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Євросоюз заборонив продаж усіх одноразових пластикових товарів

Євросоюз заборонив продаж усіх одноразових пластикових товарів

З суботи, 3 липня, з продажу в країнах Європейського Союзу має повністю зникнути продукція одноразового використання, виготовлена з пластику.

Як передає Цензор.НЕТ, це передбачено прийнятою в 2019 році директивою ЄС про заборону пластикового посуду, повідомляє DW.

Заборона, що набула чинності, стосується одноразових ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування та тримання надувних кульок. Також не можна більше продавати одноразові контейнери для їжі та для напоїв, виготовлені з пінопласту. Підприємці тепер мають переходити на альтернативи з переробних матеріалів на кшталт скла та металу.

Також забороненими для продажу будуть тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі чи біорозкладного пластику. Аналогічними є правила і для одноразового посуду з паперу, який містить пластиковий шар чи вкритий пластиковою плівкою.

Водночас одноразові продукти, що поки залишаються на складах, дозволено дорозпродавати. У Німецькій торговельній асоціації виходять з того, що йдеться "про ще велику кількість" залишків нереалізованого одноразового пластику, однак точних даних щодо обсягів назвати не беруться.

Щодо імплементації директиви ЄС окремі країни-члени визначаються самостійно. За словами речниці Європарламенту, дані щодо того, як у різних країнах спільноти реалізовують цю заборону, будуть доступними після 3 липня.

