У России нет желания размещать флаг в Украине, - Песков
Президент РФ Владимир Путин использует синонимичные определения, называя украинский народ "единым" по отношению к русским, а белорусский - "братским".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинский журналист обратил внимание Пескова, что президент РФ Владимир Путин в отношении украинцев и русских использует термин "один народ", а в отношении белорусов и русских - "братские народы". На вопрос являются ли эти определения синонимами, Песков ответил: "Это синонимы".
"Мы с вами один народ, но два разных государства. Абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Каждое государство является суверенным, но народ-то все равно один", - сказал Песков.
"Можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать в Украине, но народ все равно един", - добавил он.
На уточняющий вопрос, нет ли у РФ желания разместить российский флаг в Украине, Песков ответил: "У нас нет желания разместить российский флаг в Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на слова президента Зеленского (о том, что если бы русские и украинцы были одни народом, над зданием Госдумы развевался бы желто-голубой флаг. - Ред.)".
"Я затрудняюсь даже проанализировать, почему были сказаны такие словам, может быть, они были выдраны из контекста. Я этого тоже исключать не могу. Звучит странно", - сказал пресс-секретарь российского президента.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский не согласился со своим российским коллегой и сказал, что украинцы и россияне не являются одним народом.
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О ДВУХ РАЗНЫХ НАРОДАХ
Все-таки в отношении русских к украинцам, к Украине таится что-то ключевое, судьбоносное - для нас, русских.
Для украинцев Россия тоже значима, но только как точка отталкивания, помогающая осознанию своей, украинской, инаковости.
Для русских же Украина, напротив, точка постоянного притяжения, ревнивого внимания, объект поглощения как чего-то «исконно своего» и переделки по собственному образу и подобию.
Ничто так не раздражает русских, как очевидные различия с украинцами в языке, менталитете, культуре, историческом опыте. Если русские и признают эти различия, то лишь на уровне различий, скажем, между Владимирщиной и Рязаньщиной, но никак не на уровне отношений двух разных народов.
Известно мнение, что Россия без Украины в имперском плане ущербна.
Что-то в этом же духе говорил Бжезинский, да и не только он. Эта мысль верна. Но дело даже не столько в экономическом и геополитическом значении Украины для Москвы. Дело прежде всего в том, что
НА ТРАДИЦИОННОМ РУССКОМ ОТНОШЕНИИ К УКРАИНЕ, ПО СУТИ, ДЕРЖИТСЯ РУССКОЕ ИМПЕРСКОЕ СОЗНАНИЕ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, ПУСТЬ И В УРЕЗАННОМ ВИДЕ, ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ. Подчеркиваю: именно отношение к Украине - не к Балтии, не к Кавказу - является определяющим для русского имперского сознания.
Как только русские откроют для себя, что украинцы это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО другой народ - российский имперский миф рухнет, а с ним неизбежно кончится и империя.
другое дело кацапо-орда, без Украины, без Руси, без ее истории, азиопская паРаша просто выкидыш и продолжение Орды, русские- понятие искусственное, убогая паРаша лишается без Украины, Руси, и своей истории, и своего будущего... забыть об Украине для обосРахи- это подыхать в таёжном болоте в качестве китайского сырьевого придатка...
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
если за поребриком живут люди
с фамилией ПИСЬков и )(уйло??
Прямо ж не скажуть на весь світ, що вони не визнають Української Держави і для них Української Нації не існує.
А от частушка про ,,одиннарод,, звучить вже не так негативно і войовничо, хоча на дипломатичній мові означає одне і теж.