Папа Римський Франциск госпіталізований після недільної проповіді - йому проведуть планову операцію

Папу римського Франциска 4 липня направили в римську лікарню Джемеллі, де йому зроблять планову операцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив новинний портал Святого престолу Vatican News.

Папі Римському проведуть хірургічне втручання через симптоматичний стеноз товстої кишки.

Відомо, що оперуватиме понтифіка професор Серджо Альф'єрі. Він працює у відділенні медичних і хірургічних наук лікарні і очолює операційне відділення комплексу хірургії травної системи.

"Він спеціалізується на загальній та травній хірургії, а також хірургії товстої кишки, шлунка і підшлункової залози. Черговий медичний бюлетень буде випущений після закінчення операції", - повідомили в пресслужбі Святого престолу.

Перед візитом до лікарні Франциск привітав публіку на площі Святого Петра у відповідності з недільною традицією і розповів, що планує відвідати Угорщину і Словаччину в вересні, додало видання Corriere della Sera.

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