слуги,, хотят привести к власти заЖОПП или их клонов ? А как же инстинкт самосохранения ?
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01.07.2021 19:20 Відповісти
ЗЛН ПНХ!!
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01.07.2021 19:34 Відповісти
Зверніть увагу , як злодійський закон приймають синхронно з введенням ринку землі.
Податок на землю , 28 тисяч гривень за 1 га . Хто його зможе заплатити ? Власник землі ,фермер , арендар ? Оцінка 1га українського чернозема ,біля 2 тисяч доларів США. А вони вводять податок 50% від його вартості !!!!! Все робиться для того , щоб заставити бідне населення українських сіл (яке живе з своїх городів і власної тяжкої праці ) продати власну землю різним аферистам . І зелені шахраї і злодії при владі створюють для цього всі умови.
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01.07.2021 20:38 Відповісти
 
 