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Берестейский путепровод в Киеве частично обвалился. ФОТО

Берестейский путепровод в Киеве частично обвалился. ФОТО

В Киеве частично обвалился Берестейский путепровод, движение под ним по левой полосе частично перекрыто.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за обсыпки защитного слоя бетона Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что движение по проспекту Победы в сторону центра может быть затруднено.

Смотрите: В Киеве не поставленный на "ручник" микроавтобус "сбежал" от водителя задним ходом, пересек оживленный перекресток и протаранил забор. ВИДЕО камер наблюдения

Берестейский путепровод в Киеве частично обвалился 01

Автор: 

Киев (25563) мост (1028) обвал (181) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+14
Это проезжающие члены ОПЗЖ рогами мост поломали.
Рога надо отбить.
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05.07.2021 16:06
+10
Там затори були саме через тупу конструкцію мосту... Там ці товсті опори звужують дорогу і з 3 смуг руху стає 2 (+одна для громадського транспорту)

Це недолік проектування. Нафіга там ці товсті опори? Там ж міст невеликий, можна було обійтися однією опорою по центру пр. Перемоги, як на старому Шулявському мості...
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05.07.2021 16:08
+8
Ага, важка спадщина попередників.
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05.07.2021 16:03
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Правила форума Совет форумчан
А что вы хотели, за 6 лет восстановить все то, что не восстанавливалось последние 40 -так легко?!
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05.07.2021 15:58 Ответить
Ага, важка спадщина попередників.
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05.07.2021 16:03 Ответить
по какому поводу иронизируете? что, на самом деле путепровод построили недавно, при Кличко?
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05.07.2021 16:50 Ответить
З приводу загальної занедбаності інфраструктури у столиці держави.
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05.07.2021 16:52 Ответить
Якби у нас був нормальний мер, а не боксер-імбецил, то ситуація у Києві була б геть інша.
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05.07.2021 17:12 Ответить
под "нормальным" ты понимаешь мэри-впоппингс?

а хрен вам на все рыло, зележопым.
на выборах народ сказал свое слово, гы.
валяйте мелкими перебежками в сторону ближайшего кладбища.
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05.07.2021 17:33 Ответить
Не треба так верещати, мені щиро похер на зеленського та його кагал.
Але я бачу, який безлад у моєму рідному Києві. Львів зі значно меншим бюджетом на умовного мешканця виглядає значно краще.
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05.07.2021 17:42 Ответить
На сьогодні Київ виглядає вкрай жахливо. Вже деякі районні центри виглядають краще за Київ, за Львів чи Харків я навіть не згадую.
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05.07.2021 17:45 Ответить
Це точно - краще не згадуй
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06.07.2021 01:08 Ответить
что будем Лёню с космоса - возвращать ?
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05.07.2021 21:26 Ответить
А інших варіантів немає?
В країні майже 40 млн. населення, а нормального мера для столиці так і немає...
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06.07.2021 09:47 Ответить
предложи хоть пару кандидатов
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06.07.2021 21:10 Ответить
всё не надо, восстановите мост.
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05.07.2021 22:28 Ответить
ничего, без работs и откатов не будит
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05.07.2021 16:00 Ответить
У тому напрямку і так затори кожен вечір, а тепер буде справжній треш.
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05.07.2021 16:01 Ответить
Там затори були саме через тупу конструкцію мосту... Там ці товсті опори звужують дорогу і з 3 смуг руху стає 2 (+одна для громадського транспорту)

