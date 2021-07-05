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Берестейський шляхопровід у Києві частково обвалився. ФОТО

Берестейський шляхопровід у Києві частково обвалився. ФОТО

У Києві частково обвалився Берестейський шляхопровід, рух під ним лівою смугою частково перекрито.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обсипання захисного шару бетону Берестейського шляхопроводу патрульні перекрили під ним рух лівою смугою", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що рух проспектом Перемоги в бік центру може бути ускладнений.

Берестейський шляхопровід у Києві частково обвалився 01

Також читайте: На проспекті Перемоги в Києві перекинулася фура з газоблоками: двоє постраждалих, рух транспорту обмежено. ФОТО

Автор: 

Київ (19515) міст (1233) обвал (80) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+14
Это проезжающие члены ОПЗЖ рогами мост поломали.
Рога надо отбить.
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05.07.2021 16:06
+10
Там затори були саме через тупу конструкцію мосту... Там ці товсті опори звужують дорогу і з 3 смуг руху стає 2 (+одна для громадського транспорту)

Це недолік проектування. Нафіга там ці товсті опори? Там ж міст невеликий, можна було обійтися однією опорою по центру пр. Перемоги, як на старому Шулявському мості...
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05.07.2021 16:08
+8
Ага, важка спадщина попередників.
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05.07.2021 16:03
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А что вы хотели, за 6 лет восстановить все то, что не восстанавливалось последние 40 -так легко?!
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05.07.2021 15:58 Відповісти
Ага, важка спадщина попередників.
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05.07.2021 16:03 Відповісти
по какому поводу иронизируете? что, на самом деле путепровод построили недавно, при Кличко?
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05.07.2021 16:50 Відповісти
З приводу загальної занедбаності інфраструктури у столиці держави.
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05.07.2021 16:52 Відповісти
Якби у нас був нормальний мер, а не боксер-імбецил, то ситуація у Києві була б геть інша.
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05.07.2021 17:12 Відповісти
под "нормальным" ты понимаешь мэри-впоппингс?

а хрен вам на все рыло, зележопым.
на выборах народ сказал свое слово, гы.
валяйте мелкими перебежками в сторону ближайшего кладбища.
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05.07.2021 17:33 Відповісти
Не треба так верещати, мені щиро похер на зеленського та його кагал.
Але я бачу, який безлад у моєму рідному Києві. Львів зі значно меншим бюджетом на умовного мешканця виглядає значно краще.
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05.07.2021 17:42 Відповісти
На сьогодні Київ виглядає вкрай жахливо. Вже деякі районні центри виглядають краще за Київ, за Львів чи Харків я навіть не згадую.
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05.07.2021 17:45 Відповісти
Це точно - краще не згадуй
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06.07.2021 01:08 Відповісти
что будем Лёню с космоса - возвращать ?
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05.07.2021 21:26 Відповісти
А інших варіантів немає?
В країні майже 40 млн. населення, а нормального мера для столиці так і немає...
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06.07.2021 09:47 Відповісти
предложи хоть пару кандидатов
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06.07.2021 21:10 Відповісти
всё не надо, восстановите мост.
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05.07.2021 22:28 Відповісти
ничего, без работs и откатов не будит
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05.07.2021 16:00 Відповісти
У тому напрямку і так затори кожен вечір, а тепер буде справжній треш.
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05.07.2021 16:01 Відповісти
Там затори були саме через тупу конструкцію мосту... Там ці товсті опори звужують дорогу і з 3 смуг руху стає 2 (+одна для громадського транспорту)

