Литва визнала офіс Тіхановської офіційним дипломатичним представництвом
Влада Литви визнала офіс лідера протестів у Білорусі Світлани Тіхановскої офіційним дипломатичним представництвом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Тіхановської.
"Сьогодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу зі Світланою Тіхановською заявив про визнання її офісу офіційним представництвом білоруської демократії. Таким чином Литва запустила новий етап делегітимізації режиму", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що робота щодо відкриття інших офіційних представництв у країнах Євросоюзу вже ведеться.
Зазначимо, що Литва - перша держава, яка надала офіційний статус опозиції Білорусі в екзилі. Тіхановська і частина її команди базується в Литві з моменту виїзду з Білорусі.
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Конечно же часть мигрантов Литва депортирует , а часть придётся оставить и при этом будете получать солидную материальную помощь от ЕС на содержание этих несчастных людей .
И да , венгры далеко не литовцы и вы хорошо знаете об этом. Зачем вам эта Тихановская ? Какую выгоду Литва получила ?
Может всё таки поможете этим гражданам , а они в свою очередь, повысят рождаемость в Литве
Поток прекратится в тот же день
Щодо України, то Білоруси братній нам народ, ріднішого Українцю нема у всьому світі. Клоуни, "бацьки", "*****", "ціханоускіє", "макрони"... - згинуть з часом, а БРАТИ ЗАЛИШАТЬСЯ БРАТАМИ. Нам не потрібно гризтися (тим більше затівати бойню і отруїти стосунки )з рідним нам народом на радість чужинцям, котрі прийшли сюди "хоробро" поскавчать з-за чужих спин на латиниці у москальській транскрипції.