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"Зе-команда" восстанавливает технологии режима Януковича-Азарова: пытается фискально-силовой дубиной укрепить и защитить свою власть, - Турчинов

По законодательным приоритетам, которые действующая власть протягивает ускоренными темпами через Верховную Раду, можно четко себе представить, какую модель государства пытается построить "зе-команда".

Об этом заявил руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Монобильшинство собирается проголосовать за так называемый "ресурсный закон" №5600, который не только повышает налоги для субъектов экономической деятельности в условиях разрушительного экономического кризиса, но и значительно усиливает права фискальных органов, в частности - списание средств со счетов предприятий без решений суда. Это уже было в Украине в пресловутые времена, которые получили название "азаровщина", - рассказал он.

"Вместо укрепления ВСУ, повышения денежного обеспечения наших военнослужащих, зарплат врачей и учителей, пенсий, ресурсы, которые "зеленая власть" собирается выжать из предпринимателей с помощью фискального давления, планируют бросить на усиление подконтрольных им правоохранительных органов", - акцентировал Турчинов.

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Он напомнил, что 1 июля в первом чтении был принят закон № 5305 о "совершенствовании правовых основ деятельности ГБР", которым предусмотрено внесение изменений в законы Украины "О Государственном бюро расследований", "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", "О судебной экспертизе" , "О предотвращении коррупции", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", "О высшем образовании", "О банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц", "О депозитарной системе" и другие законодательные акты.

"Этот закон значительно увеличивает численность и предоставляет сверхполномочия полностью подконтрольному действующей власти Государственному бюро расследований. В свое время, в рамках реформирования правоохранительной системы, ГБР был создан как независимый следственный орган, которому передавались функции следствия, чем долгое время, в нарушение Конституции, занималась Генеральная прокуратура Украины. Сегодня независимое следствие мешает реализовывать заказные дела, и именно для этого ГБР превращают в силового монстра", - пояснил Турчинов.

"Дополнительно к своим значительных полномочий они получат еще право на:

- непосредственный, в том числе автоматизированный доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, разрешение пользоваться государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникациями, сетями специальной связи и другими техническими средствами;

- создание экспертных служб, входящих в систему Государственного бюро расследований

- создание дополнительных подразделений в городах;

- образование новых учреждений;

- раскрытие банковской тайны и тому подобное", - добавил он.

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"Кроме возможности бесконтрольного прослушивания средств связи и доступа к каналам информационных коммуникаций, яркой "новацией" стало разрешение для ГБР иметь свои экспертные органы. Теперь этот орган будет сам себе поручать проведение экспертиз. Поэтому о независимой экспертизе, от объективности которой зависят судебные решения в Украине, надо забыть. Кроме того, значительно увеличивается не только раздутая численность, но и инфраструктура этого органа", - отметил Турчинов.

"Все эти новации являются доказательством желания "зеленой власти" восстановить технологии, присущие режиму Януковича-Азарова. Но я советую также учитывать и финал, который ожидает тех, кто считает, что фискально-силовой дубиной можно укрепить и защитить свою власть", - резюмировал он.

Зе-команда восстанавливает технологии режима Януковича-Азарова: пытается фискально-силовой дубиной укрепить и защитить свою власть, - Турчинов 01
Зе-команда восстанавливает технологии режима Януковича-Азарова: пытается фискально-силовой дубиной укрепить и защитить свою власть, - Турчинов 02
Зе-команда восстанавливает технологии режима Януковича-Азарова: пытается фискально-силовой дубиной укрепить и защитить свою власть, - Турчинов 03

Автор: 

налоги (3238) Турчинов Александр (3336) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+21
Пастор порожняк гнать не будет, все по делу сказал
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02.07.2021 09:54
+17
Главная задача - не дать "зЕкоманде" сбежать как сделала команда Януковича-Азирова. Суд и казнь а-ля Чаушеску.
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02.07.2021 10:00
+15
Хех! На те вони і маладиє риганали.
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02.07.2021 09:55
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https://eurosolidarity.org/2021/07/01/nina-yuzhanina-v-umovah-padinnya-ekonomiky-uryad-zelenskogo-proponuye-posylyty-podatkovyj-tysk-na-biznes/ В умовах падіння економіки уряд Зеленського пропонує посилити податковий тиск на бізнес «Європейська Солідарність» розробила альтернативний законопроєкт №5600- 6, норми якого позитивно вплинуть на діяльність бізнесу і життя людей в Україні.

