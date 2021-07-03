Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Украины
Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 3 и 4 июля на всей территории страны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"Днем 3 июля в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 4 июля ночью в западных, восточных и юго-восточных областях, днем в Украине грозы, днем в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
Объявлен первый уровень опасности - желтый.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлические входные двери.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Хмари й буря ураган створили.
Нам стихія лихо принесла.
Вікові дерева що є сили
Падали.І вся земля ревла.
А ми такі крихкі та безсилі...
Світла вже немає третій день.
Обвисають дроти сиротливо.
Щось не чутно сміху та пісень.
Можна обійтись без інтернету
І прожити можна без ТВ.
А без сонця й місяця планета
Наша і добу не проживе!!!!
(автор -НАСТУРЦІЯ)
https://earth.nullschool.net/ru/#2021/07/04/1500Z/wind/isobaric/1000hPa/overlay=precip_3hr/orthographic=28.29,46.68,3238/loc=30.789,46.587 ЖМИ