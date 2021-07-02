"Зе-команда" відновлює технології режиму Януковича-Азарова: намагається фіскально-силовою дубиною зміцнити і захистити свою владу, - Турчинов
За законодавчими пріоритетами, які чинна влада протягує прискореними темпами через Верховну Раду, можна чітко собі уявити, яку модель держави намагається побудувати "зе-команда".
Про це заявив керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності", в.о. президента України в 2014 році Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.
"Монобільшість збирається проголосувати за так званий "ресурсний закон" №5600, за яким не тільки підвищуються податки для суб‘єктів економічної діяльності в умовах руйнівної економічної кризи, але і значно посилюються права фіскальних органів, зокрема – списання коштів з рахунків підприємств без рішень суду. Це вже було в Україні в горезвісні часи, які отримали назву "азарівщина"", - розповів він.
"Замість зміцнення ЗСУ, підвищення грошового забезпечення нашим військовослужбовцям, зарплат лікарям і вчителям, пенсій, ресурси, які "зелена влада" збирається вичавити з підприємців за допомогою фіскального тиску, планують кинути на посилення підконтрольних їм правоохоронних органів", - акцентував Турчинов.
Він нагадав, що 1 липня в першому читанні було ухвалено закон №5305 щодо "вдосконалення правових засад діяльності ДБР", яким передбачено внесення змін до законів України "Про Державне бюро розслідувань", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про судову експертизу", "Про запобігання корупції", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про вищу освіту", "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про депозитарну систему" та інших законодавчих актів.
"Цей закон значно збільшує чисельність та надає надповноваження повністю підконтрольному чинній владі Державному бюро розслідувань. Свого часу, в межах реформування правоохоронної системи, ДБР було створено як незалежний слідчий орган, якому передавались функції слідства, чим довгий час, у порушення Конституції, займалася Генеральна прокуратура України. Сьогодні незалежне слідство заважає реалізовувати замовні справи, і саме для цього ДБР перетворюють на силового монстра", - пояснив Турчинов.
"Додатково до своїх значних повноважень вони отримають ще право на:
- безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, дозвіл користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
- створення експертних служб, що входять до системи Державного бюро розслідувань;
- створення додаткових підрозділів у містах;
- утворення нових закладів та установ;
- розкриття банківської таємниці тощо", - додав він.
"Окрім можливості безконтрольного прослуховування засобів зв’язку і доступу до каналів інформаційних комунікацій, яскравою "новацією" став дозвіл для ДБР мати свої експертні органи. Тепер цей орган буде сам собі доручати проведення експертиз. Тому про незалежну експертизу, від об’єктивності якої залежать судові рішення в Україні, треба забути. Крім того, значно збільшується не тільки роздута чисельність, але й інфраструктура цього органу", - зазначив Турчинов.
"Всі ці новації є доказом бажання "зеленої влади" відновити технології, притаманні режиму Януковича-Азарова. Але я раджу також враховувати і фінал, який очікує на тих, хто вважає, що фіскально-силовою дубиною можна зміцнити та захистити свою владу", - резюмував він.
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«В умовах необхідності підтримки бізнесу в Україні в карантинний та посткарантинний період, в умовах падіння економіки уряд пропонує посилити податковий тиск на бізнес та ще й прикривається нібито руйнуванням схем. Необхідність підготовки та подання цього альтернативного законопроєкту (№ 5600 - 6) народними депутатами фракції «Європейська Солідарність» пояснюється необхідністю забезпечення стабільності та стимулювання економічного зростання в Україні без збільшення податкового навантаження», - сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна .
«Законопроектом пропонується з 1 січня 2022 року запровадити податок на виведений капітал на заміну податку на прибуток, з 2 січня 2022 року запровадити трирічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів на заміну бази та об'єктів оподаткування, що призводить до збільшення суми податку або збору. Встановити, що строк дії мораторію на ведення документальних та фактичних перевірок платників податків не може скорочуватися Кабінетом міністрів у період карантину», - зауважила депутатка.
Крім того, законопроєктом пропонується встановити без виключень заборону на проведення органами державного нагляду планових заходів і здійснення державного нагляду.
«Існують інші норми, які ми запропонували, які позитивно вплинуть на діяльність бізнесу і життя людей в Україні. За оцінками провідних світових та українських економістів, у другій половині 2021 року та у 2022 році тенденції розвитку економічних відносин у світі матимуть найбільш сприятливі умови для проведення стимулюючих для розвитку економіки реформ і цим скористаються всі країни, крім України», - зазначила Южаніна.
«Отже, без збільшення тягаря на бізнес альтернативним, економічно обґрунтованим підходом зможемо в цілому забезпечити оздоровлення та посилення конкурентоспроможності економіки України, а також убезпечити від корупційних ризиків, що позитивно вплине на умови ведення бізнесу», - наголосила Южаніна.
«Альтернативний законопроект зовсім інший за філософією. Ми за бізнес, за розвиток економіки України» - заявила https://eurosolidarity.org/2021/07/01/nina-yuzhanina-v-umovah-padinnya-ekonomiky-uryad-zelenskogo-proponuye-posylyty-podatkovyj-tysk-na-biznes/ https://eurosolidarity.org/2021/07/01/nina-yuzhanina-v-umovah-padinnya-ekonomiky-uryad-zelenskogo-proponuye-posylyty-podatkovyj-tysk-na-biznes/ Ніна Южаніна у виступі з трибуни парламенту під час обговорення і прийняття Закону.
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