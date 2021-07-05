Берестейський шляхопровід у Києві частково обвалився. ФОТО
У Києві частково обвалився Берестейський шляхопровід, рух під ним лівою смугою частково перекрито.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Через обсипання захисного шару бетону Берестейського шляхопроводу патрульні перекрили під ним рух лівою смугою", - сказано в повідомленні.
У поліції зазначили, що рух проспектом Перемоги в бік центру може бути ускладнений.
Топ коментарі
+14 Colt
показати весь коментар05.07.2021 16:06
+10 Ned Stark
показати весь коментар05.07.2021 16:08
+8 Палєо Мустьє
показати весь коментар05.07.2021 16:03
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а хрен вам на все рыло, зележопым.
на выборах народ сказал свое слово, гы.
валяйте мелкими перебежками в сторону ближайшего кладбища.
Але я бачу, який безлад у моєму рідному Києві. Львів зі значно меншим бюджетом на умовного мешканця виглядає значно краще.
В країні майже 40 млн. населення, а нормального мера для столиці так і немає...
Це недолік проектування. Нафіга там ці товсті опори? Там ж міст невеликий, можна було обійтися однією опорою по центру пр. Перемоги, як на старому Шулявському мості...
Рога надо отбить.
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/823124865256565/
Может даже в отношении моста санкции не введут!!
А это логика.
И судя по количеству чернухи на боксера, очень даже гнида нос в столицу сует.
єто типа как немножко беременная
А у меня вопрос: почему «крепкие хозяйственники», Омельченко, Черновецкий, Попов, не парились такими
«мелочами» как обслуживание подобных обьектов?!
Хоча тут думаю справа не тільки в мерах а в киянах також.
Багато з нас зверталося до поліції з вимогою накласти штраф на київавтодор з приводу ям на дорогах чи відсутньої розмітки?