Це недолік проектування. Нафіга там ці товсті опори? Там ж міст невеликий, можна було обійтися однією опорою по центру пр. Перемоги, як на старому Шулявському мості...
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05.07.2021 16:08 Відповісти
Є таке.
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05.07.2021 16:21 Відповісти
Там же трамвай ходит. Возможно из-за этого опоры толстые.
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05.07.2021 16:23 Відповісти
Так у нас купа мостів і естакад, де ходить зверху трамвай, і побудовані вони адекватно - на Чернігівській, на Трої біля базару, на перехресті Дегтярівської і Теліги і тд... Там всюди нема цих опор посеред дороги!
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05.07.2021 16:30 Відповісти
видимо когда его строили, такой технологии не было.
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05.07.2021 16:51 Відповісти
Очень давно по этому мосту была ЖД ветка
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05.07.2021 19:39 Відповісти
зачем на путепровод??, мы на гиперлупе поедем скоро!)
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05.07.2021 16:02 Відповісти
не ,с вашим клоуном, точно не поедем))
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05.07.2021 16:06 Відповісти
А с вашим?
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06.07.2021 08:22 Відповісти
Только Шулявский отремонтировали, следующий обвалился. Какой на очереди? 30 лет независимости вряд-ли что-то чинили, теперь расхлебываем.
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05.07.2021 16:04 Відповісти
Це типу після того, як в нього влетіла фура з цеглою??
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05.07.2021 16:04 Відповісти
Это проезжающие члены ОПЗЖ рогами мост поломали.
Рога надо отбить.
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05.07.2021 16:06 Відповісти
Судя по дорогам они и копытами ямы роют. Падлюки.
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05.07.2021 18:26 Відповісти
Отличное решение было применено на мосту Патона, который так же требует дорогостоящего ремонта, для уменьшения нагрузки на мост с каждой стороны были закрыты по одной полосе движения. Данное новаторское решение можно применить в масштабах всей страны и закрыть все аварийные мосты....
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05.07.2021 16:09 Відповісти
это не там где на той неделе фура с пеноблоками в опору увалила?
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05.07.2021 16:21 Відповісти
фура не виновата
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/823124865256565/
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05.07.2021 16:41 Відповісти
Фигня шо не в тему, но вскукарекнуть надо?
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05.07.2021 17:12 Відповісти
Зато без барыги!
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05.07.2021 19:40 Відповісти
а при барыге он бы не обвалился бы ?
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05.07.2021 21:29 Відповісти
И при барыге обвалился бы, но без барыги сделают безоткатно, красиво и быстро!
Может даже в отношении моста санкции не введут!!
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05.07.2021 21:55 Відповісти
но без барыги сделают безоткатно, красиво и быстро! - у тебя случайно не висит в доме портрет пети вместо иконы на который ты молишься
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05.07.2021 23:03 Відповісти
Я не молюсь, это 73х процентные мессию себе придумали и ритуал по участкам отбыли.
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05.07.2021 23:07 Відповісти
К чему эти выsеры, если городским хозяйством занимается мер, а не президент?
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06.07.2021 08:28 Відповісти
Высер сидит на Банковой.
А это логика.
И судя по количеству чернухи на боксера, очень даже гнида нос в столицу сует.
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06.07.2021 09:20 Відповісти
Блин, оно так уже выглядит, что как будто под ним проехать, как голову положить под гильотину.
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05.07.2021 16:36 Відповісти
Единственное, что удивляет в этой истории, что кого-то удивляет, что она произошла. Этот мост не ремонтировали, вероятно, со времен строительства. Его ветхость не видна только слепому.
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05.07.2021 16:42 Відповісти
"А я предупреждал, что мост уже давно в аварийном состоянии и его необходимо срочно ставить на капитальный ремонт. А более грамотно - сделать новый" - Очень бы хотелось услышать такие слова от ответственного чиновника. Но мы знаем что не услышим. И знаем почему. Потому что им пох ...уй.
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05.07.2021 16:53 Відповісти
крадуть на ремонті відремонтованих доріг, а відремонтувати міст якому 57 років грошей не має.
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05.07.2021 16:54 Відповісти
Тоже устал, как Шулявский...
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05.07.2021 17:41 Відповісти
Так в него на прошлой неделе фура с кирпичами влетела...
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05.07.2021 19:05 Відповісти
Так в этом и ирония - уже даже стройматериаллы подвезли, а отремонтировать не.
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06.07.2021 10:27 Відповісти
частично обвалился...
єто типа как немножко беременная
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05.07.2021 20:10 Відповісти
Мосты требуют больших расходов по содержанию Интересно, строящийся в Запорожье вантовый мост будет хоть как-то обслуживаться, особенно, канаты-ванты? Мост "Золотые ворота" прослужил уже более 100 лет именно благодаря техуходу. А мы как? Обычно, построили и забыли. Как мягкие кровли! Текут сволочи. Так и канаты. Проржавеют лет за 30! И мост рухнет. Это преступное игнорирование обслуживания инфраструктурных объектов со стороны власти!
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05.07.2021 20:15 Відповісти
Столько выступало разных умников, поливая грязью Кличко!
А у меня вопрос: почему «крепкие хозяйственники», Омельченко, Черновецкий, Попов, не парились такими
«мелочами» как обслуживание подобных обьектов?!
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05.07.2021 20:19 Відповісти
Саме смішне, що Кличко теж не особливо опікується )))
Хоча тут думаю справа не тільки в мерах а в киянах також.
Багато з нас зверталося до поліції з вимогою накласти штраф на київавтодор з приводу ям на дорогах чи відсутньої розмітки?
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06.07.2021 09:24 Відповісти
В мэрии ликуют. Гора откатов и отмывок не за горами!
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05.07.2021 21:13 Відповісти
 
 