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росія (63568) хакер (1334) Швеція (914)

Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg

Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg

Хакерська група, яка може бути пов’язана з Росією, атакувала близько 200 компаній світу за допомогою програми-здирника.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на компанію Huntress Labs, яка опікується кібербезпекою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За її даними, метою атак були компанії, які надають IT-підтримку малому і середньому бізнесу. Серед них – Synnex Corp. і Avtex LLC. Зламавши їхні програми, хакери отримують доступ до комп’ютерів тих фірм, які ці компанії обслуговують.

Жертвами зловмисників стали відразу кілька мереж супермаркетів Швеції, в тому числі одна з найбільших в країні, Coop Sweden. Вона використовувала програмне забезпечення Kaseya-Software, повідомляє шведський телеканал SVT.

Злам порушив роботу касових систем. Coop Sweden була змушена закрити 800 своїх філій до усунення проблеми. У деяких випадках на екранах зламаних комп’ютерів спливало текстове повідомлення з вимогою викупу за відновлення роботи системи.

Фахівці з кібербезпеки стверджують, що кількість потерпілих від кібератак може зрости.

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"Це один із найпотужніших і наймасштабніших зламів, за яким стоїть непов’язаний з державою виконавець, з тих, що ми спостерігали. Судячи з усього, метою хакерської атаки є виключно нажива", – сказав голова швейцарського постачальника послуг із кібербезпеки Kudelski Secuirty Ендрю Говард.


