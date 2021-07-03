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россия (92999) хакер (1171) Швеция (968)

Хакеры, вероятно связанные с Россией, атаковали 200 компаний, - Bloomberg

Хакеры, вероятно связанные с Россией, атаковали 200 компаний, - Bloomberg

Хакерская группа, которая может быть связана с Россией, атаковала около 200 компаний с помощью программы-вымогателя.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs, которая занимается кибербезопасностью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее данным, целью характеров были компании, которые оказывают IT-поддержку малому и среднему бизнесу. В том числе такие как Synnex Corp. и Avtex LLC. Взломав их, хакеры получают доступ к компьютерам тех фирм, которые эти компании обслуживают.

Жертвами злоумышленников стали сразу несколько сетей супермаркетов Швеции, в том числе одна из крупнейших в стране - Coop Sweden. Она использовала программное обеспечение Kaseya-Software, сообщает шведский телеканал SVT.

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Взлом нарушил работу кассовых систем. Coop Sweden была вынуждена закрыть 800 своих филиалов до устранения проблемы. В некоторых случаях на экранах взломанных компьютеров всплывало текстовое сообщение с требованием выкупа за восстановление работы системы.

Специалисты по кибербезопасности утверждают, что число пострадавших от кибератак может возрасти.

"Это один из самых мощных и самых масштабных взломов, за которым стоит не связанный с государством исполнитель, из тех, что мы наблюдали. Судя по всему, целью хакерской атаки является исключительно нажива", - сказал глава швейцарского поставщика услуг в сфере кибербезопасности Kudelski Secuirty Эндрю Ховард.

Предположительно, за атакой стоит российская хакерская группировка REvil. Она фигурировала в сообщениях о взломе в мае этого года крупнейшего бразильского поставщика мяса JBS SA. Компания заплатила выкуп в 11 млн долларов.

