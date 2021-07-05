УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7982 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
1 957 34

Литва визнала офіс Тіхановської офіційним дипломатичним представництвом

Влада Литви визнала офіс лідера протестів у Білорусі Світлани Тіхановскої офіційним дипломатичним представництвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Тіхановської.

"Сьогодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу зі Світланою Тіхановською заявив про визнання її офісу офіційним представництвом білоруської демократії. Таким чином Литва запустила новий етап делегітимізації режиму", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що робота щодо відкриття інших офіційних представництв у країнах Євросоюзу вже ведеться.

Литва визнала офіс Тіхановської офіційним дипломатичним представництвом 01

Зазначимо, що Литва - перша держава, яка надала офіційний статус опозиції Білорусі в екзилі. Тіхановська і частина її команди базується в Литві з моменту виїзду з Білорусі.

Читайте також: Тіхановська анонсувала проведення 29 травня акції солідарності з народом Білорусі

Автор: 

Білорусь (7937) дипломатія (711) Литва (2406) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
а кто будет содержать эту болотную фею?
показати весь коментар
05.07.2021 17:52
+5
Eto bylo bi otlycno stob zakryl,a to nam nelegali iz Iraka tut nenuzni
показати весь коментар
05.07.2021 18:17
+4
ИМХО Литва начала немного переигрывать...
показати весь коментар
05.07.2021 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а кто будет содержать эту болотную фею?
показати весь коментар
05.07.2021 17:52 Відповісти
Путя. Ему похер, кто перетянет, она или бацька. Они оба прокацапские.
показати весь коментар
05.07.2021 18:03 Відповісти
Тихановська тепер буде майже як королева Британії,з тою різницею, що реальної влади немає (тільки на території арендованого офісу), проживає за межами РБ і оплачує її проживання Литва.
показати весь коментар
05.07.2021 18:00 Відповісти
ИМХО Литва начала немного переигрывать...
показати весь коментар
05.07.2021 18:01 Відповісти
да. это излишне прикармливать болотных рабов у себя.
показати весь коментар
05.07.2021 18:27 Відповісти
Не "ньємнога пєрєігривать", а займається дурнею на весь світ, та виглядає дуже жалюгідно (приблизно, як той шакальонок, що крутиться за спиною Шерхана).
показати весь коментар
05.07.2021 19:47 Відповісти
Так в них президент і є шакальонок: безпартійний, підтримував колишнього президента - соціаліста. Совок - одним словом.
показати весь коментар
05.07.2021 20:10 Відповісти
Ну я обычно стараюсь в таких случаях быть полегче в выражениях. Если они это делают, значит у них есть какая-то цель. Может планы какие на эту Тихановскую. Но мне это всё выглядит странным...
показати весь коментар
05.07.2021 23:41 Відповісти
Realno ambazadu rezima mozno zakryt v takom sluce.Vsio ravno s nimi net nekakix razgovorov
показати весь коментар
05.07.2021 18:13 Відповісти
Для тебя, посмотри