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Топ коментарі
+16
пісець амазонським лісам.
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03.07.2021 17:06
+10
з вторинної целюлозної сировини можна хіба що низькоякісний папір туалетний робити, а щось більш менш пристойне потребує первинної сировини. виробництво дуже брудне та енерговитратне. тому ці баєчки про екологічність - маячня.
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03.07.2021 17:23
+9
Все правильно. Я давно призывал отказаться от продажи воды в пластиковых бутылях по 5-6л
Только в цинковых ведрах!
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03.07.2021 17:41
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рейхсмарки не пахнут
-- а ты, всё фашистские поезда под откосы пускаешь...*)
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03.07.2021 17:45 Відповісти
нет.
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03.07.2021 17:47 Відповісти
-- а шо ж тебе тогда рейхсмарками пахнет? *)
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03.07.2021 17:51 Відповісти
а што, разве ктото отменил драйрайх?
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03.07.2021 17:52 Відповісти
Да, вроде отменили, ещё в Нюрнберге... -- давно уже... ...а ты не знал? *)
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03.07.2021 17:58 Відповісти
по моему его же восстановили в 90х годах.
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03.07.2021 18:04 Відповісти
-- ок. не буду тебя отвлекать от валютных операций с Третьим Райхом... -- филь шпасс дабай! *)
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03.07.2021 18:06 Відповісти
25 центиков.
35 вы уж лишка дали))
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03.07.2021 18:01 Відповісти
Вполне возможно... -- ...за ценами не слежу, бо нужды нет, а пустую тару сдаю -- мелочь, но приятно...*)
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03.07.2021 18:04 Відповісти
"Pfand"(т.е залог, который можно забрать обратно за 25центов), на каждый бутылке пишут с обратной стороны.
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03.07.2021 18:14 Відповісти
Щас проверю! *) -- как раз пакет газировки сегодня домой запхал...
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03.07.2021 18:26 Відповісти
Так точно! -- 25 центиков за обратный назад... -- век живи -- век за сдачей следи! *)
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03.07.2021 18:28 Відповісти
бухло в стекле это гуд...любое пиво в гандоне пластиковом является отравой...
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03.07.2021 17:30 Відповісти
Единственное, что нужно обустроить казенные пункты приема стекла...включая битое на вес..., чтобы оно принималось не по умышленно заниженным ценам...
бомжики соберут все до осколочка
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03.07.2021 17:36 Відповісти
давно принимают-ау
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03.07.2021 17:44 Відповісти
если не ошибаюсь тока пиво...винная тара щас нестандартна...и битое тоже не берут, да и в совке не принимали...
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03.07.2021 18:01 Відповісти
ошибаешься. Как и во многом другом. Как и айпишником ошиблась.
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03.07.2021 18:21 Відповісти
та да...колысь любой неприкаянный легко мог прогуливаясь по парку заработать на фланец винишка с пирожком не напрягаясь...
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03.07.2021 17:46 Відповісти
и сейчас в Европе так можно. Чаще всего стеклотару принимают автоматы во всех крупных и не очень супермаркетах. Вместо денег выдают талоны на покупку продуктов. В соответствующей сети супермаркетов можно на эти талоны купить продуктов питания.
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03.07.2021 18:22 Відповісти
Кстати тоже идея...это если молочку сдать нормальным людям...но бомжиков не пустят в супермаркет, да и посетители не поймут
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03.07.2021 18:27 Відповісти
Испания в Европе. , но такой опции здесь нет .
Стоят на улицах , или под землей контейнеры для бумаги, стекла , органики и пластика.
Выбрасываешь всё (бесплатно) по контейнерам, рано утром спецмашина всё это выгружает .
Что-либо сдать здесь не получится…, такое только в Германии .
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03.07.2021 20:40 Відповісти
Не только Германия, еще Швеция, Дания как минимум
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03.07.2021 21:21 Відповісти
почему казенные? вы из России что ли пишете - там все казенное.
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03.07.2021 18:21 Відповісти
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу!
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03.07.2021 19:04 Відповісти
любое пиво в той, или иной степени является отравой.
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04.07.2021 02:18 Відповісти
мсье,кажысь,вы египтолог...
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04.07.2021 02:33 Відповісти
чаво?
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04.07.2021 04:50 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA Гранчак форева !
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03.07.2021 17:32 Відповісти
Пластик это нефть.Вот из этого и нужно отталкиваттся.
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03.07.2021 17:33 Відповісти
Фуф... я уже испугался за стаканы для пива...
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03.07.2021 17:35 Відповісти
будем пить из горла.
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03.07.2021 18:23 Відповісти
И ковидных масок тоже?
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03.07.2021 17:37 Відповісти
у Меня маска уже второй год
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03.07.2021 17:38 Відповісти
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03.07.2021 17:41 Відповісти
В Германии обязали носить FFP2. Это намордник, так намордник. Не то что ваши лёгинькие синие пушинки. Плюс, наши белые- маркие и быстро дают ворсинки. В общем, два года не проходишь. Но типа "шестичасовые маски" на недельку хватает)))
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03.07.2021 18:46 Відповісти
а если Я их по 10 раз использую ?
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03.07.2021 17:37 Відповісти
это уже дести - разные
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03.07.2021 17:38 Відповісти
Все правильно. Я давно призывал отказаться от продажи воды в пластиковых бутылях по 5-6л
Только в цинковых ведрах!
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03.07.2021 17:41 Відповісти
Чем вам бутыль на 5 литров не емкость?
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03.07.2021 17:48 Відповісти
Уж лучше в деревянных ведрах - натуральный материал. И разлагается от воды. Идеально !
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03.07.2021 18:24 Відповісти
Шприцы, медицинские шпатели, катетеры тоже?
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03.07.2021 17:44 Відповісти
Проблема не самом пластике, а в том, что его выкидывают куда непопадя.
Мед-пластик, утилизируется, как правило, как положено и его совсем немного... -- а массово -- народ гадит сам под себя.
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03.07.2021 17:48 Відповісти
Только то, что указано. Излишнее потребление зажравшихся бюргеров. А мед. оборудование это необходимость, его никто трогать не будет.
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03.07.2021 17:49 Відповісти
"зажравшиеся бюргеры" давно и аккуратно сортируют мусор и сдают стеклотару.
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03.07.2021 18:24 Відповісти
Они про массовые, бытовые, мелкие товары. Чтобы в перспективе, поменьше было вот таких случаев
Євросоюз заборонив продаж усіх одноразових пластикових товарів - Цензор.НЕТ 8228
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03.07.2021 18:19 Відповісти
Черепах в натуральной среде я видел больше чем дохуа. Но ни одной со straw во рту или же в пластиковой связке от six-pack.
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04.07.2021 08:18 Відповісти
Перейдут опять на стеклянные многоразовые шприцы …🤪
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03.07.2021 20:44 Відповісти
,,В то же время одноразовые продукты, которые остаются на складах, разрешено допродать. В Немецкой торговой ассоциации исходят из того, что речь идет "о еще большем количестве" остатков нереализованного одноразового пластика, однако точных данных об объемах назвать не берутся.Источник: https://censor.net/ru/n3274933". Можно не париться. На наш век хватит, а там снова разрешат.
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03.07.2021 17:45 Відповісти
УрррААААА!!!!!
Назад в СССР. Как я соскучился по ситру в стекле! По хождению со звякающими авоськами в пункт приема стеклотары.

