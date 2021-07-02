Кабмін затвердив впровадження COVID-сертифікатів в Україні: як вони працюватимуть

Уряд ухвалив постанову про впровадження COVID-сертифікатів в Україні. Це цифровий документ, який підтверджуватиме статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Розробкою та технічною реалізацією COVID-сертифікатів спільно займаються Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС та ДПСУ. Документ розробляється з урахуванням міжнародних вимог – EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

"Україні вдалося побудувати ефективні процеси для швидкої розробки та впровадження сертифікатів. Раніше подібні проєкти міжнародного рівня в Україні та світі втілювалися роками. Ми постійно слідкуємо за інформацією впровадження COVID-сертифікатів у ЄС та світі. Це вперше у такі короткі терміни країни мають напрацювати універсальні системи обміну інформацією, домовитися про взаємодію, протестувати інновації", - заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Усі дані про пацієнта вносять в електронну систему охорони здоров'я. Документ можна буде згенерувати в застосунку чи на порталі "Дія". А згодом також отримати паперовий варіант у лікаря.

"Вакцинація – це квиток до повернення у звичний ритм життя, без карантинних обмежень та тяжкого перебігу хвороби. Наразі всі охочі можуть щепитись у центрах масової вакцинації. Всі дані про щеплення вносяться в електронну систему охорони здоров'я. Тож коли людина завершила курс імунізації від COVID-19, а саме, отримала 2 дози вакцини, можна буде згенерувати сертифікат про вакцинацію у застосунку чи на порталі "Дія", а в перспективі також – отримати його у лікаря", — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

COVID-сертифікати працюватимуть, як і інші документи в "Дії". Перевірити, чи дійсний сертифікат, можна буде за QR-кодом. Це зручно, адже не потрібно додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки.

"Україна одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із командою ЄС стосовно впровадження COVID-сертифікатів. МЗС України у співпраці з МОЗ та Мінцифри проводить переговори з країнами про взаємне визнання міжнародних сертифікатів. Постійно отримуємо актуальну інформацію, адаптуємо під неї технічну частину. Після проходження технічної перевірки з боку ЄС відбудеться повноцінний запуск функціоналу", - зазначили в пресслужбі МОЗ.

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"У квітні з віцепрезиденткою Єврокомісії Вірою Юровою ми ініціювали спільну роботу над сумісністю українського та європейського COVID-сертифікатів. Так, ми одні з перших країн поза ЄС, хто має продуктивний діалог з цього питання. Символічно, що наші міжнародні сертифікати почнуть працювати у тестовому режимі з липня поряд із загальним запуском таких документів в Євросоюзі. Вони є нашим квитком до можливості користуватися безвізовим режимом в умовах коронавірусних обмежень", - заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

1 липня Мінцифра спільно з партнерами запустила бета-тестування COVID-сертифікатів. Долучитися можуть люди, які вже отримали 2 дози вакцини від COVID-19 на території України. Уже близько 10 тисяч користувачів зареєструвалися. Стати бета-тестувальником можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua.

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