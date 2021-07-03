Хакеры, вероятно связанные с Россией, атаковали 200 компаний, - Bloomberg
Хакерская группа, которая может быть связана с Россией, атаковала около 200 компаний с помощью программы-вымогателя.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs, которая занимается кибербезопасностью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По ее данным, целью характеров были компании, которые оказывают IT-поддержку малому и среднему бизнесу. В том числе такие как Synnex Corp. и Avtex LLC. Взломав их, хакеры получают доступ к компьютерам тех фирм, которые эти компании обслуживают.
Жертвами злоумышленников стали сразу несколько сетей супермаркетов Швеции, в том числе одна из крупнейших в стране - Coop Sweden. Она использовала программное обеспечение Kaseya-Software, сообщает шведский телеканал SVT.
Взлом нарушил работу кассовых систем. Coop Sweden была вынуждена закрыть 800 своих филиалов до устранения проблемы. В некоторых случаях на экранах взломанных компьютеров всплывало текстовое сообщение с требованием выкупа за восстановление работы системы.
Специалисты по кибербезопасности утверждают, что число пострадавших от кибератак может возрасти.
"Это один из самых мощных и самых масштабных взломов, за которым стоит не связанный с государством исполнитель, из тех, что мы наблюдали. Судя по всему, целью хакерской атаки является исключительно нажива", - сказал глава швейцарского поставщика услуг в сфере кибербезопасности Kudelski Secuirty Эндрю Ховард.
Предположительно, за атакой стоит российская хакерская группировка REvil. Она фигурировала в сообщениях о взломе в мае этого года крупнейшего бразильского поставщика мяса JBS SA. Компания заплатила выкуп в 11 млн долларов.
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и уже давно делом занимаются - хворост собирают на зиму
***** вам, шнырям - мелкомозглым озябшим позволило без пиндилолова..
но быстро растаяла - ето ни в коем случае не отменяет ненависти к коцапам,
как если бы Украина и выиграла.
типа жидоугрофиннобуряты обычно цветы под койку укладывают инкогнито,а тут тупо насрали под дверь,позвонили и попросили бумажки подтереться...
_Да с чего вы взяли что не связанный, плужары западные?! Расия всегда свои нападения прячет, прикрываясь то некими террористами, которых сама тренирует, содержит и организует, то "самодеятельными" хакерами (какие могут быть в тоталитарно-фашисткой расие нереестровые хакеры?! Тупицы вы грёбаные...)
Фак политику