«В умовах необхідності підтримки бізнесу в Україні в карантинний та посткарантинний період, в умовах падіння економіки уряд пропонує посилити податковий тиск на бізнес та ще й прикривається нібито руйнуванням схем. Необхідність підготовки та подання цього альтернативного законопроєкту (№ 5600 - 6) народними депутатами фракції «Європейська Солідарність» пояснюється необхідністю забезпечення стабільності та стимулювання економічного зростання в Україні без збільшення податкового навантаження», - сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна .
«Законопроектом пропонується з 1 січня 2022 року запровадити податок на виведений капітал на заміну податку на прибуток, з 2 січня 2022 року запровадити трирічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів на заміну бази та об'єктів оподаткування, що призводить до збільшення суми податку або збору. Встановити, що строк дії мораторію на ведення документальних та фактичних перевірок платників податків не може скорочуватися Кабінетом міністрів у період карантину», - зауважила депутатка.
Крім того, законопроєктом пропонується встановити без виключень заборону на проведення органами державного нагляду планових заходів і здійснення державного нагляду.
«Існують інші норми, які ми запропонували, які позитивно вплинуть на діяльність бізнесу і життя людей в Україні. За оцінками провідних світових та українських економістів, у другій половині 2021 року та у 2022 році тенденції розвитку економічних відносин у світі матимуть найбільш сприятливі умови для проведення стимулюючих для розвитку економіки реформ і цим скористаються всі країни, крім України», - зазначила Южаніна.
«Отже, без збільшення тягаря на бізнес альтернативним, економічно обґрунтованим підходом зможемо в цілому забезпечити оздоровлення та посилення конкурентоспроможності економіки України, а також убезпечити від корупційних ризиків, що позитивно вплине на умови ведення бізнесу», - наголосила Южаніна.
«Альтернативний законопроект зовсім інший за філософією. Ми за бізнес, за розвиток економіки України» - заявила https://eurosolidarity.org/2021/07/01/nina-yuzhanina-v-umovah-padinnya-ekonomiky-uryad-zelenskogo-proponuye-posylyty-podatkovyj-tysk-na-biznes/ https://eurosolidarity.org/2021/07/01/nina-yuzhanina-v-umovah-padinnya-ekonomiky-uryad-zelenskogo-proponuye-posylyty-podatkovyj-tysk-na-biznes/ Ніна Южаніна у виступі з трибуни парламенту під час обговорення і прийняття Закону.
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02.07.2021 10:35 Ответить
ну якщо зелені барани взялися за економіку, то усе.. гаплик економіці!
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02.07.2021 10:47 Ответить
От чого зебіли штибу https://censor.net/ru/user/467272, https://censor.net/ru/user/484215, https://censor.net/ru/user/91568, https://censor.net/ru/user/489211, https://censor.net/ru/user/195484, https://censor.net/ru/user/50986, як тільки побачать тут на сайті Пастора і Пороха, одразу починають брехати щось на кшалт "https://censor.net/ru/news/3274677/zekomanda_vosstanavlivaet_tehnologii_rejima_yanukovichaazarova_pytaetsya_fiskalnosilovoyi_dubinoyi_ukrepit/sortby/tree/order/asc/page/1#:~:text=%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B5%20%3F%3F%3F-,02.07.2021%C2%A009%3A54,%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C,-%D0%9C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F"??? Та хоч би грамотно брехали...
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02.07.2021 10:53 Ответить
На работе чуханы, пайку отрабатывают. Опять же вазелин тоже денег стоит, а им без него никак 😄
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02.07.2021 10:58 Ответить
Я запутался, то ты Пэдро или Яйценюх?😄
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02.07.2021 11:04 Ответить
Где я писал про предателей? Сейчас металлурги платят в бюджет 11-12% от себестоимости железорудного сырья, это приблизительно 3 доллара за тонну. Изначально в проекте №5600 хотели повысить эту сумму примерно в 10 раз, привязав налог не к себестоимости сырья, а к рыночной цене (которая уже превышает 200 долларов за тонну). Поэтому проект, собственно, и окрестили "антиахметовским". Но Кабмин оперативно исправил этот пункт: снизил максимальную ставку ренты на руду с 16% до 10% и поднял предельную рыночную стоимость (при которой будет взиматься максимальный налог) со 180 долларов до 200 долларов за тонну.В итоге рента на руду, которая по изначально прописанной Кабмином формуле могла вырасти до 33 долларов за тонну, повысится, но не так сильно - приблизительно до 21 доллара за тонну. Что, конечно же, все равно существенно больше, чем платят сейчас.
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02.07.2021 11:01 Ответить
Ты совсем тупой? Да, если бы зепилы тем и ограничились, что ахметку щемонули, было бы им респект и уважуха. Но ты читай дальше
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02.07.2021 11:07 Ответить
Проект предлагает отменить льготу по акцизу для плательщиков, которые поставляют электроэнергию из возобновляемых источников. То есть, "зеленым" инвесторам государство будет платить еще меньше.

-В чём зрада? Вся зеленка под Ахметовым практически.
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02.07.2021 11:44 Ответить
я толкував за брехню вашу всіх зебільну, але зацитував, як приклад іншого придурка. А твій дебілізм показав https://censor.net/ru/user/160742, повторюватись не буду
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02.07.2021 12:03 Ответить
И этот министр подготовил текст евроассоциации, или ты думаешь, то индюковичу портянка, шо пишет законы для гринпоцов, подогнал?
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02.07.2021 11:09 Ответить
Откуда Турчинов взял информацию про повышение налогов?
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02.07.2021 12:48 Ответить
01.07.21 19:24
Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600
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02.07.2021 15:22 Ответить
Я був секретарем РНБО підчас початку окупації Криму, я був виконуючим обов"язки головнокомандуючого, але таки здав Крим.
Не вірю цьому хмирю.
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02.07.2021 20:26 Ответить
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