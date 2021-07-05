Засідання комісії Україна-НАТО відбудеться цього тижня

Цього тижня відбудеться засідання комісії Україна-НАТО за участю віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова.

Про це повідомив в.о. глави місії України при НАТО Георгій Толкачов на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас за два дні буде засідання комісії Україна-НАТО за участю віце-прем'єр-міністра Олексія Резнікова, який, як член Тристоронньої контактної групи, Ради національної безпеки і оборони, віце-прем'єр-міністр, детально доноситиме правдиву інформацію до держав- членів стосовно того, що відбувається в окремих регіонах тимчасово окупованих територій", - зазначив Толкачов.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що в НАТО, як і в 2008 році, немає консенсусу про графік вступу України в НАТО.

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