У России нет желания размещать флаг в Украине, - Песков

Президент РФ Владимир Путин использует синонимичные определения, называя украинский народ "единым" по отношению к русским, а белорусский - "братским".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинский журналист обратил внимание Пескова, что президент РФ Владимир Путин в отношении украинцев и русских использует термин "один народ", а в отношении белорусов и русских - "братские народы". На вопрос являются ли эти определения синонимами, Песков ответил: "Это синонимы".

"Мы с вами один народ, но два разных государства. Абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Каждое государство является суверенным, но народ-то все равно один", - сказал Песков.

"Можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать в Украине, но народ все равно един", - добавил он.

На уточняющий вопрос, нет ли у РФ желания разместить российский флаг в Украине, Песков ответил: "У нас нет желания разместить российский флаг в Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на слова президента Зеленского (о том, что если бы русские и украинцы были одни народом, над зданием Госдумы развевался бы желто-голубой флаг. - Ред.)".

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"Я затрудняюсь даже проанализировать, почему были сказаны такие словам, может быть, они были выдраны из контекста. Я этого тоже исключать не могу. Звучит странно", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский не согласился со своим российским коллегой и сказал, что украинцы и россияне не являются одним народом.