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контррозвідка (469) СБУ (12516)

Контррозвідка СБУ встановила особи ватажків "батальйону Восток", які катували українських військовослужбовців

Контррозвідка СБУ встановила особи ватажків

Контррозвідники СБУ викрили двох бойовиків так званої "ДНР", які підозрюються в порушенні законів і звичаїв війни. Зловмисники здійснювали збройний опір силам АТО / ООС і причетні до тортур українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на "посадах" командирів підрозділу так званого "Батальйону Восток", вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове.

Крім того, за даними слідства, зловмисники жорстоко поводились із полоненими, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, не надавали медичної допомоги пораненим", - сказано в повідомленні.

За наявними даними, наразі ватажки бойовиків переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.

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Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозри за: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Заходи із викриття злочинів здійснювались за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Топ коментарі
+12
Контрразведка СБУ установила личности главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военнослужащих - Цензор.НЕТ 6060
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05.07.2021 13:21
+7
Та ні, які там 50 років. Максимально 3 і СБУ не буде мати до них претензій. Приклад Кіркорова надихає тих мерзотників.
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05.07.2021 13:12
+6
Думаю за пару часов мониторя публикации в уканских сми на тему пленных без всяких СБУ можно установить эти фамилии, например Ходаковский. А СБу 7 лет понадобилось. Очень эффективно работают. Христо Грозев проводит курсы для долбней в форме, едут со всей Европы, СБУ давно пора отправить хотя бы человек 100, чтоб их наконец научили вычеслять сепаров.
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05.07.2021 13:21
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Теперь можно спокойно ждать 50 лет, или сдохнут, убьют, посадят...
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05.07.2021 13:04 Відповісти
Та ні, які там 50 років. Максимально 3 і СБУ не буде мати до них претензій. Приклад Кіркорова надихає тих мерзотників.
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05.07.2021 13:12 Відповісти
Ну ты сравнил хэ с пальцем,******** филю и военных преступников-убийц
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05.07.2021 14:59 Відповісти
Домбас як був бандитським краєм, так ним і залишився.
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05.07.2021 13:07 Відповісти
треба, щоб гниди подивились які в нас файні смереки...
останній раз
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05.07.2021 13:14 Відповісти
Контрразведка СБУ установила личности главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военнослужащих - Цензор.НЕТ 4507
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05.07.2021 13:17 Відповісти
Контрразведка СБУ установила личности главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военнослужащих - Цензор.НЕТ 6060
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05.07.2021 13:21 Відповісти
Орда
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05.07.2021 13:27 Відповісти
Думаю за пару часов мониторя публикации в уканских сми на тему пленных без всяких СБУ можно установить эти фамилии, например Ходаковский. А СБу 7 лет понадобилось. Очень эффективно работают. Христо Грозев проводит курсы для долбней в форме, едут со всей Европы, СБУ давно пора отправить хотя бы человек 100, чтоб их наконец научили вычеслять сепаров.
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05.07.2021 13:21 Відповісти
Сообщили на деревню дедушке.
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05.07.2021 15:09 Відповісти
Пусть лучше раскажут как с зе муму предали дело вагнеровцев и тем самым обрекли сотни людей мучится в подвалах лугондонии. Как зе муму подыграл ху.лу и сдал с Украины всех подонков ху.йла. Они не Ураинское СБУ, а он не украинский президент.
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05.07.2021 17:50 Відповісти
Это они про убийцу с позывным Тереза, которая пытала и убила двух пленных солдат и их командира после захвата блокпоста ЗСУ в с.Красный Партизан? Ее вроде судили в Харькове но позже не понятно что с ней случилось.
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05.07.2021 18:22 Відповісти
 
 