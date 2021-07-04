Папа Римский Франциск госпитализирован после воскресной проповеди - ему проведут плановую операцию
Папу римского Франциска 4 июля направили в римскую больницу Джемелли, где ему сделают плановую операцию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил новостной портал Святого престола Vatican News.
Папе Римскому проведут хирургическое вмешательство из-за дивертикулярного стеноза толстой кишки. Понтифика прооперирует профессор Серджио Альфьери. Доктор работает в отделении медицинских и хирургических наук больницы и возглавляет операционное отделение комплекса хирургии пищеварительной системы.
"Он специализируется на общей и пищеварительной хирургии, а также хирургии толстой кишки, желудка и поджелудочной железы. Очередной медицинский бюллетень будет выпущен по окончании операции", – сообщили в пресс-службе Святого престола.
Перед визитом в больницу Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией и рассказал, что планирует посетить Венгрию и Словакию в сентябре, добавило издание Corriere della Sera.
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