Открываю заводик по производству ящиков для бутылок.
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03.07.2021 17:49 Відповісти
Если бы вам на входе в АТБ красивый автомат предлагал сдать посуду по 2 грн. за шт. с выдачей чека на покупку в этом магазе - позвякивали бы себе. Почему нет?
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03.07.2021 17:51 Відповісти
Э... не жили вы в СССР, или не сдавали бутылки. Бо там тетенька проверяла бутылки на предмет выявления сколов на горлышке. Бывало мы пацанами чтобы купить мороженое замазывали сколы мылом поскольку тетенька проверяла их пальцем.
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03.07.2021 18:03 Відповісти
мы не сдавали бутылки со сколом. Зачем? мало что ли бутылок на улицах хороших и разных.
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03.07.2021 18:24 Відповісти
Да. Бутылок было в разы больше, чем возможностей и желания единственного приемного пункта в районе.
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03.07.2021 18:34 Відповісти
Кстати, ящики тоже понадобятся металлические. В деревянных не комильфо, а картонные не выдержат массу.
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03.07.2021 18:16 Відповісти
почему деревянные - не комильфо? кто сказал?
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03.07.2021 18:25 Відповісти
Запаивать их пленкой будет нельзя. А делать на всю высоту бутылки - дерева не хватит.
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03.07.2021 18:36 Відповісти
И трехлитровыми бутылями запасайтесь, чтобы за водой, квасом, пивом ходить. Правда они часто бьются, ну в авоське поаккуратнее там.
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03.07.2021 18:30 Відповісти
Ідіоти.
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03.07.2021 18:11 Відповісти
Авжеж. Не хочуть срати під себе, як нормальні люди.
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03.07.2021 18:17 Відповісти
Я предпочитал в гастроном орсовский. На руль велика пару сумок, в них штук 15 бутылок пивных. Сдал, а на обмен бутылок 6-7 тархуна, или лимонада. А если мин водичку типа Березовская, еще больше получалось. Лепота. Главное, пустые бутылки всегда накапливались как-то. И это при том, что пиво в бутылках практически не пили.
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03.07.2021 18:14 Відповісти
Жаль очень жаль..я являюсь сторонником максимального загрязнения и уничтожения природы. Жить надо сейчас, а не думать что мы оставим после себя..Лутше хорошо пожить и потом конец..чем жить плохо и потом всё равно конец.
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03.07.2021 18:22 Відповісти
Да уже на ближайшее поколение может чистой водички не хватить. Крысчане не дадут соврать.
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03.07.2021 18:38 Відповісти
Что то вы совсем не верите в загробный мир для православных масковского шайтаната. Там обещают солидные плюшки.
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03.07.2021 18:39 Відповісти
Питання одноразових контрацептивів ще не піднімали?
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03.07.2021 19:30 Відповісти
самое веселое из чего делают эту одноразовую посуду.... харьковчане ездят по агрохолдингам и скупают канистры и мешки из под удобрений для производства одноразовой посуды.
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03.07.2021 19:57 Відповісти
Можно сделать как в СССР:многоразовую тару на которую идет большой акциз и поэтому ее не выгодно выкидывать. В СССР себестоимость бутылки 7 копеек а продавали населениююб ее по 20 копеек(цена в составе напитка составляла суммарно 30-40 копеек). И поэтому даже если пьяная компания в лесу оставляла бутылки то другие граждане ходили и собирали их зная что здадут за приличные деньги. Лично меня напрягает пластиковый мусор на украинскуих лесах и реках. Раз ЕС пришел к такому решению значит другие решения-не работают. Пластиковая тарелка или бутылка должна 10 гривеннь стоить с обязательным их приемом в пунктах по всей стране-тогда их перестанут выбрасывать на природе
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03.07.2021 20:37 Відповісти
Зачем такие сложности: сдавать, перерабатывать. Даёшь штрафы, мороки 0%, а прибыль бюджету. А разговоры про экологию, это приманка для лохов - эко активистов
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04.07.2021 17:54 Відповісти
___даёшь котелок и ложку !
А пакет объявить срочно Врагом планеты.
Не млн.тонн мазута ,керосина в атмосферу.Не заменители продуктов.
Не ядохимикаты.
А п а к е т и щ е ! умеет же большой бизнес убедить баранов.....
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03.07.2021 21:38 Відповісти
Получат пляжи из битого стекла!
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04.07.2021 16:59 Відповісти
КИТАЙЦАМ ПО ЯЙЦАМ !)
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04.07.2021 17:00 Відповісти
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