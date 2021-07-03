Євросоюз заборонив продаж усіх одноразових пластикових товарів

З суботи, 3 липня, з продажу в країнах Європейського Союзу має повністю зникнути продукція одноразового використання, виготовлена з пластику.

Як передає Цензор.НЕТ, це передбачено прийнятою в 2019 році директивою ЄС про заборону пластикового посуду, повідомляє DW.

Заборона, що набула чинності, стосується одноразових ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування та тримання надувних кульок. Також не можна більше продавати одноразові контейнери для їжі та для напоїв, виготовлені з пінопласту. Підприємці тепер мають переходити на альтернативи з переробних матеріалів на кшталт скла та металу.

Також забороненими для продажу будуть тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі чи біорозкладного пластику. Аналогічними є правила і для одноразового посуду з паперу, який містить пластиковий шар чи вкритий пластиковою плівкою.

Водночас одноразові продукти, що поки залишаються на складах, дозволено дорозпродавати. У Німецькій торговельній асоціації виходять з того, що йдеться "про ще велику кількість" залишків нереалізованого одноразового пластику, однак точних даних щодо обсягів назвати не беруться.

Щодо імплементації директиви ЄС окремі країни-члени визначаються самостійно. За словами речниці Європарламенту, дані щодо того, як у різних країнах спільноти реалізовують цю заборону, будуть доступними після 3 липня.

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