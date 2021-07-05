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Нардепы зарегистрировали в Раде постановление о возвращении звания Героя Украины Бандере и Шухевичу

Нардепы зарегистрировали в Раде постановление о возвращении звания Героя Украины Бандере и Шухевичу

Группа народных депутатов от разных фракций зарегистрировала проект постановления, который предлагает Президенту присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Это предполагает соответствующий проект постановления №5721 "О праздновании 80-летия создания Украинской повстанческой армии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проектом Постановления предлагается Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу", - говорится в пояснительной записке.

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Также предусмотрены рекомендации Кабинету Министров по созданию организационного комитета, разработке, утверждению и исполнению плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания УПА.

Проект постановления содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания УПА.

Органам местного самоуправления рекомендуется обеспечить увековечение памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке.

Целью проекта является празднование на государственном уровне 80-летия создания УПА и обеспечение надлежащих организационно-правовых условий для такого празднования.

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Инициаторами проекта постановления являются народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Доверие", "Партия "За будущее" и внефракционные парламентарии.

14 октября 2022 года исполняется 80 лет со времени создания первых боевых отрядов Украинской повстанческой армии, которая вела вооруженную борьбу за государственную независимость Украины против оккупационных режимов.

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Топ комментарии
+85
Давно пора вернуть. Это настоящие герои и от одного их упоминания фюрер репоедов Куйло жиднько обделывается.
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05.07.2021 11:27
+60
У кого есть электронка Скабеевой? Скиньте ей эту новость! Утро должно начинаться с позитива!
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05.07.2021 11:26
+50
Но сначала надо убрать надюху савченко, юру бойка. Таким ошибкам нац. истоии не место рядом с Героями.
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05.07.2021 11:39
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СЛАВА НАЦІЇ !!!
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05.07.2021 16:12 Ответить
Смерть ворогам!!!
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05.07.2021 17:46 Ответить
Я так думающо наш прєпіздєнт на це аж ніяк не погодиться,бо він же баче мир в очах у путєна, тьху,пля... щоб йому таки повилазило...
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05.07.2021 16:25 Ответить
Нардепи зареєстрували в Раді постанову про повернення звання Героя України Бандері та Шухевичу - Цензор.НЕТ 523
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05.07.2021 16:26 Ответить
Я думал они герои! Зато бойко с савченко герои, плять.
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05.07.2021 18:11 Ответить
Украина,ждем такого же Национального Героя,который поведет страну за собой!!!Слава Украине!!!
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05.07.2021 18:17 Ответить
Давно пора увековечить Героев которые сражались за независимость Украины.
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05.07.2021 18:56 Ответить
Киве и Рабыновичу хоть рукава на спине завяжите в той Раде, да селедки и молочка запить дайте, кабы суицид какой не устроили..))))))))
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05.07.2021 19:33 Ответить
Зате вони були Українцями з великої букви, патріоти, націоналісти, борці за Україну, за що і життя віддали. Героям Слава.
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05.07.2021 21:02 Ответить
Цікаво які саме депутати яких саме різних фракцій ? Ставлю, що це ЄС, Голос, можливо Батьківщина, але 100% не Слуги )
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05.07.2021 20:01 Ответить
Думаю, що за "порєбріком" це буде топ новина по всіх кАналах, а найголовніше те, що рашкованам ще раз нагадають, хто такий Бандера/Шухевич...ну щоб не забували ніколи!
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05.07.2021 21:02 Ответить
Героев у вас других нет что ли,бандеру в польской тюрьме отпетушили а шухевич вообще гитлеру присягал.
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05.07.2021 21:28 Ответить
Как же мы ничтожно позоримся, то давая Героя, то отнмая---и опять всё по новой. Эти два украинца, даже на мгновенье не сомневались в своей этнической идентичности идя по тяжкой дороге своей! А мы как сдачу даём за бидончик квасу---то ли бумажкой, или монеткой---ни как не выберем. что карману или пузу приятней.
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05.07.2021 21:30 Ответить
Бандера и Шухевич были, есть и будут героями для Украины и украинцев, потому что они отдали свою жизнь за Украину.
Героям слава!
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05.07.2021 21:45 Ответить
НІМЕЦЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ ПРО СТЕПАНА БАНДЕРУ

Колишній агент "Штазі" Отто Зайдель (позначимо його так) запропонував зустрітися у Мюнхені, у старовинній пивній "Хофбройауз". Отто обіцяв розповісти невідомі нікому факти з життя Степана Андрійовича Бандери.
Зайдель - дуже літня людина, один з тих, хто "вів" справу Бандери, і його відомості воістину унікальн
у 1944 році Степан Бандера відмовився воювати проти Радянської Армії. Але ось чому? Що його зупинило? На ці питання обіцяв відповісти старий німецький розвідник.

Ми познайомилися з цим ветераном німецьких спецслужб п'ять років тому, коли знімали фільм у Роттердамі та Мюнхені про Євгена Коновальця і Степана Бандеру. Це був документальний фільм-розслідування про обставини загибелі борців за

Через тиждень після того, як гітлерівці вигнали сталінців із території Західно-Української Республіки, рішенням ОУН від 30 червня 1941 року було проголошено відновлення Української держави. Авторами Акту проголошення Української держави стали Степан Бандера і Ярослав Стецько. Однак Гітлер велів негайно припинити "змову українських самостійників".
Гітлерівці заарештували Степана Бандеру у Кракові менш ніж через тиждень - 5 липня 1941 року. Спочатку Бандера був поміщений під домашній арешт, але 15 вересня 1941 етапований у центральну Берлінську тюрму. За ним, щоб перебувати ближче до чоловіка, у Берлін переїхала дружина Ярослава з тримісячною донькою Наталкою.
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05.07.2021 22:09 Ответить
За три роки у нацистських катівнях Степан Бандера ділив стіл і дах із соратником Ернста Тельмана, членом підпільного ЦК Німецької компартії Ернстом Шнеллером і його друзями - Маттіасом Тезен, Густавом Зантнером і Рудольфом Мокрі (згодом всі розстріляні). Степан Бандера знався також із німецькими борцями проти націонал-соціалізму Отто Гротеволем, Максом Рейманом і чехом Антоніном Запотоцьким.
Але особливо, за відомостями Отто Зайделя, Степан Бандера був дружний із норвезьким художником Оддом Нансеном - сином відомого полярного дослідника Фрітьофа Нансена, політика і лауреата Нобелівської премії.
Степану Бандері було 33 роки, коли він потрапив у барак Целленбау (Zellenbau) концтабору Заксенхаузен. Його відразу взяв під свою опіку 41-річний норвезький велетень Одд Нансен, письменник і гуманіст, борець за права людини під час Другої світової війни. Після війни Одд Нансен став одним із засновників ЮНІСЕФ.
Степан Андрійович дуже поважав батька Одда - Фрітьофа Нансена - рятівника українців у часи Голодомору.
У Отто Зайделя зберігся записник Одда Нансена часів перебування художника у концтаборі Заксенхаузен. Одд малював у ньому портрети ув'язнених. Найпоширеніший малюнок - гострі суворі риси енергійного обличчя Степана Бандери...
https://vikna.if.ua/news/category/history/2012/11/26/10989/view
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05.07.2021 22:09 Ответить
Де продовження , мовляв чому вiдмовився, Якщо йдеться про протистояння регулярним вiйськам. то це дотепне рiшення, але в дiйсностi, проти радянського устрою, проти кремля Бандерiвцi нi на мить не припиняли боротьбу.
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06.07.2021 04:27 Ответить
Цікаво, а хто їх позбавив звання героя?
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06.07.2021 06:16 Ответить
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