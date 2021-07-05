Литва признала офис Тихановской официальным дипломатическим представительством
Власти Литвы признали офис лидера протестов в Беларуси Светланы Тихановской официальным дипломатическим представительством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Тихановской.
"Сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее офиса официальным представительством белорусской демократии. Таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по открытию других официальных представительств в странах Евросоюза уже ведется.
Отметим, что Литва - первое государство, предоставившее официальный статус оппозиции Беларуси в изгнании. Тихановская и часть ее команды базируется в Литве с момента выезда из Беларуси.
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Конечно же часть мигрантов Литва депортирует , а часть придётся оставить и при этом будете получать солидную материальную помощь от ЕС на содержание этих несчастных людей .
И да , венгры далеко не литовцы и вы хорошо знаете об этом. Зачем вам эта Тихановская ? Какую выгоду Литва получила ?
Может всё таки поможете этим гражданам , а они в свою очередь, повысят рождаемость в Литве
Поток прекратится в тот же день
Щодо України, то Білоруси братній нам народ, ріднішого Українцю нема у всьому світі. Клоуни, "бацьки", "*****", "ціханоускіє", "макрони"... - згинуть з часом, а БРАТИ ЗАЛИШАТЬСЯ БРАТАМИ. Нам не потрібно гризтися (тим більше затівати бойню і отруїти стосунки )з рідним нам народом на радість чужинцям, котрі прийшли сюди "хоробро" поскавчать з-за чужих спин на латиниці у москальській транскрипції.