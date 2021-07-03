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Евросоюз запретил продажу всех одноразовых пластиковых товаров

Евросоюз запретил продажу всех одноразовых пластиковых товаров

С субботы, 3 июля, из продажи в странах Европейского Союза должна полностью исчезнуть продукция одноразового использования, изготовленная из пластика.

Как передает Цензор.НЕТ, это предусмотрено принятой в 2019 году директивой ЕС о запрете пластиковой посуды, сообщает DW.

Запрет, вступивший в силу, касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и удержания надувных шариков. Также нельзя больше продавать одноразовые контейнеры для еды и для напитков, изготовленные из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативы из перерабатывающихся материалов вроде стекла и металла.

Также запрещены к продаже будут тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемые пластика. Аналогичные правила и для одноразовой посуды из бумаги, содержащий пластиковый слой или покрытой пластиковой пленкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для копирования европейских экологических норм необходимы колоссальные инвестиции, необходимо прописать источники финансирования - эколог

В то же время одноразовые продукты, которые остаются на складах, разрешено допродать. В Немецкой торговой ассоциации исходят из того, что речь идет "о еще большем количестве" остатков нереализованного одноразового пластика, однако точных данных об объемах назвать не берутся.

По имплементации директивы ЕС отдельные страны-члены определяются самостоятельно. По словам пресс-секретаря Европарламента, данные о том, как в разных странах сообщества реализуют этот запрет, будут доступны после 3 июля.

