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Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Украины

Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Украины

Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 3 и 4 июля на всей территории страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Днем 3 июля в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 4 июля ночью в западных, восточных и юго-восточных областях, днем в Украине грозы, днем в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

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Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлические входные двери.

Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Украины 01
Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Украины 02
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Шо, опять ?
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03.07.2021 14:29 Ответить
Враждебная погода. Это возмутительно!
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03.07.2021 14:39 Ответить
Потерпіть, незабаром депутати і президент поїдуть відпочивати і тоді погода "устаканиться".
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03.07.2021 17:14 Ответить
Прекрасная погода сегодня у нас на Юге, солнышко ,но не жарко ,легкий бриз.
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03.07.2021 15:02 Ответить
***
Хмари й буря ураган створили.
Нам стихія лихо принесла.
Вікові дерева що є сили
Падали.І вся земля ревла.

А ми такі крихкі та безсилі...
Світла вже немає третій день.
Обвисають дроти сиротливо.
Щось не чутно сміху та пісень.

Можна обійтись без інтернету
І прожити можна без ТВ.
А без сонця й місяця планета
Наша і добу не проживе!!!!

(автор -НАСТУРЦІЯ)
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03.07.2021 16:05 Ответить
Жаль в крысме дожди пройдут...и зальет сильно левый берег херсонщины, возможно наводнение в Марике типа московского
https://earth.nullschool.net/ru/#2021/07/04/1500Z/wind/isobaric/1000hPa/overlay=precip_3hr/orthographic=28.29,46.68,3238/loc=30.789,46.587 ЖМИ
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03.07.2021 16:10 Ответить
Вот в Мариуполе не надо мне наводнения! хватит с меня уже за июнь приключений.
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03.07.2021 21:55 Ответить
Ще попереду два "пекельних" місяці, можуть "повипивати" всю налиту воду.
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03.07.2021 17:10 Ответить
 
 