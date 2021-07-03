Євросоюз заборонив продаж усіх одноразових пластикових товарів
З суботи, 3 липня, з продажу в країнах Європейського Союзу має повністю зникнути продукція одноразового використання, виготовлена з пластику.
Як передає Цензор.НЕТ, це передбачено прийнятою в 2019 році директивою ЄС про заборону пластикового посуду, повідомляє DW.
Заборона, що набула чинності, стосується одноразових ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування та тримання надувних кульок. Також не можна більше продавати одноразові контейнери для їжі та для напоїв, виготовлені з пінопласту. Підприємці тепер мають переходити на альтернативи з переробних матеріалів на кшталт скла та металу.
Також забороненими для продажу будуть тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі чи біорозкладного пластику. Аналогічними є правила і для одноразового посуду з паперу, який містить пластиковий шар чи вкритий пластиковою плівкою.
Водночас одноразові продукти, що поки залишаються на складах, дозволено дорозпродавати. У Німецькій торговельній асоціації виходять з того, що йдеться "про ще велику кількість" залишків нереалізованого одноразового пластику, однак точних даних щодо обсягів назвати не беруться.
Щодо імплементації директиви ЄС окремі країни-члени визначаються самостійно. За словами речниці Європарламенту, дані щодо того, як у різних країнах спільноти реалізовують цю заборону, будуть доступними після 3 липня.
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-- а ты, всё фашистские поезда под откосы пускаешь...*)
35 вы уж лишка дали))
бомжики соберут все до осколочка
Стоят на улицах , или под землей контейнеры для бумаги, стекла , органики и пластика.
Выбрасываешь всё (бесплатно) по контейнерам, рано утром спецмашина всё это выгружает .
Что-либо сдать здесь не получится…, такое только в Германии .
Только в цинковых ведрах!
Мед-пластик, утилизируется, как правило, как положено и его совсем немного... -- а массово -- народ гадит сам под себя.
Назад в СССР. Как я соскучился по ситру в стекле! По хождению со звякающими авоськами в пункт приема стеклотары.
Открываю заводик по производству ящиков для бутылок.
А пакет объявить срочно Врагом планеты.
Не млн.тонн мазута ,керосина в атмосферу.Не заменители продуктов.
Не ядохимикаты.
А п а к е т и щ е ! умеет же большой бизнес убедить баранов.....