Росія не має бажання розміщувати прапор в Україні, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін використовує синонімічні визначення, називаючи український народ "єдиним" щодо росіян, а білоруський - "братнім".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Український журналіст звернув увагу Пєскова, що президент РФ Володимир Путін щодо українців і росіян вживає термін "один народ", а щодо білорусів і росіян - "братні народи". На запитання, чи є ці визначення синонімами, Пєсков відповів: "Це синоніми".

"Ми з вами один народ, але дві різні держави. Абсолютно так і є, це реальність, в якій ми існуємо. Після розпаду СРСР ми опинилися в двох різних державах. Кожна держава є суверенною, але народ же все одно один", - сказав Пєсков.

"Можна намагатися переписувати історію скільки завгодно, як це намагаються робити в Україні, але народ все одно єдиний", - додав він.

На уточнювальне запитання, чи немає у РФ бажання розмістити російський прапор в Україні, Пєсков відповів: "Ми не маємо бажання розмістити російський прапор в Україні. Ми з повагою ставимося до суверенності України. Але, звичайно, ми не можемо позитивно реагувати на слова президента Зеленського (про те, що якби росіяни й українці були одним народом, над будівлею Держдуми майорів би жовто-блакитний прапор. - Ред.)".

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"Мені важко навіть проаналізувати, чому були сказані такі словами, може бути, вони були вирвані з контексту. Я цього теж відкидати не можу. Звучить дивно", - сказав прессекретар російського президента.

Напередодні президент України Володимир Зеленський не погодився зі своїм російським колегою і сказав, що українці і росіяни не є одним народом.