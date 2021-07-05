Берестейський шляхопровід у Києві частково обвалився. ФОТО

У Києві частково обвалився Берестейський шляхопровід, рух під ним лівою смугою частково перекрито.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обсипання захисного шару бетону Берестейського шляхопроводу патрульні перекрили під ним рух лівою смугою", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що рух проспектом Перемоги в бік центру може бути ускладнений.

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