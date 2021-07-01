Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків і зборів.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень за основу на позачерговому засіданні проголосували 264 народних депутати.
Перед голосуванням нардеп фракції "Слуга народу" і глава комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев попросив підтримати даний законопроєкт і заявив, що він про рівність оподаткування.
У свою чергу спікер Дмитро Разумков, коментуючи документ, наголосив, що "комітет, м'яко кажучи, його недопрацював" і додав, що до другого читання потрібно виправити цю ситуацію.
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А че теперь не так ? 😂😂😂
Про збільшення податків хіба що тихенько прошепочуть.
По налогам на физлиц Кабмин акцентировал внимание только на новой формуле отчислений с продажи недвижимости. Это основное нововведение для людей по налогам, суть которого в том, что при продаже трех и более объектов недвижимости в год, начиная с третьего уже нужно будет платить налог на доходы физлиц, то есть 18%.
Также в законопроекте появляется понятие минимальной налоговой нагрузки на землю - налог, который будут платить те, кто выращивает сельхозпродукцию, включая огородников. При этом "платежи с огородов" могут сильно ударить по сельским жителям, ведь платить придется даже с "бесплатных 2 гектаров" - льготную площадь участка срезали всего до 0,5 гектара.
Как же он хорошо зажигает под дых не лохам что голосовали за него .
Жми ЗЕ ещё их сильные , они это заслужили 😂😂😂😂😂
Податок на землю , 28 тисяч гривень за 1 га . Хто його зможе заплатити ? Власник землі ,фермер , арендар ? Оцінка 1га українського чернозема ,біля 2 тисяч доларів США. А вони вводять податок 50% від його вартості !!!!! Все робиться для того , щоб заставити бідне населення українських сіл (яке живе з своїх городів і власної тяжкої праці ) продати власну землю різним аферистам . І зелені шахраї і злодії при владі створюють для цього всі умови.