УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8792 відвідувача онлайн
Новини
16 181 119
Бандера (194) ВР (14832) Герой України (299) Зеленський (22456) УПА (136) Шухевич (76)

Нардепи зареєстрували в Раді постанову про повернення звання Героя України Бандері та Шухевичу

Нардепи зареєстрували в Раді постанову про повернення звання Героя України Бандері та Шухевичу

Група народних депутатів від різних фракцій зареєструвала проєкт постанови, який пропонує Президенту присвоїти звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю і повернути таке звання Степану Бандері і Роману Шухевичу.

Це передбачає відповідний проєкт постанови №5721 "Про відзначення 80-річчя створення Української повстанської армії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проєктом Постанови пропонується Президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу", - йдеться у пояснювальній записці.

Також передбачено рекомендації Кабінету Міністрів щодо створення організаційного комітету, розробки, затвердження та забезпечення виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА.

Проєкт постанови містить рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення УПА.

Органам місцевого самоврядування рекомендується забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу УПА за незалежність України та про борців за незалежність України у ХХ столітті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України

Метою проєкту є відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА та забезпечення належних організаційно-правових умов для такого відзначення.

Ініціаторами проєкту постанови є народні депутати від фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", члени депутатських груп "Довіра", "Партія "За майбутнє" і позафракційні парламентарії.

14 жовтня 2022 року виповнюється 80 років з часу створення перших бойових загонів Української повстанської армії, яка вела збройну боротьбу за державну незалежність України проти окупаційних режимів.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+85
Давно пора вернуть. Это настоящие герои и от одного их упоминания фюрер репоедов Куйло жиднько обделывается.
показати весь коментар
05.07.2021 11:27
+60
У кого есть электронка Скабеевой? Скиньте ей эту новость! Утро должно начинаться с позитива!
показати весь коментар
05.07.2021 11:26
+50
Но сначала надо убрать надюху савченко, юру бойка. Таким ошибкам нац. истоии не место рядом с Героями.
показати весь коментар
05.07.2021 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
СЛАВА НАЦІЇ !!!
показати весь коментар
05.07.2021 16:12 Відповісти
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
05.07.2021 17:46 Відповісти
Я так думающо наш прєпіздєнт на це аж ніяк не погодиться,бо він же баче мир в очах у путєна, тьху,пля... щоб йому таки повилазило...
показати весь коментар
05.07.2021 16:25 Відповісти
Нардепи зареєстрували в Раді постанову про повернення звання Героя України Бандері та Шухевичу - Цензор.НЕТ 523
показати весь коментар
05.07.2021 16:26 Відповісти
Я думал они герои! Зато бойко с савченко герои, плять.
показати весь коментар
05.07.2021 18:11 Відповісти
Украина,ждем такого же Национального Героя,который поведет страну за собой!!!Слава Украине!!!
показати весь коментар
05.07.2021 18:17 Відповісти
Давно пора увековечить Героев которые сражались за независимость Украины.
показати весь коментар
05.07.2021 18:56 Відповісти
Киве и Рабыновичу хоть рукава на спине завяжите в той Раде, да селедки и молочка запить дайте, кабы суицид какой не устроили..))))))))
показати весь коментар
05.07.2021 19:33 Відповісти
Зате вони були Українцями з великої букви, патріоти, націоналісти, борці за Україну, за що і життя віддали. Героям Слава.
показати весь коментар
05.07.2021 21:02 Відповісти
Цікаво які саме депутати яких саме різних фракцій ? Ставлю, що це ЄС, Голос, можливо Батьківщина, але 100% не Слуги )
показати весь коментар
05.07.2021 20:01 Відповісти
Думаю, що за "порєбріком" це буде топ новина по всіх кАналах, а найголовніше те, що рашкованам ще раз нагадають, хто такий Бандера/Шухевич...ну щоб не забували ніколи!
показати весь коментар
05.07.2021 21:02 Відповісти
Героев у вас других нет что ли,бандеру в польской тюрьме отпетушили а шухевич вообще гитлеру присягал.
показати весь коментар
05.07.2021 21:28 Відповісти
Как же мы ничтожно позоримся, то давая Героя, то отнмая---и опять всё по новой. Эти два украинца, даже на мгновенье не сомневались в своей этнической идентичности идя по тяжкой дороге своей! А мы как сдачу даём за бидончик квасу---то ли бумажкой, или монеткой---ни как не выберем. что карману или пузу приятней.
показати весь коментар
05.07.2021 21:30 Відповісти
Бандера и Шухевич были, есть и будут героями для Украины и украинцев, потому что они отдали свою жизнь за Украину.
Героям слава!
показати весь коментар
05.07.2021 21:45 Відповісти
НІМЕЦЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ ПРО СТЕПАНА БАНДЕРУ

