"Зе-команда" восстанавливает технологии режима Януковича-Азарова: пытается фискально-силовой дубиной укрепить и защитить свою власть, - Турчинов

По законодательным приоритетам, которые действующая власть протягивает ускоренными темпами через Верховную Раду, можно четко себе представить, какую модель государства пытается построить "зе-команда".

Об этом заявил руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Монобильшинство собирается проголосовать за так называемый "ресурсный закон" №5600, который не только повышает налоги для субъектов экономической деятельности в условиях разрушительного экономического кризиса, но и значительно усиливает права фискальных органов, в частности - списание средств со счетов предприятий без решений суда. Это уже было в Украине в пресловутые времена, которые получили название "азаровщина", - рассказал он.

"Вместо укрепления ВСУ, повышения денежного обеспечения наших военнослужащих, зарплат врачей и учителей, пенсий, ресурсы, которые "зеленая власть" собирается выжать из предпринимателей с помощью фискального давления, планируют бросить на усиление подконтрольных им правоохранительных органов", - акцентировал Турчинов.

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Он напомнил, что 1 июля в первом чтении был принят закон № 5305 о "совершенствовании правовых основ деятельности ГБР", которым предусмотрено внесение изменений в законы Украины "О Государственном бюро расследований", "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", "О судебной экспертизе" , "О предотвращении коррупции", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", "О высшем образовании", "О банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц", "О депозитарной системе" и другие законодательные акты.

"Этот закон значительно увеличивает численность и предоставляет сверхполномочия полностью подконтрольному действующей власти Государственному бюро расследований. В свое время, в рамках реформирования правоохранительной системы, ГБР был создан как независимый следственный орган, которому передавались функции следствия, чем долгое время, в нарушение Конституции, занималась Генеральная прокуратура Украины. Сегодня независимое следствие мешает реализовывать заказные дела, и именно для этого ГБР превращают в силового монстра", - пояснил Турчинов.

"Дополнительно к своим значительных полномочий они получат еще право на:

- непосредственный, в том числе автоматизированный доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, разрешение пользоваться государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникациями, сетями специальной связи и другими техническими средствами;

- создание экспертных служб, входящих в систему Государственного бюро расследований

- создание дополнительных подразделений в городах;

- образование новых учреждений;

- раскрытие банковской тайны и тому подобное", - добавил он.

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"Кроме возможности бесконтрольного прослушивания средств связи и доступа к каналам информационных коммуникаций, яркой "новацией" стало разрешение для ГБР иметь свои экспертные органы. Теперь этот орган будет сам себе поручать проведение экспертиз. Поэтому о независимой экспертизе, от объективности которой зависят судебные решения в Украине, надо забыть. Кроме того, значительно увеличивается не только раздутая численность, но и инфраструктура этого органа", - отметил Турчинов.

"Все эти новации являются доказательством желания "зеленой власти" восстановить технологии, присущие режиму Януковича-Азарова. Но я советую также учитывать и финал, который ожидает тех, кто считает, что фискально-силовой дубиной можно укрепить и защитить свою власть", - резюмировал он.





