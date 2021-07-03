Штормове попередження оголошено на всій території України
Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 3 і 4 липня на всій території країни.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укргідрометцентру".
"Вдень 3 липня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 4 липня вночі в західних, східних і південно-східних областях грози, вдень у більшості південних і центральних областей місцями град і шквали 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.
Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.
Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері.
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Будь ласка, зачекайте...
Хмари й буря ураган створили.
Нам стихія лихо принесла.
Вікові дерева що є сили
Падали.І вся земля ревла.
А ми такі крихкі та безсилі...
Світла вже немає третій день.
Обвисають дроти сиротливо.
Щось не чутно сміху та пісень.
Можна обійтись без інтернету
І прожити можна без ТВ.
А без сонця й місяця планета
Наша і добу не проживе!!!!
(автор -НАСТУРЦІЯ)
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