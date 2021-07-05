Берестейский путепровод в Киеве частично обвалился. ФОТО
В Киеве частично обвалился Берестейский путепровод, движение под ним по левой полосе частично перекрыто.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за обсыпки защитного слоя бетона Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе", - сказано в сообщении.
В полиции отметили, что движение по проспекту Победы в сторону центра может быть затруднено.
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+14 Colt
показать весь комментарий05.07.2021 16:06
+10 Ned Stark
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показать весь комментарий05.07.2021 16:03
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а хрен вам на все рыло, зележопым.
на выборах народ сказал свое слово, гы.
валяйте мелкими перебежками в сторону ближайшего кладбища.
Але я бачу, який безлад у моєму рідному Києві. Львів зі значно меншим бюджетом на умовного мешканця виглядає значно краще.
В країні майже 40 млн. населення, а нормального мера для столиці так і немає...
Це недолік проектування. Нафіга там ці товсті опори? Там ж міст невеликий, можна було обійтися однією опорою по центру пр. Перемоги, як на старому Шулявському мості...
Рога надо отбить.
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/823124865256565/
Может даже в отношении моста санкции не введут!!
А это логика.
И судя по количеству чернухи на боксера, очень даже гнида нос в столицу сует.
єто типа как немножко беременная
А у меня вопрос: почему «крепкие хозяйственники», Омельченко, Черновецкий, Попов, не парились такими
«мелочами» как обслуживание подобных обьектов?!
Хоча тут думаю справа не тільки в мерах а в киянах також.
Багато з нас зверталося до поліції з вимогою накласти штраф на київавтодор з приводу ям на дорогах чи відсутньої розмітки?