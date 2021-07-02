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Новости Коронавирус и карантин
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Johnson&Johnson заявила об эффективности своей COVID-вакцины против штамма "дельта"

Американская компания Johnson&Johnson объявила, что ее однокомпонентная вакцина против коронавируса COVID-19 эффективна против активно распространяющегося в мире штамма "дельта" индийского происхождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Johnson&Johnson обнародовала данные, которые показывают, что ее однокомпонентная вакцина от COVID-19 вызывает сильную и стойкую (иммунную - ИФ) реакцию на штамм "дельта" и другие широко распространенные разновидности SARS-CoV-2", - говорится в заявлении компании.

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В нем отмечается, что вакцина обеспечивает защиту против этих штаммов как минимум на восемь месяцев.

"Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает надежную защиту против COVID-19", - сказал заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson&Johnson Пол Стоффельс.

Штамм "дельта" появился в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

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В настоящее время данный штамм активно распространяется во многих странах мира.

Однокомпонентная вакцина Johnson&Johnson от коронавируса, в частности, одобрена для применения в США.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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вакцини джонсон і джонсон теж ефективні, і потрібна лише 1ін*єкція! тож замість шмурдяка замовили б ен десятків млн в цієї компанії, і пришвидшили б темпи вакцинації. однак янсен сілаг не працєю з посередниками, і зелені вкрасти не зможуть...тому нєвигодно ніяк!
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02.07.2021 11:36 Ответить
В нас ще "Велике крадівництво" не закінчилось, а вони тут з якимись вакцинами. Зелена влада закупила для своїх бидло-виборців індійські і китайські розчини - хай колються вівці тим, що є.
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02.07.2021 12:05 Ответить
Джонсон и Джонсон взяли старую полироль для мебели,подкрасили, и вот вам вакцина.
Лечитесь - не поперхнитесь.
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02.07.2021 12:15 Ответить
Зачем ляпать, если понятия не имеете о том, что производят Компании. "Johnson & Johnson" а что "SC Johnson".
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02.07.2021 14:30 Ответить
Да все они заявляют..и пфайзер..и зенека...и китайцы...
Лишь бы поток бабла не иссяк..
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02.07.2021 12:22 Ответить
Хорошая вакцина, но к сожалению ее нет в Украине.
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02.07.2021 14:28 Ответить
почему Украина ее не закупает??? 1 инъекция, минимум побочки!
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02.07.2021 16:00 Ответить
 
 