Рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение налогов
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение налогов и сборов.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений за основу на внеочередном заседании проголосовали 264 народных депутата.
Перед голосованием нардеп фракции "Слуга народа" и глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев попросил поддержать данный законопроект и заявил, что он о равенстве налогообложения.
В свою очередь спикер Дмитрий Разумков, комментируя документ, подчеркнул, что "комитет, мягко говоря, его не доработал" и добавил, что ко второму чтению нужно исправить эту ситуацию.
Пожалуйста, подождите...
А че теперь не так ? 😂😂😂
Про збільшення податків хіба що тихенько прошепочуть.
По налогам на физлиц Кабмин акцентировал внимание только на новой формуле отчислений с продажи недвижимости. Это основное нововведение для людей по налогам, суть которого в том, что при продаже трех и более объектов недвижимости в год, начиная с третьего уже нужно будет платить налог на доходы физлиц, то есть 18%.
Также в законопроекте появляется понятие минимальной налоговой нагрузки на землю - налог, который будут платить те, кто выращивает сельхозпродукцию, включая огородников. При этом "платежи с огородов" могут сильно ударить по сельским жителям, ведь платить придется даже с "бесплатных 2 гектаров" - льготную площадь участка срезали всего до 0,5 гектара.
Как же он хорошо зажигает под дых не лохам что голосовали за него .
Жми ЗЕ ещё их сильные , они это заслужили 😂😂😂😂😂
Податок на землю , 28 тисяч гривень за 1 га . Хто його зможе заплатити ? Власник землі ,фермер , арендар ? Оцінка 1га українського чернозема ,біля 2 тисяч доларів США. А вони вводять податок 50% від його вартості !!!!! Все робиться для того , щоб заставити бідне населення українських сіл (яке живе з своїх городів і власної тяжкої праці ) продати власну землю різним аферистам . І зелені шахраї і злодії при владі створюють для цього всі умови.