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Топ комментарии
+16
пісець амазонським лісам.
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03.07.2021 17:06
+10
з вторинної целюлозної сировини можна хіба що низькоякісний папір туалетний робити, а щось більш менш пристойне потребує первинної сировини. виробництво дуже брудне та енерговитратне. тому ці баєчки про екологічність - маячня.
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03.07.2021 17:23
+9
Все правильно. Я давно призывал отказаться от продажи воды в пластиковых бутылях по 5-6л
Только в цинковых ведрах!
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03.07.2021 17:41
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рейхсмарки не пахнут
-- а ты, всё фашистские поезда под откосы пускаешь...*)
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03.07.2021 17:45 Ответить
нет.
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03.07.2021 17:47 Ответить
-- а шо ж тебе тогда рейхсмарками пахнет? *)
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03.07.2021 17:51 Ответить
а што, разве ктото отменил драйрайх?
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03.07.2021 17:52 Ответить
Да, вроде отменили, ещё в Нюрнберге... -- давно уже... ...а ты не знал? *)
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03.07.2021 17:58 Ответить
по моему его же восстановили в 90х годах.
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03.07.2021 18:04 Ответить
-- ок. не буду тебя отвлекать от валютных операций с Третьим Райхом... -- филь шпасс дабай! *)
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03.07.2021 18:06 Ответить
25 центиков.
35 вы уж лишка дали))
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03.07.2021 18:01 Ответить
Вполне возможно... -- ...за ценами не слежу, бо нужды нет, а пустую тару сдаю -- мелочь, но приятно...*)
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03.07.2021 18:04 Ответить
"Pfand"(т.е залог, который можно забрать обратно за 25центов), на каждый бутылке пишут с обратной стороны.
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03.07.2021 18:14 Ответить
Щас проверю! *) -- как раз пакет газировки сегодня домой запхал...
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03.07.2021 18:26 Ответить
Так точно! -- 25 центиков за обратный назад... -- век живи -- век за сдачей следи! *)
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03.07.2021 18:28 Ответить
бухло в стекле это гуд...любое пиво в гандоне пластиковом является отравой...
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03.07.2021 17:30 Ответить
Единственное, что нужно обустроить казенные пункты приема стекла...включая битое на вес..., чтобы оно принималось не по умышленно заниженным ценам...
бомжики соберут все до осколочка
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03.07.2021 17:36 Ответить
давно принимают-ау
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03.07.2021 17:44 Ответить
если не ошибаюсь тока пиво...винная тара щас нестандартна...и битое тоже не берут, да и в совке не принимали...
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03.07.2021 18:01 Ответить
ошибаешься. Как и во многом другом. Как и айпишником ошиблась.
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03.07.2021 18:21 Ответить
та да...колысь любой неприкаянный легко мог прогуливаясь по парку заработать на фланец винишка с пирожком не напрягаясь...
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03.07.2021 17:46 Ответить
и сейчас в Европе так можно. Чаще всего стеклотару принимают автоматы во всех крупных и не очень супермаркетах. Вместо денег выдают талоны на покупку продуктов. В соответствующей сети супермаркетов можно на эти талоны купить продуктов питания.
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03.07.2021 18:22 Ответить
Кстати тоже идея...это если молочку сдать нормальным людям...но бомжиков не пустят в супермаркет, да и посетители не поймут
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03.07.2021 18:27 Ответить
Испания в Европе. , но такой опции здесь нет .
Стоят на улицах , или под землей контейнеры для бумаги, стекла , органики и пластика.
Выбрасываешь всё (бесплатно) по контейнерам, рано утром спецмашина всё это выгружает .
Что-либо сдать здесь не получится…, такое только в Германии .
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03.07.2021 20:40 Ответить
Не только Германия, еще Швеция, Дания как минимум
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03.07.2021 21:21 Ответить
почему казенные? вы из России что ли пишете - там все казенное.
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03.07.2021 18:21 Ответить
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу!
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03.07.2021 19:04 Ответить
любое пиво в той, или иной степени является отравой.
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04.07.2021 02:18 Ответить
мсье,кажысь,вы египтолог...
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04.07.2021 02:33 Ответить
чаво?
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04.07.2021 04:50 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA Гранчак форева !
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03.07.2021 17:32 Ответить
Пластик это нефть.Вот из этого и нужно отталкиваттся.
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03.07.2021 17:33 Ответить
Фуф... я уже испугался за стаканы для пива...
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03.07.2021 17:35 Ответить
будем пить из горла.
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03.07.2021 18:23 Ответить
И ковидных масок тоже?
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03.07.2021 17:37 Ответить
у Меня маска уже второй год
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03.07.2021 17:38 Ответить
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03.07.2021 17:41 Ответить
В Германии обязали носить FFP2. Это намордник, так намордник. Не то что ваши лёгинькие синие пушинки. Плюс, наши белые- маркие и быстро дают ворсинки. В общем, два года не проходишь. Но типа "шестичасовые маски" на недельку хватает)))
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03.07.2021 18:46 Ответить
а если Я их по 10 раз использую ?
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03.07.2021 17:37 Ответить
это уже дести - разные
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03.07.2021 17:38 Ответить
Все правильно. Я давно призывал отказаться от продажи воды в пластиковых бутылях по 5-6л
Только в цинковых ведрах!
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03.07.2021 17:41 Ответить
Чем вам бутыль на 5 литров не емкость?
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03.07.2021 17:48 Ответить
Уж лучше в деревянных ведрах - натуральный материал. И разлагается от воды. Идеально !
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03.07.2021 18:24 Ответить
Шприцы, медицинские шпатели, катетеры тоже?
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03.07.2021 17:44 Ответить
Проблема не самом пластике, а в том, что его выкидывают куда непопадя.
Мед-пластик, утилизируется, как правило, как положено и его совсем немного... -- а массово -- народ гадит сам под себя.
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03.07.2021 17:48 Ответить
Только то, что указано. Излишнее потребление зажравшихся бюргеров. А мед. оборудование это необходимость, его никто трогать не будет.
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03.07.2021 17:49 Ответить
"зажравшиеся бюргеры" давно и аккуратно сортируют мусор и сдают стеклотару.
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03.07.2021 18:24 Ответить
Они про массовые, бытовые, мелкие товары. Чтобы в перспективе, поменьше было вот таких случаев
Євросоюз заборонив продаж усіх одноразових пластикових товарів - Цензор.НЕТ 8228
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03.07.2021 18:19 Ответить
Черепах в натуральной среде я видел больше чем дохуа. Но ни одной со straw во рту или же в пластиковой связке от six-pack.
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04.07.2021 08:18 Ответить
Перейдут опять на стеклянные многоразовые шприцы …🤪
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03.07.2021 20:44 Ответить
,,В то же время одноразовые продукты, которые остаются на складах, разрешено допродать. В Немецкой торговой ассоциации исходят из того, что речь идет "о еще большем количестве" остатков нереализованного одноразового пластика, однако точных данных об объемах назвать не берутся.Источник: https://censor.net/ru/n3274933". Можно не париться. На наш век хватит, а там снова разрешат.
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03.07.2021 17:45 Ответить
УрррААААА!!!!!
Назад в СССР. Как я соскучился по ситру в стекле! По хождению со звякающими авоськами в пункт приема стеклотары.

