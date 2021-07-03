Евросоюз запретил продажу всех одноразовых пластиковых товаров

С субботы, 3 июля, из продажи в странах Европейского Союза должна полностью исчезнуть продукция одноразового использования, изготовленная из пластика.

Как передает Цензор.НЕТ, это предусмотрено принятой в 2019 году директивой ЕС о запрете пластиковой посуды, сообщает DW.

Запрет, вступивший в силу, касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и удержания надувных шариков. Также нельзя больше продавать одноразовые контейнеры для еды и для напитков, изготовленные из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативы из перерабатывающихся материалов вроде стекла и металла.

Также запрещены к продаже будут тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемые пластика. Аналогичные правила и для одноразовой посуды из бумаги, содержащий пластиковый слой или покрытой пластиковой пленкой.

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В то же время одноразовые продукты, которые остаются на складах, разрешено допродать. В Немецкой торговой ассоциации исходят из того, что речь идет "о еще большем количестве" остатков нереализованного одноразового пластика, однако точных данных об объемах назвать не берутся.

По имплементации директивы ЕС отдельные страны-члены определяются самостоятельно. По словам пресс-секретаря Европарламента, данные о том, как в разных странах сообщества реализуют этот запрет, будут доступны после 3 июля.

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