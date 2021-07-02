Johnson&Johnson заявила про ефективність своєї COVID-вакцини проти штаму "дельта"

Американська компанія Johnson&Johnson оголосила, що її однокомпонентна вакцина проти коронавірусу COVID-19 ефективна проти штаму "дельта" індійського походження, що активно поширюється в світі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Johnson&Johnson оприлюднила дані, які показують, що її однокомпонентна вакцина від COVID-19 викликає сильну і стійку (імунну - ІФ) реакцію на штам "дельта" та інші широко поширені різновиди SARS-CoV-2", - йдеться в заяві компанії.

У ній наголошується, що вакцина забезпечує захист проти цих штамів як мінімум на вісім місяців.

"Ми вважаємо, що наша вакцина забезпечує надійний захист проти COVID-19", - сказав заступник голови виконавчого комітету та головний науковий співробітник Johnson&Johnson Пол Стоффельс.

Штам "дельта" з'явився в Індії. Проте щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, у ВООЗ ввели їх позначення за буквами грецького алфавіту.

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Зараз цей штам активно поширюється в багатьох країнах світу.

Однокомпонентна вакцина Johnson&Johnson від коронавірусу, зокрема, схвалена для застосування в США.