Це недолік проектування. Нафіга там ці товсті опори? Там ж міст невеликий, можна було обійтися однією опорою по центру пр. Перемоги, як на старому Шулявському мості...
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05.07.2021 16:08 Ответить
Є таке.
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05.07.2021 16:21 Ответить
Там же трамвай ходит. Возможно из-за этого опоры толстые.
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05.07.2021 16:23 Ответить
Так у нас купа мостів і естакад, де ходить зверху трамвай, і побудовані вони адекватно - на Чернігівській, на Трої біля базару, на перехресті Дегтярівської і Теліги і тд... Там всюди нема цих опор посеред дороги!
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05.07.2021 16:30 Ответить
видимо когда его строили, такой технологии не было.
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05.07.2021 16:51 Ответить
Очень давно по этому мосту была ЖД ветка
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05.07.2021 19:39 Ответить
зачем на путепровод??, мы на гиперлупе поедем скоро!)
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05.07.2021 16:02 Ответить
не ,с вашим клоуном, точно не поедем))
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05.07.2021 16:06 Ответить
А с вашим?
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06.07.2021 08:22 Ответить
Только Шулявский отремонтировали, следующий обвалился. Какой на очереди? 30 лет независимости вряд-ли что-то чинили, теперь расхлебываем.
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05.07.2021 16:04 Ответить
Це типу після того, як в нього влетіла фура з цеглою??
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05.07.2021 16:04 Ответить
Это проезжающие члены ОПЗЖ рогами мост поломали.
Рога надо отбить.
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05.07.2021 16:06 Ответить
Судя по дорогам они и копытами ямы роют. Падлюки.
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05.07.2021 18:26 Ответить
Отличное решение было применено на мосту Патона, который так же требует дорогостоящего ремонта, для уменьшения нагрузки на мост с каждой стороны были закрыты по одной полосе движения. Данное новаторское решение можно применить в масштабах всей страны и закрыть все аварийные мосты....
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05.07.2021 16:09 Ответить
это не там где на той неделе фура с пеноблоками в опору увалила?
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05.07.2021 16:21 Ответить
фура не виновата
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/823124865256565/
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05.07.2021 16:41 Ответить
Фигня шо не в тему, но вскукарекнуть надо?
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05.07.2021 17:12 Ответить
Зато без барыги!
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05.07.2021 19:40 Ответить
а при барыге он бы не обвалился бы ?
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05.07.2021 21:29 Ответить
И при барыге обвалился бы, но без барыги сделают безоткатно, красиво и быстро!
Может даже в отношении моста санкции не введут!!
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05.07.2021 21:55 Ответить
но без барыги сделают безоткатно, красиво и быстро! - у тебя случайно не висит в доме портрет пети вместо иконы на который ты молишься
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05.07.2021 23:03 Ответить
Я не молюсь, это 73х процентные мессию себе придумали и ритуал по участкам отбыли.
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05.07.2021 23:07 Ответить
К чему эти выsеры, если городским хозяйством занимается мер, а не президент?
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06.07.2021 08:28 Ответить
Высер сидит на Банковой.
А это логика.
И судя по количеству чернухи на боксера, очень даже гнида нос в столицу сует.
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06.07.2021 09:20 Ответить
Блин, оно так уже выглядит, что как будто под ним проехать, как голову положить под гильотину.
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05.07.2021 16:36 Ответить
Единственное, что удивляет в этой истории, что кого-то удивляет, что она произошла. Этот мост не ремонтировали, вероятно, со времен строительства. Его ветхость не видна только слепому.
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05.07.2021 16:42 Ответить
"А я предупреждал, что мост уже давно в аварийном состоянии и его необходимо срочно ставить на капитальный ремонт. А более грамотно - сделать новый" - Очень бы хотелось услышать такие слова от ответственного чиновника. Но мы знаем что не услышим. И знаем почему. Потому что им пох ...уй.
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05.07.2021 16:53 Ответить
крадуть на ремонті відремонтованих доріг, а відремонтувати міст якому 57 років грошей не має.
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05.07.2021 16:54 Ответить
Тоже устал, как Шулявский...
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05.07.2021 17:41 Ответить
Так в него на прошлой неделе фура с кирпичами влетела...
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05.07.2021 19:05 Ответить
Так в этом и ирония - уже даже стройматериаллы подвезли, а отремонтировать не.
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06.07.2021 10:27 Ответить
частично обвалился...
єто типа как немножко беременная
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05.07.2021 20:10 Ответить
Мосты требуют больших расходов по содержанию Интересно, строящийся в Запорожье вантовый мост будет хоть как-то обслуживаться, особенно, канаты-ванты? Мост "Золотые ворота" прослужил уже более 100 лет именно благодаря техуходу. А мы как? Обычно, построили и забыли. Как мягкие кровли! Текут сволочи. Так и канаты. Проржавеют лет за 30! И мост рухнет. Это преступное игнорирование обслуживания инфраструктурных объектов со стороны власти!
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05.07.2021 20:15 Ответить
Столько выступало разных умников, поливая грязью Кличко!
А у меня вопрос: почему «крепкие хозяйственники», Омельченко, Черновецкий, Попов, не парились такими
«мелочами» как обслуживание подобных обьектов?!
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05.07.2021 20:19 Ответить
Саме смішне, що Кличко теж не особливо опікується )))
Хоча тут думаю справа не тільки в мерах а в киянах також.
Багато з нас зверталося до поліції з вимогою накласти штраф на київавтодор з приводу ям на дорогах чи відсутньої розмітки?
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06.07.2021 09:24 Ответить
В мэрии ликуют. Гора откатов и отмывок не за горами!
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05.07.2021 21:13 Ответить
 
 