УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12979 відвідувачів онлайн
Новини
17 279 113

Росія не має бажання розміщувати прапор в Україні, - Пєсков

Росія не має бажання розміщувати прапор в Україні, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін використовує синонімічні визначення, називаючи український народ "єдиним" щодо росіян, а білоруський - "братнім".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Український журналіст звернув увагу Пєскова, що президент РФ Володимир Путін щодо українців і росіян вживає термін "один народ", а щодо білорусів і росіян - "братні народи". На запитання, чи є ці визначення синонімами, Пєсков відповів: "Це синоніми".

"Ми з вами один народ, але дві різні держави. Абсолютно так і є, це реальність, в якій ми існуємо. Після розпаду СРСР ми опинилися в двох різних державах. Кожна держава є суверенною, але народ же все одно один", - сказав Пєсков.

"Можна намагатися переписувати історію скільки завгодно, як це намагаються робити в Україні, але народ все одно єдиний", - додав він.

На уточнювальне запитання, чи немає у РФ бажання розмістити російський прапор в Україні, Пєсков відповів: "Ми не маємо бажання розмістити російський прапор в Україні. Ми з повагою ставимося до суверенності України. Але, звичайно, ми не можемо позитивно реагувати на слова президента Зеленського (про те, що якби росіяни й українці були одним народом, над будівлею Держдуми майорів би жовто-блакитний прапор. - Ред.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський

"Мені важко навіть проаналізувати, чому були сказані такі словами, може бути, вони були вирвані з контексту. Я цього теж відкидати не можу. Звучить дивно", - сказав прессекретар російського президента.

Напередодні президент України Володимир Зеленський не погодився зі своїм російським колегою і сказав, що українці і росіяни не є одним народом.

Автор: 

Білорусь (7931) Зеленський Володимир (23832) народ (22) Пєсков Дмитро (1629) росія (65191) Україна (5894)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+52
Смешно. После всех тех ваших власовских тряпок, которые пытаетесь поднимать в Украине все это время.
показати весь коментар
02.07.2021 14:58
+45
Кацапи це свині.
показати весь коментар
02.07.2021 14:58
+37
Кацапи не є слов'янами, вони угро фіни
показати весь коментар
02.07.2021 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Ми з вами один народ,.." - від імені української артилерії (хай браття по зброї вибачать за мою наглість) хочу вам, кацапам, так само любязно відповісти: "тристо тридцять три".
показати весь коментар
02.07.2021 18:45 Відповісти
Алексей Широпаев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публицист .

О ДВУХ РАЗНЫХ НАРОДАХ
Все-таки в отношении русских к украинцам, к Украине таится что-то ключевое, судьбоносное - для нас, русских.
Для украинцев Россия тоже значима, но только как точка отталкивания, помогающая осознанию своей, украинской, инаковости.
Для русских же Украина, напротив, точка постоянного притяжения, ревнивого внимания, объект поглощения как чего-то «исконно своего» и переделки по собственному образу и подобию.
Ничто так не раздражает русских, как очевидные различия с украинцами в языке, менталитете, культуре, историческом опыте. Если русские и признают эти различия, то лишь на уровне различий, скажем, между Владимирщиной и Рязаньщиной, но никак не на уровне отношений двух разных народов.
Известно мнение, что Россия без Украины в имперском плане ущербна.
Что-то в этом же духе говорил Бжезинский, да и не только он. Эта мысль верна. Но дело даже не столько в экономическом и геополитическом значении Украины для Москвы. Дело прежде всего в том, что

НА ТРАДИЦИОННОМ РУССКОМ ОТНОШЕНИИ К УКРАИНЕ, ПО СУТИ, ДЕРЖИТСЯ РУССКОЕ ИМПЕРСКОЕ СОЗНАНИЕ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, ПУСТЬ И В УРЕЗАННОМ ВИДЕ, ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ. Подчеркиваю: именно отношение к Украине - не к Балтии, не к Кавказу - является определяющим для русского имперского сознания.
Как только русские откроют для себя, что украинцы это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО другой народ - российский имперский миф рухнет, а с ним неизбежно кончится и империя.
показати весь коментар
02.07.2021 19:38 Відповісти
другими словами, ежели бы паРаша постоянно не напоминала бы о себе, ведя уже восьмой год войну против Украины, большинству нормальных украинцев до азиопского Мордора, чтоб он сдох, и дела бы не было, в гробу украинцы его видали...


другое дело кацапо-орда, без Украины, без Руси, без ее истории, азиопская паРаша просто выкидыш и продолжение Орды, русские- понятие искусственное, убогая паРаша лишается без Украины, Руси, и своей истории, и своего будущего... забыть об Украине для обосРахи- это подыхать в таёжном болоте в качестве китайского сырьевого придатка...
показати весь коментар
02.07.2021 20:21 Відповісти
Нужно было у Пескова спросить типа :" Почему, если один народ, разделенный границами на теперь, и во времена срср и теперь россияне называют украинцев НЕ ИНАЧЕ, как ХОХЛЫ, а украинцы, слыша это и будучи в возмущенном состоянии от ЭТОГО ТОНА и АКЦЕНТА, кацапами, хоть, зачастую, и мысленно?" Этот умышленно унизительный акцент в направлении украинца, подчеркивающий свою, расейскую зверхнiсть, по моему, и есть АБСОЛЮТНЫМ доказательством того, что НИКАКОЙ МЫ НЕ ОДИН народ, как и беларусы, отличающиеся своей ментальностью КАРДИНАЛЬНО от расейскоподданых, сформировавших столетиями такие "родимые пятна", которые издалека и по массе признаков определяющих ество тех, кто считает, что ВЕСЬ МИР против них, не задумываясь, что сами и являются той движущей силой, которая привела к реальному возрождению НАТО после 2014г своими АГРЕССИВНЫМИ (никак не свойственными на протяжении последних столетий ни украинцам, ни беларусам) действиями, с аргументами типа "у России нет границ".
показати весь коментар
02.07.2021 19:43 Відповісти
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
показати весь коментар
02.07.2021 19:57 Відповісти
Schweinehunde УКРАЇНЦЕВІ НЕ БРАТ.
показати весь коментар
02.07.2021 21:03 Відповісти
вы бы срусские свиньи для начала посмотрели какие этносы населяют ваши загаженные территории ,а уж потом называли бы братьями славянские народы . Поляки , Украинцы , Беларусы можно назвать родственными , но вот московское хамно даже издалека нельзя .
показати весь коментар
02.07.2021 22:04 Відповісти
Росія не має бажання розміщувати прапор в Україні, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5323
показати весь коментар
02.07.2021 22:15 Відповісти
У россии есть желание размещать в Украине танки
показати весь коментар
03.07.2021 06:33 Відповісти
как можно считаться "адним народом"
если за поребриком живут люди
с фамилией ПИСЬков и )(уйло??
показати весь коментар
03.07.2021 08:16 Відповісти
Росія не має бажання розміщувати прапор в Україні, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2035
показати весь коментар
03.07.2021 10:42 Відповісти
Яскравий приклад тонкої, завуальованої, інформаційно-гідбридної війни.
Прямо ж не скажуть на весь світ, що вони не визнають Української Держави і для них Української Нації не існує.

А от частушка про ,,одиннарод,, звучить вже не так негативно і войовничо, хоча на дипломатичній мові означає одне і теж.
показати весь коментар
03.07.2021 15:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 