Колишній агент "Штазі" Отто Зайдель (позначимо його так) запропонував зустрітися у Мюнхені, у старовинній пивній "Хофбройауз". Отто обіцяв розповісти невідомі нікому факти з життя Степана Андрійовича Бандери.
Зайдель - дуже літня людина, один з тих, хто "вів" справу Бандери, і його відомості воістину унікальн
у 1944 році Степан Бандера відмовився воювати проти Радянської Армії. Але ось чому? Що його зупинило? На ці питання обіцяв відповісти старий німецький розвідник.

Ми познайомилися з цим ветераном німецьких спецслужб п'ять років тому, коли знімали фільм у Роттердамі та Мюнхені про Євгена Коновальця і Степана Бандеру. Це був документальний фільм-розслідування про обставини загибелі борців за

Через тиждень після того, як гітлерівці вигнали сталінців із території Західно-Української Республіки, рішенням ОУН від 30 червня 1941 року було проголошено відновлення Української держави. Авторами Акту проголошення Української держави стали Степан Бандера і Ярослав Стецько. Однак Гітлер велів негайно припинити "змову українських самостійників".
Гітлерівці заарештували Степана Бандеру у Кракові менш ніж через тиждень - 5 липня 1941 року. Спочатку Бандера був поміщений під домашній арешт, але 15 вересня 1941 етапований у центральну Берлінську тюрму. За ним, щоб перебувати ближче до чоловіка, у Берлін переїхала дружина Ярослава з тримісячною донькою Наталкою.
показати весь коментар
05.07.2021 22:09 Відповісти
За три роки у нацистських катівнях Степан Бандера ділив стіл і дах із соратником Ернста Тельмана, членом підпільного ЦК Німецької компартії Ернстом Шнеллером і його друзями - Маттіасом Тезен, Густавом Зантнером і Рудольфом Мокрі (згодом всі розстріляні). Степан Бандера знався також із німецькими борцями проти націонал-соціалізму Отто Гротеволем, Максом Рейманом і чехом Антоніном Запотоцьким.
Але особливо, за відомостями Отто Зайделя, Степан Бандера був дружний із норвезьким художником Оддом Нансеном - сином відомого полярного дослідника Фрітьофа Нансена, політика і лауреата Нобелівської премії.
Степану Бандері було 33 роки, коли він потрапив у барак Целленбау (Zellenbau) концтабору Заксенхаузен. Його відразу взяв під свою опіку 41-річний норвезький велетень Одд Нансен, письменник і гуманіст, борець за права людини під час Другої світової війни. Після війни Одд Нансен став одним із засновників ЮНІСЕФ.
Степан Андрійович дуже поважав батька Одда - Фрітьофа Нансена - рятівника українців у часи Голодомору.
У Отто Зайделя зберігся записник Одда Нансена часів перебування художника у концтаборі Заксенхаузен. Одд малював у ньому портрети ув'язнених. Найпоширеніший малюнок - гострі суворі риси енергійного обличчя Степана Бандери...
https://vikna.if.ua/news/category/history/2012/11/26/10989/view
показати весь коментар
05.07.2021 22:09 Відповісти
Де продовження , мовляв чому вiдмовився, Якщо йдеться про протистояння регулярним вiйськам. то це дотепне рiшення, але в дiйсностi, проти радянського устрою, проти кремля Бандерiвцi нi на мить не припиняли боротьбу.
показати весь коментар
06.07.2021 04:27 Відповісти
Цікаво, а хто їх позбавив звання героя?
показати весь коментар
06.07.2021 06:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 