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У России нет желания размещать флаг в Украине, - Песков

У России нет желания размещать флаг в Украине, - Песков

Президент РФ Владимир Путин использует синонимичные определения, называя украинский народ "единым" по отношению к русским, а белорусский - "братским".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинский журналист обратил внимание Пескова, что президент РФ Владимир Путин в отношении украинцев и русских использует термин "один народ", а в отношении белорусов и русских - "братские народы". На вопрос являются ли эти определения синонимами, Песков ответил: "Это синонимы".

"Мы с вами один народ, но два разных государства. Абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Каждое государство является суверенным, но народ-то все равно один", - сказал Песков.

"Можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать в Украине, но народ все равно един", - добавил он.

На уточняющий вопрос, нет ли у РФ желания разместить российский флаг в Украине, Песков ответил: "У нас нет желания разместить российский флаг в Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на слова президента Зеленского (о том, что если бы русские и украинцы были одни народом, над зданием Госдумы развевался бы желто-голубой флаг. - Ред.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы и россияне точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве ходили бы гривни, а над Госдумой висел желто-голубой флаг, - Зеленский

"Я затрудняюсь даже проанализировать, почему были сказаны такие словам, может быть, они были выдраны из контекста. Я этого тоже исключать не могу. Звучит странно", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский не согласился со своим российским коллегой и сказал, что украинцы и россияне не являются одним народом.

Беларусь (7891) Зеленский Владимир (20365) народ (120) Песков Дмитрий (1877) россия (95546) Украина (44946)


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Топ комментарии
+52
Смешно. После всех тех ваших власовских тряпок, которые пытаетесь поднимать в Украине все это время.
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02.07.2021 14:58
+45
Кацапи це свині.
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02.07.2021 14:58
+37
Кацапи не є слов'янами, вони угро фіни
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02.07.2021 14:58
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"Ми з вами один народ,.." - від імені української артилерії (хай браття по зброї вибачать за мою наглість) хочу вам, кацапам, так само любязно відповісти: "тристо тридцять три".
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02.07.2021 18:45 Ответить
Алексей Широпаев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публицист .

О ДВУХ РАЗНЫХ НАРОДАХ
Все-таки в отношении русских к украинцам, к Украине таится что-то ключевое, судьбоносное - для нас, русских.
Для украинцев Россия тоже значима, но только как точка отталкивания, помогающая осознанию своей, украинской, инаковости.
Для русских же Украина, напротив, точка постоянного притяжения, ревнивого внимания, объект поглощения как чего-то «исконно своего» и переделки по собственному образу и подобию.
Ничто так не раздражает русских, как очевидные различия с украинцами в языке, менталитете, культуре, историческом опыте. Если русские и признают эти различия, то лишь на уровне различий, скажем, между Владимирщиной и Рязаньщиной, но никак не на уровне отношений двух разных народов.
Известно мнение, что Россия без Украины в имперском плане ущербна.
Что-то в этом же духе говорил Бжезинский, да и не только он. Эта мысль верна. Но дело даже не столько в экономическом и геополитическом значении Украины для Москвы. Дело прежде всего в том, что

НА ТРАДИЦИОННОМ РУССКОМ ОТНОШЕНИИ К УКРАИНЕ, ПО СУТИ, ДЕРЖИТСЯ РУССКОЕ ИМПЕРСКОЕ СОЗНАНИЕ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, ПУСТЬ И В УРЕЗАННОМ ВИДЕ, ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ. Подчеркиваю: именно отношение к Украине - не к Балтии, не к Кавказу - является определяющим для русского имперского сознания.
Как только русские откроют для себя, что украинцы это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО другой народ - российский имперский миф рухнет, а с ним неизбежно кончится и империя.
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02.07.2021 19:38 Ответить
другими словами, ежели бы паРаша постоянно не напоминала бы о себе, ведя уже восьмой год войну против Украины, большинству нормальных украинцев до азиопского Мордора, чтоб он сдох, и дела бы не было, в гробу украинцы его видали...


другое дело кацапо-орда, без Украины, без Руси, без ее истории, азиопская паРаша просто выкидыш и продолжение Орды, русские- понятие искусственное, убогая паРаша лишается без Украины, Руси, и своей истории, и своего будущего... забыть об Украине для обосРахи- это подыхать в таёжном болоте в качестве китайского сырьевого придатка...
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02.07.2021 20:21 Ответить
Нужно было у Пескова спросить типа :" Почему, если один народ, разделенный границами на теперь, и во времена срср и теперь россияне называют украинцев НЕ ИНАЧЕ, как ХОХЛЫ, а украинцы, слыша это и будучи в возмущенном состоянии от ЭТОГО ТОНА и АКЦЕНТА, кацапами, хоть, зачастую, и мысленно?" Этот умышленно унизительный акцент в направлении украинца, подчеркивающий свою, расейскую зверхнiсть, по моему, и есть АБСОЛЮТНЫМ доказательством того, что НИКАКОЙ МЫ НЕ ОДИН народ, как и беларусы, отличающиеся своей ментальностью КАРДИНАЛЬНО от расейскоподданых, сформировавших столетиями такие "родимые пятна", которые издалека и по массе признаков определяющих ество тех, кто считает, что ВЕСЬ МИР против них, не задумываясь, что сами и являются той движущей силой, которая привела к реальному возрождению НАТО после 2014г своими АГРЕССИВНЫМИ (никак не свойственными на протяжении последних столетий ни украинцам, ни беларусам) действиями, с аргументами типа "у России нет границ".
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02.07.2021 19:43 Ответить
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
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02.07.2021 19:57 Ответить
Schweinehunde УКРАЇНЦЕВІ НЕ БРАТ.
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02.07.2021 21:03 Ответить
вы бы срусские свиньи для начала посмотрели какие этносы населяют ваши загаженные территории ,а уж потом называли бы братьями славянские народы . Поляки , Украинцы , Беларусы можно назвать родственными , но вот московское хамно даже издалека нельзя .
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02.07.2021 22:04 Ответить
Росія не має бажання розміщувати прапор в Україні, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5323
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02.07.2021 22:15 Ответить
У россии есть желание размещать в Украине танки
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03.07.2021 06:33 Ответить
как можно считаться "адним народом"
если за поребриком живут люди
с фамилией ПИСЬков и )(уйло??
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03.07.2021 08:16 Ответить
Росія не має бажання розміщувати прапор в Україні, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2035
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03.07.2021 10:42 Ответить
Яскравий приклад тонкої, завуальованої, інформаційно-гідбридної війни.
Прямо ж не скажуть на весь світ, що вони не визнають Української Держави і для них Української Нації не існує.

А от частушка про ,,одиннарод,, звучить вже не так негативно і войовничо, хоча на дипломатичній мові означає одне і теж.
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03.07.2021 15:09 Ответить
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