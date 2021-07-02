Кабмин утвердил введение COVID-сертификатов в Украине: как они будут работать

Правительство приняло постановление о введении COVID-сертификатов в Украине. Это цифровой документ, который будет подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательном результате ПЦР-тестов и статусе, что человек выздоровел от COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Разработкой и технической реализацией COVID-сертификатов совместно занимаются Минцифры, МЗ, НСЗУ, МИД и ГНАУ. Документ разрабатывается с учетом международных требований - EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.

"Украине удалось построить эффективные процессы для быстрой разработки и внедрения сертификатов. Ранее подобные проекты международного уровня в Украине и мире воплощались годами. Мы постоянно следим за информацией внедрения COVID-сертификатов в ЕС и мире. Впервые в такие короткие сроки страны должны разработать универсальные системы обмена информацией, договориться о взаимодействии, протестировать инновации ", - заявил вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Все данные о пациенте вносят в электронную систему здравоохранения. Документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія". А затем также получить бумажный вариант у врача.

"Вакцинация - это билет к возвращению в привычный ритм жизни, без карантина и тяжелого течения болезни. Сейчас все желающие могут привиться в центрах массовой вакцинации. Все данные о прививках вносятся в электронную систему здравоохранения. Поэтому когда человек завершил курс вакцинации от COVID-19, а именно, получил 2 дозы вакцины, можно будет сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении или на портале "Дія", а в перспективе также - получить его у врача", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в "Дії". Проверить, действителен ли сертификат, можно будет с QR-кодом. Это удобно, ведь не нужно дополнительно вводить специальное оборудование для проверки.

"Украина одна из первых стран, начавшая коммуникацию с командой ЕС по внедрению COVID-сертификатов. МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифры проводит переговоры со странами о взаимном признании международных сертификатов. Мы постоянно получаем актуальную информацию, адаптируем под нее техническую часть. После прохождения технической проверки со стороны ЕС состоится полноценный запуск функционала", - отметили в пресс-службе МОЗ.

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"В апреле с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой мы инициировали совместную работу над совместимостью украинского и европейского COVID-сертификатов. Поэтому мы одни из первых стран вне ЕС, кто вел продуктивный диалог по этому вопросу. Символично, что наши международные сертификаты начнут работать в тестовом режиме с июля вместе с общим запуском таких документов в Евросоюзе. Они являются нашим билетом к возможности пользоваться безвизовым режимом в условиях коронавирусных ограничений", - заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

1 июля Минцифры совместно с партнерами запускает бета-тестирования COVID-сертификатов. Приобщиться могут люди, которые уже получили 2 дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Уже около 10 000 пользователей зарегистрировались. Стать бета-тестировщиком можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.

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