Открываю заводик по производству ящиков для бутылок.
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03.07.2021 17:49 Ответить
Если бы вам на входе в АТБ красивый автомат предлагал сдать посуду по 2 грн. за шт. с выдачей чека на покупку в этом магазе - позвякивали бы себе. Почему нет?
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03.07.2021 17:51 Ответить
Э... не жили вы в СССР, или не сдавали бутылки. Бо там тетенька проверяла бутылки на предмет выявления сколов на горлышке. Бывало мы пацанами чтобы купить мороженое замазывали сколы мылом поскольку тетенька проверяла их пальцем.
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03.07.2021 18:03 Ответить
мы не сдавали бутылки со сколом. Зачем? мало что ли бутылок на улицах хороших и разных.
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03.07.2021 18:24 Ответить
Да. Бутылок было в разы больше, чем возможностей и желания единственного приемного пункта в районе.
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03.07.2021 18:34 Ответить
Кстати, ящики тоже понадобятся металлические. В деревянных не комильфо, а картонные не выдержат массу.
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03.07.2021 18:16 Ответить
почему деревянные - не комильфо? кто сказал?
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03.07.2021 18:25 Ответить
Запаивать их пленкой будет нельзя. А делать на всю высоту бутылки - дерева не хватит.
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03.07.2021 18:36 Ответить
И трехлитровыми бутылями запасайтесь, чтобы за водой, квасом, пивом ходить. Правда они часто бьются, ну в авоське поаккуратнее там.
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03.07.2021 18:30 Ответить
Ідіоти.
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03.07.2021 18:11 Ответить
Авжеж. Не хочуть срати під себе, як нормальні люди.
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03.07.2021 18:17 Ответить
Я предпочитал в гастроном орсовский. На руль велика пару сумок, в них штук 15 бутылок пивных. Сдал, а на обмен бутылок 6-7 тархуна, или лимонада. А если мин водичку типа Березовская, еще больше получалось. Лепота. Главное, пустые бутылки всегда накапливались как-то. И это при том, что пиво в бутылках практически не пили.
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03.07.2021 18:14 Ответить
Жаль очень жаль..я являюсь сторонником максимального загрязнения и уничтожения природы. Жить надо сейчас, а не думать что мы оставим после себя..Лутше хорошо пожить и потом конец..чем жить плохо и потом всё равно конец.
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03.07.2021 18:22 Ответить
Да уже на ближайшее поколение может чистой водички не хватить. Крысчане не дадут соврать.
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03.07.2021 18:38 Ответить
Что то вы совсем не верите в загробный мир для православных масковского шайтаната. Там обещают солидные плюшки.
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03.07.2021 18:39 Ответить
Питання одноразових контрацептивів ще не піднімали?
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03.07.2021 19:30 Ответить
самое веселое из чего делают эту одноразовую посуду.... харьковчане ездят по агрохолдингам и скупают канистры и мешки из под удобрений для производства одноразовой посуды.
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03.07.2021 19:57 Ответить
Можно сделать как в СССР:многоразовую тару на которую идет большой акциз и поэтому ее не выгодно выкидывать. В СССР себестоимость бутылки 7 копеек а продавали населениююб ее по 20 копеек(цена в составе напитка составляла суммарно 30-40 копеек). И поэтому даже если пьяная компания в лесу оставляла бутылки то другие граждане ходили и собирали их зная что здадут за приличные деньги. Лично меня напрягает пластиковый мусор на украинскуих лесах и реках. Раз ЕС пришел к такому решению значит другие решения-не работают. Пластиковая тарелка или бутылка должна 10 гривеннь стоить с обязательным их приемом в пунктах по всей стране-тогда их перестанут выбрасывать на природе
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03.07.2021 20:37 Ответить
Зачем такие сложности: сдавать, перерабатывать. Даёшь штрафы, мороки 0%, а прибыль бюджету. А разговоры про экологию, это приманка для лохов - эко активистов
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04.07.2021 17:54 Ответить
___даёшь котелок и ложку !
А пакет объявить срочно Врагом планеты.
Не млн.тонн мазута ,керосина в атмосферу.Не заменители продуктов.
Не ядохимикаты.
А п а к е т и щ е ! умеет же большой бизнес убедить баранов.....
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03.07.2021 21:38 Ответить
Получат пляжи из битого стекла!
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04.07.2021 16:59 Ответить
КИТАЙЦАМ ПО ЯЙЦАМ !)
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04.07.2021 17:00 Ответить
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