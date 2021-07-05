УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9490 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
852 2

Засідання комісії Україна-НАТО відбудеться цього тижня

Засідання комісії Україна-НАТО відбудеться цього тижня

Цього тижня відбудеться засідання комісії Україна-НАТО за участю віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова.

Про це повідомив в.о. глави місії України при НАТО Георгій Толкачов на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас за два дні буде засідання комісії Україна-НАТО за участю віце-прем'єр-міністра Олексія Резнікова, який, як член Тристоронньої контактної групи, Ради національної безпеки і оборони, віце-прем'єр-міністр, детально доноситиме правдиву інформацію до держав- членів стосовно того, що відбувається в окремих регіонах тимчасово окупованих територій", - зазначив Толкачов.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що в НАТО, як і в 2008 році, немає консенсусу про графік вступу України в НАТО.

Також читайте: Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС і НАТО, - глава МЗС Греції Дендіас

Автор: 

НАТО (6457) Україна (5909) членство в НАТО (1723) Резніков Олексій (1446) Толкачов (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже бачу підсумковий документ. " Выражаем глубокую абиспакоеность... Всецело поддерживаем Украину на пути... Европа, верная своим гуманистичыскым прынципам призывает стороны... Мы за диалог... Никаких (почти) договоренностей за спиной Украины, ...СП-2 не должен стать инструментом... "Бла-бла-бла-***!
показати весь коментар
05.07.2021 15:56 Відповісти
А Гундосик когда-то про НАТО сказал -"я не хожу туда куда меня не зовут", в переводе - "я не буду выступать там где мне не заплатят".
показати весь коментар
05.07.2021 16:06 Відповісти
 
 