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ВР (27381) налоги (3204) Налоговый кодекс (1342)

Рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение налогов

Рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение налогов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение налогов и сборов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений за основу на внеочередном заседании проголосовали 264 народных депутата.

Перед голосованием нардеп фракции "Слуга народа" и глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев попросил поддержать данный законопроект и заявил, что он о равенстве налогообложения.

В свою очередь спикер Дмитрий Разумков, комментируя документ, подчеркнул, что "комитет, мягко говоря, его не доработал" и добавил, что ко второму чтению нужно исправить эту ситуацию.

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Топ комментарии
+20
зебобики, вам ппц)
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01.07.2021 18:35
+20
Підприємців і аграріїв будуть не лише доїти, а і вим'я відірвуть. Траплялось, країною керували бандити, але ідіотів-клептоманів ще не було. Тепер є.
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01.07.2021 18:40
+19
Зелёные идиоты.
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01.07.2021 18:40
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зебобики, вам ппц)
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01.07.2021 18:35 Ответить
ХО-РО-ШО , с ворья надо ТРИ шкуры драть ...
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01.07.2021 18:36 Ответить
Вангую, що з Вами тут не згодяться...
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01.07.2021 18:38 Ответить
да, но шкуру таки сдерут с вовка.
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01.07.2021 18:38 Ответить
Звідки ви знаєте що добре, може там будуть брати податки однаково з Ахметова і вас.
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01.07.2021 18:50 Ответить
Шариков,ты? ***** для начала хотя бы прочти сам закон,мля....
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01.07.2021 18:54 Ответить
Зелёные идиоты.
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01.07.2021 18:40 Ответить
Підприємців і аграріїв будуть не лише доїти, а і вим'я відірвуть. Траплялось, країною керували бандити, але ідіотів-клептоманів ще не було. Тепер є.
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01.07.2021 18:40 Ответить
Ой, еее ! А кто это сделал ? Кто же за ЗЕ и компанию голосовал ? 😂😂😂😂
А че теперь не так ? 😂😂😂
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01.07.2021 18:52 Ответить
Они на выборы не ходили! Болели. ( Так отвечает мне эта шатья-братья.)
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01.07.2021 18:56 Ответить
Або в країні не було
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01.07.2021 18:59 Ответить
Мізки під час виборів були у відпустці. А сам чоловік - у нірвані. 😁
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01.07.2021 19:15 Ответить
Бєніни Г+Г та ахмєтовський "Україна" розкажуть тільки про героїчну боротьбу їхнього Буратіни з олігархами.
Про збільшення податків хіба що тихенько прошепочуть.
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01.07.2021 18:43 Ответить
Спасибо. Ато украинцы уже жиреть начали. На следующий год еще минус 2-3млн. украинцев.
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01.07.2021 18:43 Ответить
жри-тє, ФОПи,
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01.07.2021 18:45 Ответить
И не обляпайтесь!
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01.07.2021 18:57 Ответить
ты закон читал? как раз ФОП ам от этих законов ни жарко ни холодно а вот " пересічний грамадянин" заплатит за все! Законопроєкт предусматривает повышение ренты на руду. Но проект не только о руде. Он прописывает внесение целой пачки изменений в Налоговый кодекс. Правки коснутся многих налогов - от акцизов на спиртные напитки и налога на прибыль предприятий до, собственно, ренты и налогов для физлиц.