https://www.youtube.com/watch?v=QeWJoTg_JXc
показати весь коментар
05.07.2021 19:43 Відповісти
Оппозиционно настроеным беларусам от этого легче станет? Реально бульбофюрер сейчас железный занавес опустит и все
показати весь коментар
05.07.2021 18:14 Відповісти
Eto bylo bi otlycno stob zakryl,a to nam nelegali iz Iraka tut nenuzni
показати весь коментар
05.07.2021 18:17 Відповісти
Вам да, да и мне пофиг как бы. Просто ваше правительство якобы думает о свободе белларуского народа, а получается, что лишь дразнит фюрера и подтталкивает к болле жестким действиям по отношению к беларуссам
показати весь коментар
05.07.2021 18:24 Відповісти
A kak snim govorit,jesli on kak svinja nelegalov zabrasyvajet kazdi den po 150 stuk.Mi uze neimejem gde ix det..Cigareti mozem skazat prikryli,teper poslo nelegali.
показати весь коментар
05.07.2021 18:49 Відповісти
Нужны арабы вам или не нужны , решение принимают в Брюсселе . Главное , что они не касабы , которые под видом беженцев могли бы совершить террористические действия как на Востоке Украины . Арабы спокойный народ , живут сами по себе и никому не мешают , в Германии их полно и к ним отношение толерантное . Под такое дело даже можно выпросить у ЕС дополнительную внушительную помощь на содержание этих беженцев .
показати весь коментар
05.07.2021 19:56 Відповісти
Vot imeno eto resajet nasi.Kak vidim steni nettu j,nedogovorilis s Irakom i Turcijej o redmisiji takix bezencev a mogli davno eto zdelat.Migracijonaja sluzba nasa vsego 8 celovek rabotajet nad etim,nas sud govorit nuzni nekotoryje popravki nasix zakonov stob bystrej otpravlliat domoj takix.Mnogo dolzni mi zdelat nenado tut Briusel mesat,vengri vet nekogo nesprasivali takix nepropustili.
показати весь коментар
05.07.2021 20:07 Відповісти
ЕС обязан позаботиться об этих людях и распределить по странам Сообщества согласно выделенным квотам . Не нужно было лезть ПО УШИ в чужие дела соседнего государства, Лука свои угрозы открыть границы мигрантам выполнил - «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить».
Конечно же часть мигрантов Литва депортирует , а часть придётся оставить и при этом будете получать солидную материальную помощь от ЕС на содержание этих несчастных людей .
И да , венгры далеко не литовцы и вы хорошо знаете об этом. Зачем вам эта Тихановская ? Какую выгоду Литва получила ?
показати весь коментар
05.07.2021 20:25 Відповісти
Znacit polucit ecio sankciji ili zakkrojem lukosenko granici po suse v Evropu.Dumajete mi eto nemozem zdelat dlia lukosenka?Vozdux vet zakryli.Eti nelegali tocno nesobirajetsia zit u nas,im nuzni solidnije posobyja.Bolsinstvo iz nix budet bezat dalse v Germaniju,oni etogo i neskryvajet.U nas mozet i ostanitsia no tut takim platim 20 evro v nedeliu,dumajete eto im interesno
показати весь коментар
05.07.2021 20:40 Відповісти
Как работают все эти санкции, давно уже всем понятно. Луке абсолютно по фиг, переориентировал свои грузы через рашку , а Литва сама потеряла от этого решения . Самолёты как летали через Беларусь , так и летают возможно меньше , но на сайте в ОНЛАЙН они видны. Если 20 евро в неделю , то не интересно , будут использовать Литву как трамплин в более благополучные страны , в Молдове их тоже практически нет .
Может всё таки поможете этим гражданам , а они в свою очередь, повысят рождаемость в Литве
показати весь коментар
05.07.2021 21:04 Відповісти
Ja smootrel letajet raski samolioti cerez Belorus bolsinstve s ES stran neletajet.Podcytali sto poteri budet ogromnyje dlia nix Tolko za tranzit teriajet 100 mln evro,dlai nix eto ogromnyje dengi.Dlia nas vot smotreli torgovliu sprasyvali sto zdes prodajut iz Belorus tak nazvali konfeti,sol i vodku i to melkix magazinax. mozno kupit,bolse necego tut ixnego netu.Vi dumajete tut netu studentov iz tex stran,da jest raznix tut ucitsia.Nas neudivis inostrancami mnogo studentov iz ES tut ucitsia takze,rabotajet takze jest raznix nacionalsnostej
показати весь коментар
05.07.2021 21:17 Відповісти
Vot eto kak ambsada mozem cytat slucaje sojedineniji s raskoj Belorus,ona budet predstavliat Belrous.Ja dumaju sto nasim primerom pojdut i bolse stran ES..LItva vet toze vo vremena sovetskoj okupaciji imela svoji dip prdstavitelstva v zapadnix stranax i prestovliala interesi Litvi i nasix grazdan
показати весь коментар
05.07.2021 21:50 Відповісти
mi ne znajem kto oni takije jest i kasabi takze v ix cysle
показати весь коментар
05.07.2021 20:09 Відповісти
Почему вы их просто не пристрелите при нарушении границы? В чём смысл тогда самой этой границы?
Поток прекратится в тот же день
показати весь коментар
05.07.2021 22:29 Відповісти
адиос удмурто дефективо.
показати весь коментар
05.07.2021 18:28 Відповісти
Литва фейкує
показати весь коментар
05.07.2021 18:40 Відповісти
Литва начала возрождение ВКЛ!

Литва признала офис Тихановской официальным дипломатическим представительством - Цензор.НЕТ 1649
показати весь коментар
05.07.2021 18:51 Відповісти
Над домохозяйкой в самой Беларуси уже ржут. Толку никакого, а шума много.
показати весь коментар
05.07.2021 19:48 Відповісти
Это не значит, что ржут именно Беларусы (Литвины). В Беларуси много ваты, как у нас в Лугандоне, но их мнение никого не интересует, даже их сцаря х-йла.
показати весь коментар
05.07.2021 20:23 Відповісти
Білоруси живуть у стабільній країні і підтримують за це Лукашенка. Йому геть не потрібно фальсифікувати вибори: ні минулі, ні майбутні ("внєочєрєдниє") - він їх виграє, навіть не напружуючись, бо уклав у свою країну і серце і душу протягом десятиліть.Як міг, і як умів, але не угробив...
Щодо України, то Білоруси братній нам народ, ріднішого Українцю нема у всьому світі. Клоуни, "бацьки", "*****", "ціханоускіє", "макрони"... - згинуть з часом, а БРАТИ ЗАЛИШАТЬСЯ БРАТАМИ. Нам не потрібно гризтися (тим більше затівати бойню і отруїти стосунки )з рідним нам народом на радість чужинцям, котрі прийшли сюди "хоробро" поскавчать з-за чужих спин на латиниці у москальській транскрипції.
показати весь коментар
05.07.2021 21:15 Відповісти
Белорусы нищие. Когда граница была открыта, в Чернигове по выходным белорусы толпами приезжали купить себе даже еду, потому, что в Украине дешевле. Общался года три назад (в период "особого благополучия" Бералуси) с белорусом-пенсионером (из Минска, кстати), который рассказывал, прямо как ты, про стабильность, про бесплатную медицину, про высокие пенсии, а у самого зубы через один, а то и через два. Спрашиваю - почему при своей высокой пенсии и бесплатной медицине он в своём раю себе зубы не вставит - обиделся и съехал с темы.
показати весь коментар
06.07.2021 10:23 Відповісти
В Беларуси ваты не больше, чем в Украине. 90% белорусов любят свою страну и в состав РФ не хотят входить. Но сейчас они в заложниках у диктатора-параноика. Они в таком же жопе как жители ДНР-ЛНР.
показати весь коментар
05.07.2021 23:54 Відповісти
А посольство уже открыли? Совсем крыша съехала!
показати весь коментар
06.07.2021 09:14 Відповісти
 
 