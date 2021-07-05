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Новости Агрессия России против Украины
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Заседание комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе

Заседание комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе

На этой неделе состоится заседание комиссии Украина-НАТО при участии вице-премьер-министра Алексея Резникова.

Об этом сообщил и.о. главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас через два дня будет заседание комиссии Украина-НАТО при участии вице-премьер-министра Алексея Резникова, который, как член Трехсторонней контактной группы, Совета национальной безопасности и обороны, вице-премьер-министр, будет подробно доносить правдивую информацию до государств-членов по тому, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий", - отметил Толкачев.

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса о графике вступления Украины в НАТО. 

НАТО (9996) Украина (44961) членство в НАТО (1514) Резников Алексей (1170) Толкачев (3)


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Вже бачу підсумковий документ. " Выражаем глубокую абиспакоеность... Всецело поддерживаем Украину на пути... Европа, верная своим гуманистичыскым прынципам призывает стороны... Мы за диалог... Никаких (почти) договоренностей за спиной Украины, ...СП-2 не должен стать инструментом... "Бла-бла-бла-***!
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05.07.2021 15:56 Ответить
А Гундосик когда-то про НАТО сказал -"я не хожу туда куда меня не зовут", в переводе - "я не буду выступать там где мне не заплатят".
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05.07.2021 16:06 Ответить
 
 