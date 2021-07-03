УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10645 відвідувачів онлайн
Новини
25 277 9
дощі (108) погода (789) штормове попередження (42)

Штормове попередження оголошено на всій території України

Штормове попередження оголошено на всій території України

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 3 і 4 липня на всій території країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укргідрометцентру".

"Вдень 3 липня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 4 липня вночі в західних, східних і південно-східних областях грози, вдень у більшості південних і центральних областей місцями град і шквали 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.

Читайте також: За чотири дні в Києві побито 10 температурних рекордів

Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері.

Штормове попередження оголошено на всій території України 01
Штормове попередження оголошено на всій території України 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо, опять ?
показати весь коментар
03.07.2021 14:29 Відповісти
Враждебная погода. Это возмутительно!
показати весь коментар
03.07.2021 14:39 Відповісти
Потерпіть, незабаром депутати і президент поїдуть відпочивати і тоді погода "устаканиться".
показати весь коментар
03.07.2021 17:14 Відповісти
Прекрасная погода сегодня у нас на Юге, солнышко ,но не жарко ,легкий бриз.
показати весь коментар
03.07.2021 15:02 Відповісти
***
Хмари й буря ураган створили.
Нам стихія лихо принесла.
Вікові дерева що є сили
Падали.І вся земля ревла.

А ми такі крихкі та безсилі...
Світла вже немає третій день.
Обвисають дроти сиротливо.
Щось не чутно сміху та пісень.

Можна обійтись без інтернету
І прожити можна без ТВ.
А без сонця й місяця планета
Наша і добу не проживе!!!!

(автор -НАСТУРЦІЯ)
показати весь коментар
03.07.2021 16:05 Відповісти
Жаль в крысме дожди пройдут...и зальет сильно левый берег херсонщины, возможно наводнение в Марике типа московского
https://earth.nullschool.net/ru/#2021/07/04/1500Z/wind/isobaric/1000hPa/overlay=precip_3hr/orthographic=28.29,46.68,3238/loc=30.789,46.587 ЖМИ
показати весь коментар
03.07.2021 16:10 Відповісти
Вот в Мариуполе не надо мне наводнения! хватит с меня уже за июнь приключений.
показати весь коментар
03.07.2021 21:55 Відповісти
Ще попереду два "пекельних" місяці, можуть "повипивати" всю налиту воду.
показати весь коментар
03.07.2021 17:10 Відповісти
 
 