Імовірно, за атакою стоїть російська хакерське угруповання REvil. Воно фігурувало в повідомленнях про злам у травні 2021 року найбільшого бразильського постачальника м’яса JBS SA. Компанія заплатила викуп – 11 мільйонів доларів.
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Топ коментарі
+18
Козломордые резвятся. Ни дня не могут без гадостей, свинособаки гнойные
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03.07.2021 23:16
+17
Байден, давай старик, еще переговоры проведи с Ху***лом. После перезагрузки и возвращения послов а так же снятия санкция с СП-2, Ху***ло хочет новые требования предьявить. Больше переговоров с с росийскими террористами, придурки
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03.07.2021 23:22
+9
Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6410
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03.07.2021 23:22
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Козломордые резвятся. Ни дня не могут без гадостей, свинособаки гнойные
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03.07.2021 23:16 Відповісти
Различайте "не могут" и "не хотят". Очень существенная разница.
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03.07.2021 23:33 Відповісти
Байден, давай старик, еще переговоры проведи с Ху***лом. После перезагрузки и возвращения послов а так же снятия санкция с СП-2, Ху***ло хочет новые требования предьявить. Больше переговоров с с росийскими террористами, придурки
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03.07.2021 23:22 Відповісти
Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6410
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03.07.2021 23:22 Відповісти
Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7724
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03.07.2021 23:24 Відповісти
Хакери-хакерами. Але футбол - велика дупа. Вчора переглядав Динамо - Барселона. Коли молоді Шевченко, Ребров, Косовський "возили" Барсу з Луїшем Фіґу, як кошенят. Там був запал, там було натхнення. Не вміють так наші зараз. Весь час не допрацьовують. Мілісекунди. Не до кінця. Не рвуть. Мабудь не навчені, або не налаштовані. Тепер знову доводиться знімати шапку перед Лобановським. Напевно лише він вмів знаходити мотивацію для пацанів. А так - посипалися. І не скажеш, що піжони. Просто не вміють викладатися на морально-вольових.
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03.07.2021 23:24 Відповісти
Та Барса була слабка.В Іспанії була в середені тур.таблиці.Так шо не показник
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04.07.2021 15:58 Відповісти
Так тоді ж кияни хлопнули і Реал. 😁 І не лише їх. Дійшли до півфіналу ЛЧ. То як? 😉
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04.07.2021 16:08 Відповісти
тобик кацапленый - твои из группы не выпозли
и уже давно делом занимаются - хворост собирают на зиму
***** вам, шнырям - мелкомозглым озябшим позволило без пиндилолова..
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03.07.2021 23:39 Відповісти
коцапы? - никогда и не у чем не увиноваты - они святые *****!
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03.07.2021 23:44 Відповісти
Что не козловатник-то клептоман.От Сцаря-пуйла всепаРашеского до последнего ассенизатора.
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04.07.2021 06:01 Відповісти
вы пьаны??
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04.07.2021 06:04 Відповісти
Тебя чего штормит, Отсос Владимировичь?
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03.07.2021 23:46 Відповісти
)Очнись придурок, ты горишь на работе, Отсос Владимировичь! ))
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04.07.2021 00:00 Відповісти
по футболу таки да - надежа была,
но быстро растаяла - ето ни в коем случае не отменяет ненависти к коцапам,
как если бы Украина и выиграла.
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04.07.2021 00:00 Відповісти
😁
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04.07.2021 00:02 Відповісти
та знаю - твои гавно коровье на дальность бросают в закалупенске, шо под пскiвом..
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03.07.2021 23:50 Відповісти
Это возмутительно! Байден должен подать жалобу в ООН!!!
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03.07.2021 23:26 Відповісти
Обещав Байдену не проводить кибератаки против США Путин и его банда напали на Швецию. Около 800 супермаркетов по всей Швеции остановили работу из-за хакерской атаки - в магазинах не работают кассы. До сих пор восстановить работу кассовой системы не удалось.
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03.07.2021 23:28 Відповісти
О пользе владения техникой деревянных счет СССР и умении считать на бумажке в столбик
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03.07.2021 23:35 Відповісти
Научно-технический прогресс это конечно круто но насколько все держится на соплях: то бойни крупного рогатого скота остановились из-за хакеров, то вспышка на солнце отрубает блоки электростанций то Нью-Йорк во тьме кромешной. Никаког ЯО не нужно, и так все подохнет...
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03.07.2021 23:39 Відповісти
Як чехи, буквально до крові, билися до останньої хвилини. Мова збірної ворога. Який може бути патріотизм при цьому дуалізмі.
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03.07.2021 23:29 Відповісти
А головний тренер обіймається з абрамовичем в той час коли на сході йде війна.
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03.07.2021 23:38 Відповісти
А деякі хочуть повністю відмовитись від паперових грошей.Тоді хакери зможуть апокаліпсиси країнам робити,без війни.
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03.07.2021 23:30 Відповісти
Мдя, чуда не сталося 4 м'яча це вибачте дупа.(
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03.07.2021 23:36 Відповісти
козацькому роду нема переводу - козаки перемагають
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03.07.2021 23:38 Відповісти
Ага тільки не у футболі.
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03.07.2021 23:41 Відповісти
Вся Украина сидит на подкацпском Viber с серверами в Беларусии и всем *****.Война 7 лет идет
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03.07.2021 23:39 Відповісти
Все началось когда Петька начал бороться с украинскими сайтами типо Fs-ua, а так же ввел дурацкое цифровое телевидения, такое нужное как геморой, тем более старикам в селах, под предлогом борьбы с пиратством. Пришлось чтобы посмотреть даже фильмы переходить на росийские сайты, потому что других украинских вариантов и аналогов нет.
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03.07.2021 23:56 Відповісти
Не очень понятно куда там и чего тебе Петька ввёл, можно подробнее?
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04.07.2021 09:18 Відповісти
А че за кипишь !? Бидон когда передавал список компаний которые Куйло ни в коем случае не может хакать, то этих 200 компаний в списке не было !!! Так что все на мази !!
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03.07.2021 23:39 Відповісти
блин,яка дывна новына...
типа жидоугрофиннобуряты обычно цветы под койку укладывают инкогнито,а тут тупо насрали под дверь,позвонили и попросили бумажки подтереться...
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03.07.2021 23:58 Відповісти
плешивый выпрашивает
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04.07.2021 00:22 Відповісти
"Это один из самых мощных и самых масштабных взломов, за которым стоит не связанный с государством исполнитель, из тех, что мы наблюдали. Судя по всему, целью хакерской атаки является исключительно нажива"

_Да с чего вы взяли что не связанный, плужары западные?! Расия всегда свои нападения прячет, прикрываясь то некими террористами, которых сама тренирует, содержит и организует, то "самодеятельными" хакерами (какие могут быть в тоталитарно-фашисткой расие нереестровые хакеры?! Тупицы вы грёбаные...)
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04.07.2021 00:35 Відповісти
Чисто бизнесс
Фак политику
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04.07.2021 00:51 Відповісти
Навіть швейцарські експерти з кібербезпеки занепокоїлись цим? Тоді справа серйозна - не задирайте швейцарську репутацію надійності, вони у другу світову і гітлера, і союзників на х.ю вертіли )
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04.07.2021 01:40 Відповісти
На Западе благодаря IT-корпорациям, вроде Google, Facebook, Twitter даже Инстаграм каждый пользователь, каждый IP, находится под тотальным контролем спецслужб. Они тупо стучат и сливают данные органам под страхом санкций. Из-за этого хакерство стало сугубо русскоязычным занятием, потому что в других незападных странах программирование не так развито. Ростовскую учительницу математики, создателя Трикбота, поймали только из-за того она переехала жить в Майами.

Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 983
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04.07.2021 02:59 Відповісти
 
 