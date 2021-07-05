Литва визнала офіс Тіхановської офіційним дипломатичним представництвом

Влада Литви визнала офіс лідера протестів у Білорусі Світлани Тіхановскої офіційним дипломатичним представництвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Тіхановської.

"Сьогодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу зі Світланою Тіхановською заявив про визнання її офісу офіційним представництвом білоруської демократії. Таким чином Литва запустила новий етап делегітимізації режиму", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що робота щодо відкриття інших офіційних представництв у країнах Євросоюзу вже ведеться.

Зазначимо, що Литва - перша держава, яка надала офіційний статус опозиції Білорусі в екзилі. Тіхановська і частина її команди базується в Литві з моменту виїзду з Білорусі.

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