Контррозвідка СБУ встановила особи ватажків "батальйону Восток", які катували українських військовослужбовців

Контррозвідники СБУ викрили двох бойовиків так званої "ДНР", які підозрюються в порушенні законів і звичаїв війни. Зловмисники здійснювали збройний опір силам АТО / ООС і причетні до тортур українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на "посадах" командирів підрозділу так званого "Батальйону Восток", вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове.

Крім того, за даними слідства, зловмисники жорстоко поводились із полоненими, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, не надавали медичної допомоги пораненим", - сказано в повідомленні.

За наявними даними, наразі ватажки бойовиків переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.

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Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозри за: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Заходи із викриття злочинів здійснювались за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.