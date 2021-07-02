"Зе-команда" відновлює технології режиму Януковича-Азарова: намагається фіскально-силовою дубиною зміцнити і захистити свою владу, - Турчинов

За законодавчими пріоритетами, які чинна влада протягує прискореними темпами через Верховну Раду, можна чітко собі уявити, яку модель держави намагається побудувати "зе-команда".

Про це заявив керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності", в.о. президента України в 2014 році Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

"Монобільшість збирається проголосувати за так званий "ресурсний закон" №5600, за яким не тільки підвищуються податки для суб‘єктів економічної діяльності в умовах руйнівної економічної кризи, але і значно посилюються права фіскальних органів, зокрема – списання коштів з рахунків підприємств без рішень суду. Це вже було в Україні в горезвісні часи, які отримали назву "азарівщина"", - розповів він.

"Замість зміцнення ЗСУ, підвищення грошового забезпечення нашим військовослужбовцям, зарплат лікарям і вчителям, пенсій, ресурси, які "зелена влада" збирається вичавити з підприємців за допомогою фіскального тиску, планують кинути на посилення підконтрольних їм правоохоронних органів", - акцентував Турчинов.

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Він нагадав, що 1 липня в першому читанні було ухвалено закон №5305 щодо "вдосконалення правових засад діяльності ДБР", яким передбачено внесення змін до законів України "Про Державне бюро розслідувань", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про судову експертизу", "Про запобігання корупції", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про вищу освіту", "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про депозитарну систему" та інших законодавчих актів.

"Цей закон значно збільшує чисельність та надає надповноваження повністю підконтрольному чинній владі Державному бюро розслідувань. Свого часу, в межах реформування правоохоронної системи, ДБР було створено як незалежний слідчий орган, якому передавались функції слідства, чим довгий час, у порушення Конституції, займалася Генеральна прокуратура України. Сьогодні незалежне слідство заважає реалізовувати замовні справи, і саме для цього ДБР перетворюють на силового монстра", - пояснив Турчинов.

"Додатково до своїх значних повноважень вони отримають ще право на:

- безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, дозвіл користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- створення експертних служб, що входять до системи Державного бюро розслідувань;

- створення додаткових підрозділів у містах;

- утворення нових закладів та установ;

- розкриття банківської таємниці тощо", - додав він.

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"Окрім можливості безконтрольного прослуховування засобів зв’язку і доступу до каналів інформаційних комунікацій, яскравою "новацією" став дозвіл для ДБР мати свої експертні органи. Тепер цей орган буде сам собі доручати проведення експертиз. Тому про незалежну експертизу, від об’єктивності якої залежать судові рішення в Україні, треба забути. Крім того, значно збільшується не тільки роздута чисельність, але й інфраструктура цього органу", - зазначив Турчинов.

"Всі ці новації є доказом бажання "зеленої влади" відновити технології, притаманні режиму Януковича-Азарова. Але я раджу також враховувати і фінал, який очікує на тих, хто вважає, що фіскально-силовою дубиною можна зміцнити та захистити свою владу", - резюмував він.





