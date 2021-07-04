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Папа Римский Франциск госпитализирован после воскресной проповеди - ему проведут плановую операцию

Папа Римский Франциск госпитализирован после воскресной проповеди - ему проведут плановую операцию

Папу римского Франциска 4 июля направили в римскую больницу Джемелли, где ему сделают плановую операцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил новостной портал Святого престола Vatican News.

Папе Римскому проведут хирургическое вмешательство из-за дивертикулярного стеноза толстой кишки. Понтифика прооперирует профессор Серджио Альфьери. Доктор работает в отделении медицинских и хирургических наук больницы и возглавляет операционное отделение комплекса хирургии пищеварительной системы.

"Он специализируется на общей и пищеварительной хирургии, а также хирургии толстой кишки, желудка и поджелудочной железы. Очередной медицинский бюллетень будет выпущен по окончании операции", – сообщили в пресс-службе Святого престола.

Перед визитом в больницу Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией и рассказал, что планирует посетить Венгрию и Словакию в сентябре, добавило издание Corriere della Sera.

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Топ комментарии
+4
Гундосик позвонил...и вот результат..
4-0 проигрыш тоже результат того что гундосик свой пятак перед игрой вставил..
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04.07.2021 19:06
+2
Хто сказав ?
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04.07.2021 19:19
+2
Зеленський вчора нашій команді в Рим телефонував, добре що не приїхав.
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04.07.2021 21:06
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Гундосик позвонил...и вот результат..
4-0 проигрыш тоже результат того что гундосик свой пятак перед игрой вставил..
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04.07.2021 19:06 Ответить
Папа, не болей)
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04.07.2021 19:11 Ответить
Это да... с учетом того, что этот папа - последний
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04.07.2021 19:12 Ответить
Хто сказав ?
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04.07.2021 19:19 Ответить
Вы шото знаете?
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04.07.2021 19:26 Ответить
Дальше будет мама
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04.07.2021 20:39 Ответить
Зеленський вчора нашій команді в Рим телефонував, добре що не приїхав.
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04.07.2021 21:06 Ответить
Зе пожелал папе крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Значит скоро выздоровеет.
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04.07.2021 22:14 Ответить
 
 