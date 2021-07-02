Росія не має бажання розміщувати прапор в Україні, - Пєсков
Президент РФ Володимир Путін використовує синонімічні визначення, називаючи український народ "єдиним" щодо росіян, а білоруський - "братнім".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Український журналіст звернув увагу Пєскова, що президент РФ Володимир Путін щодо українців і росіян вживає термін "один народ", а щодо білорусів і росіян - "братні народи". На запитання, чи є ці визначення синонімами, Пєсков відповів: "Це синоніми".
"Ми з вами один народ, але дві різні держави. Абсолютно так і є, це реальність, в якій ми існуємо. Після розпаду СРСР ми опинилися в двох різних державах. Кожна держава є суверенною, але народ же все одно один", - сказав Пєсков.
"Можна намагатися переписувати історію скільки завгодно, як це намагаються робити в Україні, але народ все одно єдиний", - додав він.
На уточнювальне запитання, чи немає у РФ бажання розмістити російський прапор в Україні, Пєсков відповів: "Ми не маємо бажання розмістити російський прапор в Україні. Ми з повагою ставимося до суверенності України. Але, звичайно, ми не можемо позитивно реагувати на слова президента Зеленського (про те, що якби росіяни й українці були одним народом, над будівлею Держдуми майорів би жовто-блакитний прапор. - Ред.)".
"Мені важко навіть проаналізувати, чому були сказані такі словами, може бути, вони були вирвані з контексту. Я цього теж відкидати не можу. Звучить дивно", - сказав прессекретар російського президента.
Напередодні президент України Володимир Зеленський не погодився зі своїм російським колегою і сказав, що українці і росіяни не є одним народом.
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О ДВУХ РАЗНЫХ НАРОДАХ
Все-таки в отношении русских к украинцам, к Украине таится что-то ключевое, судьбоносное - для нас, русских.
Для украинцев Россия тоже значима, но только как точка отталкивания, помогающая осознанию своей, украинской, инаковости.
Для русских же Украина, напротив, точка постоянного притяжения, ревнивого внимания, объект поглощения как чего-то «исконно своего» и переделки по собственному образу и подобию.
Ничто так не раздражает русских, как очевидные различия с украинцами в языке, менталитете, культуре, историческом опыте. Если русские и признают эти различия, то лишь на уровне различий, скажем, между Владимирщиной и Рязаньщиной, но никак не на уровне отношений двух разных народов.
Известно мнение, что Россия без Украины в имперском плане ущербна.
Что-то в этом же духе говорил Бжезинский, да и не только он. Эта мысль верна. Но дело даже не столько в экономическом и геополитическом значении Украины для Москвы. Дело прежде всего в том, что
НА ТРАДИЦИОННОМ РУССКОМ ОТНОШЕНИИ К УКРАИНЕ, ПО СУТИ, ДЕРЖИТСЯ РУССКОЕ ИМПЕРСКОЕ СОЗНАНИЕ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, ПУСТЬ И В УРЕЗАННОМ ВИДЕ, ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ. Подчеркиваю: именно отношение к Украине - не к Балтии, не к Кавказу - является определяющим для русского имперского сознания.
Как только русские откроют для себя, что украинцы это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО другой народ - российский имперский миф рухнет, а с ним неизбежно кончится и империя.
другое дело кацапо-орда, без Украины, без Руси, без ее истории, азиопская паРаша просто выкидыш и продолжение Орды, русские- понятие искусственное, убогая паРаша лишается без Украины, Руси, и своей истории, и своего будущего... забыть об Украине для обосРахи- это подыхать в таёжном болоте в качестве китайского сырьевого придатка...
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
если за поребриком живут люди
с фамилией ПИСЬков и )(уйло??
Прямо ж не скажуть на весь світ, що вони не визнають Української Держави і для них Української Нації не існує.
А от частушка про ,,одиннарод,, звучить вже не так негативно і войовничо, хоча на дипломатичній мові означає одне і теж.