Нардепи зареєстрували в Раді постанову про повернення звання Героя України Бандері та Шухевичу
Група народних депутатів від різних фракцій зареєструвала проєкт постанови, який пропонує Президенту присвоїти звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю і повернути таке звання Степану Бандері і Роману Шухевичу.
Це передбачає відповідний проєкт постанови №5721 "Про відзначення 80-річчя створення Української повстанської армії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Проєктом Постанови пропонується Президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу", - йдеться у пояснювальній записці.
Також передбачено рекомендації Кабінету Міністрів щодо створення організаційного комітету, розробки, затвердження та забезпечення виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА.
Проєкт постанови містить рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення УПА.
Органам місцевого самоврядування рекомендується забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу УПА за незалежність України та про борців за незалежність України у ХХ столітті.
Метою проєкту є відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА та забезпечення належних організаційно-правових умов для такого відзначення.
Ініціаторами проєкту постанови є народні депутати від фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", члени депутатських груп "Довіра", "Партія "За майбутнє" і позафракційні парламентарії.
14 жовтня 2022 року виповнюється 80 років з часу створення перших бойових загонів Української повстанської армії, яка вела збройну боротьбу за державну незалежність України проти окупаційних режимів.
Будь ласка, зачекайте...
Героям слава!
Колишній агент "Штазі" Отто Зайдель (позначимо його так) запропонував зустрітися у Мюнхені, у старовинній пивній "Хофбройауз". Отто обіцяв розповісти невідомі нікому факти з життя Степана Андрійовича Бандери.
Зайдель - дуже літня людина, один з тих, хто "вів" справу Бандери, і його відомості воістину унікальн
у 1944 році Степан Бандера відмовився воювати проти Радянської Армії. Але ось чому? Що його зупинило? На ці питання обіцяв відповісти старий німецький розвідник.
Ми познайомилися з цим ветераном німецьких спецслужб п'ять років тому, коли знімали фільм у Роттердамі та Мюнхені про Євгена Коновальця і Степана Бандеру. Це був документальний фільм-розслідування про обставини загибелі борців за
Через тиждень після того, як гітлерівці вигнали сталінців із території Західно-Української Республіки, рішенням ОУН від 30 червня 1941 року було проголошено відновлення Української держави. Авторами Акту проголошення Української держави стали Степан Бандера і Ярослав Стецько. Однак Гітлер велів негайно припинити "змову українських самостійників".
Гітлерівці заарештували Степана Бандеру у Кракові менш ніж через тиждень - 5 липня 1941 року. Спочатку Бандера був поміщений під домашній арешт, але 15 вересня 1941 етапований у центральну Берлінську тюрму. За ним, щоб перебувати ближче до чоловіка, у Берлін переїхала дружина Ярослава з тримісячною донькою Наталкою.
Але особливо, за відомостями Отто Зайделя, Степан Бандера був дружний із норвезьким художником Оддом Нансеном - сином відомого полярного дослідника Фрітьофа Нансена, політика і лауреата Нобелівської премії.
Степану Бандері було 33 роки, коли він потрапив у барак Целленбау (Zellenbau) концтабору Заксенхаузен. Його відразу взяв під свою опіку 41-річний норвезький велетень Одд Нансен, письменник і гуманіст, борець за права людини під час Другої світової війни. Після війни Одд Нансен став одним із засновників ЮНІСЕФ.
Степан Андрійович дуже поважав батька Одда - Фрітьофа Нансена - рятівника українців у часи Голодомору.
У Отто Зайделя зберігся записник Одда Нансена часів перебування художника у концтаборі Заксенхаузен. Одд малював у ньому портрети ув'язнених. Найпоширеніший малюнок - гострі суворі риси енергійного обличчя Степана Бандери...
https://vikna.if.ua/news/category/history/2012/11/26/10989/view