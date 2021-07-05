Берестейский путепровод в Киеве частично обвалился. ФОТО

В Киеве частично обвалился Берестейский путепровод, движение под ним по левой полосе частично перекрыто.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за обсыпки защитного слоя бетона Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что движение по проспекту Победы в сторону центра может быть затруднено.

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