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Топ комментарии
+18
Козломордые резвятся. Ни дня не могут без гадостей, свинособаки гнойные
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03.07.2021 23:16
+17
Байден, давай старик, еще переговоры проведи с Ху***лом. После перезагрузки и возвращения послов а так же снятия санкция с СП-2, Ху***ло хочет новые требования предьявить. Больше переговоров с с росийскими террористами, придурки
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03.07.2021 23:22
+9
Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6410
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03.07.2021 23:22
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Козломордые резвятся. Ни дня не могут без гадостей, свинособаки гнойные
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03.07.2021 23:16 Ответить
Различайте "не могут" и "не хотят". Очень существенная разница.
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03.07.2021 23:33 Ответить
Байден, давай старик, еще переговоры проведи с Ху***лом. После перезагрузки и возвращения послов а так же снятия санкция с СП-2, Ху***ло хочет новые требования предьявить. Больше переговоров с с росийскими террористами, придурки
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03.07.2021 23:22 Ответить
Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6410
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03.07.2021 23:22 Ответить
Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7724
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03.07.2021 23:24 Ответить
Хакери-хакерами. Але футбол - велика дупа. Вчора переглядав Динамо - Барселона. Коли молоді Шевченко, Ребров, Косовський "возили" Барсу з Луїшем Фіґу, як кошенят. Там був запал, там було натхнення. Не вміють так наші зараз. Весь час не допрацьовують. Мілісекунди. Не до кінця. Не рвуть. Мабудь не навчені, або не налаштовані. Тепер знову доводиться знімати шапку перед Лобановським. Напевно лише він вмів знаходити мотивацію для пацанів. А так - посипалися. І не скажеш, що піжони. Просто не вміють викладатися на морально-вольових.
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03.07.2021 23:24 Ответить
Та Барса була слабка.В Іспанії була в середені тур.таблиці.Так шо не показник
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04.07.2021 15:58 Ответить
Так тоді ж кияни хлопнули і Реал. 😁 І не лише їх. Дійшли до півфіналу ЛЧ. То як? 😉
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04.07.2021 16:08 Ответить
тобик кацапленый - твои из группы не выпозли
и уже давно делом занимаются - хворост собирают на зиму
***** вам, шнырям - мелкомозглым озябшим позволило без пиндилолова..
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03.07.2021 23:39 Ответить
коцапы? - никогда и не у чем не увиноваты - они святые *****!
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03.07.2021 23:44 Ответить
Что не козловатник-то клептоман.От Сцаря-пуйла всепаРашеского до последнего ассенизатора.
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04.07.2021 06:01 Ответить
вы пьаны??
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04.07.2021 06:04 Ответить
Тебя чего штормит, Отсос Владимировичь?
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03.07.2021 23:46 Ответить
)Очнись придурок, ты горишь на работе, Отсос Владимировичь! ))
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04.07.2021 00:00 Ответить
по футболу таки да - надежа была,
но быстро растаяла - ето ни в коем случае не отменяет ненависти к коцапам,
как если бы Украина и выиграла.
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04.07.2021 00:00 Ответить
😁
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04.07.2021 00:02 Ответить
та знаю - твои гавно коровье на дальность бросают в закалупенске, шо под пскiвом..
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03.07.2021 23:50 Ответить
Это возмутительно! Байден должен подать жалобу в ООН!!!
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03.07.2021 23:26 Ответить
Обещав Байдену не проводить кибератаки против США Путин и его банда напали на Швецию. Около 800 супермаркетов по всей Швеции остановили работу из-за хакерской атаки - в магазинах не работают кассы. До сих пор восстановить работу кассовой системы не удалось.
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03.07.2021 23:28 Ответить
О пользе владения техникой деревянных счет СССР и умении считать на бумажке в столбик
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03.07.2021 23:35 Ответить
Научно-технический прогресс это конечно круто но насколько все держится на соплях: то бойни крупного рогатого скота остановились из-за хакеров, то вспышка на солнце отрубает блоки электростанций то Нью-Йорк во тьме кромешной. Никаког ЯО не нужно, и так все подохнет...
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03.07.2021 23:39 Ответить
Як чехи, буквально до крові, билися до останньої хвилини. Мова збірної ворога. Який може бути патріотизм при цьому дуалізмі.
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03.07.2021 23:29 Ответить
А головний тренер обіймається з абрамовичем в той час коли на сході йде війна.
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03.07.2021 23:38 Ответить
А деякі хочуть повністю відмовитись від паперових грошей.Тоді хакери зможуть апокаліпсиси країнам робити,без війни.
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03.07.2021 23:30 Ответить
Мдя, чуда не сталося 4 м'яча це вибачте дупа.(
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03.07.2021 23:36 Ответить
козацькому роду нема переводу - козаки перемагають
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03.07.2021 23:38 Ответить
Ага тільки не у футболі.
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03.07.2021 23:41 Ответить
Вся Украина сидит на подкацпском Viber с серверами в Беларусии и всем *****.Война 7 лет идет
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03.07.2021 23:39 Ответить
Все началось когда Петька начал бороться с украинскими сайтами типо Fs-ua, а так же ввел дурацкое цифровое телевидения, такое нужное как геморой, тем более старикам в селах, под предлогом борьбы с пиратством. Пришлось чтобы посмотреть даже фильмы переходить на росийские сайты, потому что других украинских вариантов и аналогов нет.
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03.07.2021 23:56 Ответить
Не очень понятно куда там и чего тебе Петька ввёл, можно подробнее?
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04.07.2021 09:18 Ответить
А че за кипишь !? Бидон когда передавал список компаний которые Куйло ни в коем случае не может хакать, то этих 200 компаний в списке не было !!! Так что все на мази !!
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03.07.2021 23:39 Ответить
блин,яка дывна новына...
типа жидоугрофиннобуряты обычно цветы под койку укладывают инкогнито,а тут тупо насрали под дверь,позвонили и попросили бумажки подтереться...
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03.07.2021 23:58 Ответить
плешивый выпрашивает
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04.07.2021 00:22 Ответить
"Это один из самых мощных и самых масштабных взломов, за которым стоит не связанный с государством исполнитель, из тех, что мы наблюдали. Судя по всему, целью хакерской атаки является исключительно нажива"

_Да с чего вы взяли что не связанный, плужары западные?! Расия всегда свои нападения прячет, прикрываясь то некими террористами, которых сама тренирует, содержит и организует, то "самодеятельными" хакерами (какие могут быть в тоталитарно-фашисткой расие нереестровые хакеры?! Тупицы вы грёбаные...)
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04.07.2021 00:35 Ответить
Чисто бизнесс
Фак политику
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04.07.2021 00:51 Ответить
Навіть швейцарські експерти з кібербезпеки занепокоїлись цим? Тоді справа серйозна - не задирайте швейцарську репутацію надійності, вони у другу світову і гітлера, і союзників на х.ю вертіли )
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04.07.2021 01:40 Ответить
На Западе благодаря IT-корпорациям, вроде Google, Facebook, Twitter даже Инстаграм каждый пользователь, каждый IP, находится под тотальным контролем спецслужб. Они тупо стучат и сливают данные органам под страхом санкций. Из-за этого хакерство стало сугубо русскоязычным занятием, потому что в других незападных странах программирование не так развито. Ростовскую учительницу математики, создателя Трикбота, поймали только из-за того она переехала жить в Майами.

Хакери, імовірно пов'язані з Росією, атакували 200 компаній, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 983
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04.07.2021 02:59 Ответить
 
 