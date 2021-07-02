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Новини Коронавірус і карантин
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Johnson&Johnson заявила про ефективність своєї COVID-вакцини проти штаму "дельта"

Американська компанія Johnson&Johnson оголосила, що її однокомпонентна вакцина проти коронавірусу COVID-19 ефективна проти штаму "дельта" індійського походження, що активно поширюється в світі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Johnson&Johnson оприлюднила дані, які показують, що її однокомпонентна вакцина від COVID-19 викликає сильну і стійку (імунну - ІФ) реакцію на штам "дельта" та інші широко поширені різновиди SARS-CoV-2", - йдеться в заяві компанії.

У ній наголошується, що вакцина забезпечує захист проти цих штамів як мінімум на вісім місяців.

"Ми вважаємо, що наша вакцина забезпечує надійний захист проти COVID-19", - сказав заступник голови виконавчого комітету та головний науковий співробітник Johnson&Johnson Пол Стоффельс.

Штам "дельта" з'явився в Індії. Проте щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, у ВООЗ ввели їх позначення за буквами грецького алфавіту.

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Зараз цей штам активно поширюється в багатьох країнах світу.

Однокомпонентна вакцина Johnson&Johnson від коронавірусу, зокрема, схвалена для застосування в США.

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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вакцини джонсон і джонсон теж ефективні, і потрібна лише 1ін*єкція! тож замість шмурдяка замовили б ен десятків млн в цієї компанії, і пришвидшили б темпи вакцинації. однак янсен сілаг не працєю з посередниками, і зелені вкрасти не зможуть...тому нєвигодно ніяк!
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02.07.2021 11:36 Відповісти
В нас ще "Велике крадівництво" не закінчилось, а вони тут з якимись вакцинами. Зелена влада закупила для своїх бидло-виборців індійські і китайські розчини - хай колються вівці тим, що є.
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02.07.2021 12:05 Відповісти
Джонсон и Джонсон взяли старую полироль для мебели,подкрасили, и вот вам вакцина.
Лечитесь - не поперхнитесь.
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02.07.2021 12:15 Відповісти
Зачем ляпать, если понятия не имеете о том, что производят Компании. "Johnson & Johnson" а что "SC Johnson".
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02.07.2021 14:30 Відповісти
Да все они заявляют..и пфайзер..и зенека...и китайцы...
Лишь бы поток бабла не иссяк..
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02.07.2021 12:22 Відповісти
Хорошая вакцина, но к сожалению ее нет в Украине.
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02.07.2021 14:28 Відповісти
почему Украина ее не закупает??? 1 инъекция, минимум побочки!
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02.07.2021 16:00 Відповісти
 
 