По налогам на физлиц Кабмин акцентировал внимание только на новой формуле отчислений с продажи недвижимости. Это основное нововведение для людей по налогам, суть которого в том, что при продаже трех и более объектов недвижимости в год, начиная с третьего уже нужно будет платить налог на доходы физлиц, то есть 18%.
Также в законопроекте появляется понятие минимальной налоговой нагрузки на землю - налог, который будут платить те, кто выращивает сельхозпродукцию, включая огородников. При этом "платежи с огородов" могут сильно ударить по сельским жителям, ведь платить придется даже с "бесплатных 2 гектаров" - льготную площадь участка срезали всего до 0,5 гектара.
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01.07.2021 19:29 Ответить
Вы читали закон? Я думаю что нет. Как раз ФОПам вводт учет товарных запасов как у юр. лиц вместо упрощенного учета. Т. Е. одним словом ж*па. Не каждый потянет бухгалтера и покупку програмного обеспечения и т.д.
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01.07.2021 20:56 Ответить
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);»
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01.07.2021 21:51 Ответить
Зебилы а вы реально думали что чувак умеющий только играть писюном на рояле улучшит вашу жизнь?
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01.07.2021 18:48 Ответить
Сдирать шкуру у народа - любимое занятия банды мошенников и проходимцев Зеленского.
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01.07.2021 18:48 Ответить
я уже заколибался ценники переделывать ..в апреле бумц на 30 % все подорожало ..Сегодня поставщик еще на 30% взвинтил цену на запчасти .Уто такое дорогое купит хз ?
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01.07.2021 18:49 Ответить
Проголосуй ще раз за нелоха.
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01.07.2021 18:59 Ответить
Больше полезных и разнообразных налогов. Еще не все зелюки распороли свои матрасики с купюрками.
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01.07.2021 18:49 Ответить
Мабуть треба докупити курчат, бо буде голод з цими придурками.
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01.07.2021 18:52 Ответить
С 73 процентами лоботомированных? Обязательно будет.
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01.07.2021 18:55 Ответить
Кормить чем будите? сейчас все зерно на экспорт жахнут,тогда и накормите курчат.Масло по этой же причине так подарожало.
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01.07.2021 18:58 Ответить
Годувати можна і городиною, це ж кури.
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01.07.2021 19:08 Ответить
А олія подорожчала через те що аграрії частково перейшли на сою і рапс, бо більш вигідніше стало + неврожай, думаю нарік буде відкат.
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01.07.2021 19:09 Ответить
Ой , да ЗЕ . Ой су сын .
Как же он хорошо зажигает под дых не лохам что голосовали за него .
Жми ЗЕ ещё их сильные , они это заслужили 😂😂😂😂😂
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01.07.2021 18:54 Ответить
Гумові нацюцюрники,ви всі там забереметенее через одну дірку...
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01.07.2021 18:56 Ответить
народ мазахист с него три шкуры дерут а он сидит молча смотри как зеленная жижа заполняет всю страну и погружает в пучину
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01.07.2021 18:57 Ответить
А что вы хотите от зеленой жижи? Жижа только бухтит и 95 квартал смотрит, вылупившись в телек.
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01.07.2021 19:00 Ответить
Ну если 73% не понимают что чудес не бывает и сразу из грязи в князи не будет зарплаты в 4000 баксов, должен же им кто то обьяснить.
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01.07.2021 19:07 Ответить
им это доходчиво объяснят. и не раз. но они всёравно не поймут.
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01.07.2021 19:09 Ответить
_Грёбаные бандиты! Повышением налогов никто и никогда ещё не подсобил развитию экономики! Но у них, разумеется, нет такой цели, они пришли просто грабить!
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01.07.2021 19:08 Ответить
"если што, то мы его смитём!" (С) фопы на митинге за Зе.
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01.07.2021 19:09 Ответить
Выбрали клоуна? Ну теперь смейтесь! Что же вы не радуетесь?
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01.07.2021 19:10 Ответить
Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків - Цензор.НЕТ 5224
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01.07.2021 19:13 Ответить
Вангкю. Свіжий ркйтинг все одно покаже, що у Зє "нє у конкуренції". 😏
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01.07.2021 19:20 Ответить
Повышением налогов ,,слуги,, хотят привести к власти заЖОПП или их клонов ? А как же инстинкт самосохранения ?
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01.07.2021 19:20 Ответить
ЗЛН ПНХ!!
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01.07.2021 19:34 Ответить
Зверніть увагу , як злодійський закон приймають синхронно з введенням ринку землі.
Податок на землю , 28 тисяч гривень за 1 га . Хто його зможе заплатити ? Власник землі ,фермер , арендар ? Оцінка 1га українського чернозема ,біля 2 тисяч доларів США. А вони вводять податок 50% від його вартості !!!!! Все робиться для того , щоб заставити бідне населення українських сіл (яке живе з своїх городів і власної тяжкої праці ) продати власну землю різним аферистам . І зелені шахраї і злодії при владі створюють для цього всі умови.
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01.07.2021 20:38 Ответить
 
 