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Папа Римський Франциск госпіталізований після недільної проповіді - йому проведуть планову операцію

Папа Римський Франциск госпіталізований після недільної проповіді - йому проведуть планову операцію

Папу римського Франциска 4 липня направили в римську лікарню Джемеллі, де йому зроблять планову операцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив новинний портал Святого престолу Vatican News.

Папі Римському проведуть хірургічне втручання через симптоматичний стеноз товстої кишки. 

Відомо, що оперуватиме понтифіка професор Серджо Альф'єрі. Він працює у відділенні медичних і хірургічних наук лікарні і очолює операційне відділення комплексу хірургії травної системи.

"Він спеціалізується на загальній та травній хірургії, а також хірургії товстої кишки, шлунка і підшлункової залози. Черговий медичний бюлетень буде випущений після закінчення операції", - повідомили в пресслужбі Святого престолу.

Перед візитом до лікарні Франциск привітав публіку на площі Святого Петра у відповідності з недільною традицією і розповів, що планує відвідати Угорщину і Словаччину в вересні, додало видання Corriere della Sera.

Також читайте: Зеленський зателефонував Папі Римському Франциску: Розраховуємо на вашу підтримку в привнесенні миру на Донбас
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Топ коментарі
+4
Гундосик позвонил...и вот результат..
4-0 проигрыш тоже результат того что гундосик свой пятак перед игрой вставил..
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04.07.2021 19:06
+2
Хто сказав ?
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04.07.2021 19:19
+2
Зеленський вчора нашій команді в Рим телефонував, добре що не приїхав.
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04.07.2021 21:06
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Гундосик позвонил...и вот результат..
4-0 проигрыш тоже результат того что гундосик свой пятак перед игрой вставил..
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04.07.2021 19:06 Відповісти
Папа, не болей)
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04.07.2021 19:11 Відповісти
Это да... с учетом того, что этот папа - последний
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04.07.2021 19:12 Відповісти
Хто сказав ?
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04.07.2021 19:19 Відповісти
Вы шото знаете?
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04.07.2021 19:26 Відповісти
Дальше будет мама
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04.07.2021 20:39 Відповісти
Зеленський вчора нашій команді в Рим телефонував, добре що не приїхав.
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04.07.2021 21:06 Відповісти
Зе пожелал папе крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Значит скоро выздоровеет.
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04.07.2021 22:14 Відповісти
 
 