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Новости Революция в Беларуси
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Литва признала офис Тихановской официальным дипломатическим представительством

Власти Литвы признали офис лидера протестов в Беларуси Светланы Тихановской официальным дипломатическим представительством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Тихановской.

"Сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее офиса официальным представительством белорусской демократии. Таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по открытию других официальных представительств в странах Евросоюза уже ведется.

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Литва признала офис Тихановской официальным дипломатическим представительством 01

Отметим, что Литва - первое государство, предоставившее официальный статус оппозиции Беларуси в изгнании. Тихановская и часть ее команды базируется в Литве с момента выезда из Беларуси.

Также читайте: Лукашенко изолирует Беларусь своими заявлениями о получении прямого доступа в оккупированный Крым, - Джапарова

Автор: 

Беларусь (7896) дипломатия (1463) Литва (2469) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+7
а кто будет содержать эту болотную фею?
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05.07.2021 17:52
+5
Eto bylo bi otlycno stob zakryl,a to nam nelegali iz Iraka tut nenuzni
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05.07.2021 18:17
+4
ИМХО Литва начала немного переигрывать...
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05.07.2021 18:01
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а кто будет содержать эту болотную фею?
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05.07.2021 17:52 Ответить
Путя. Ему похер, кто перетянет, она или бацька. Они оба прокацапские.
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05.07.2021 18:03 Ответить
Тихановська тепер буде майже як королева Британії,з тою різницею, що реальної влади немає (тільки на території арендованого офісу), проживає за межами РБ і оплачує її проживання Литва.
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05.07.2021 18:00 Ответить
ИМХО Литва начала немного переигрывать...
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05.07.2021 18:01 Ответить
да. это излишне прикармливать болотных рабов у себя.
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05.07.2021 18:27 Ответить
Не "ньємнога пєрєігривать", а займається дурнею на весь світ, та виглядає дуже жалюгідно (приблизно, як той шакальонок, що крутиться за спиною Шерхана).
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05.07.2021 19:47 Ответить
Так в них президент і є шакальонок: безпартійний, підтримував колишнього президента - соціаліста. Совок - одним словом.
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05.07.2021 20:10 Ответить
Ну я обычно стараюсь в таких случаях быть полегче в выражениях. Если они это делают, значит у них есть какая-то цель. Может планы какие на эту Тихановскую. Но мне это всё выглядит странным...
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05.07.2021 23:41 Ответить
Realno ambazadu rezima mozno zakryt v takom sluce.Vsio ravno s nimi net nekakix razgovorov
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05.07.2021 18:13 Ответить
Для тебя, посмотри

https://www.youtube.com/watch?v=QeWJoTg_JXc
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05.07.2021 19:43 Ответить
Оппозиционно настроеным беларусам от этого легче станет? Реально бульбофюрер сейчас железный занавес опустит и все
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05.07.2021 18:14 Ответить
Eto bylo bi otlycno stob zakryl,a to nam nelegali iz Iraka tut nenuzni
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05.07.2021 18:17 Ответить
Вам да, да и мне пофиг как бы. Просто ваше правительство якобы думает о свободе белларуского народа, а получается, что лишь дразнит фюрера и подтталкивает к болле жестким действиям по отношению к беларуссам
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05.07.2021 18:24 Ответить
A kak snim govorit,jesli on kak svinja nelegalov zabrasyvajet kazdi den po 150 stuk.Mi uze neimejem gde ix det..Cigareti mozem skazat prikryli,teper poslo nelegali.
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05.07.2021 18:49 Ответить
Нужны арабы вам или не нужны , решение принимают в Брюсселе . Главное , что они не касабы , которые под видом беженцев могли бы совершить террористические действия как на Востоке Украины . Арабы спокойный народ , живут сами по себе и никому не мешают , в Германии их полно и к ним отношение толерантное . Под такое дело даже можно выпросить у ЕС дополнительную внушительную помощь на содержание этих беженцев .
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05.07.2021 19:56 Ответить
Vot imeno eto resajet nasi.Kak vidim steni nettu j,nedogovorilis s Irakom i Turcijej o redmisiji takix bezencev a mogli davno eto zdelat.Migracijonaja sluzba nasa vsego 8 celovek rabotajet nad etim,nas sud govorit nuzni nekotoryje popravki nasix zakonov stob bystrej otpravlliat domoj takix.Mnogo dolzni mi zdelat nenado tut Briusel mesat,vengri vet nekogo nesprasivali takix nepropustili.
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05.07.2021 20:07 Ответить
ЕС обязан позаботиться об этих людях и распределить по странам Сообщества согласно выделенным квотам . Не нужно было лезть ПО УШИ в чужие дела соседнего государства, Лука свои угрозы открыть границы мигрантам выполнил - «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить».
Конечно же часть мигрантов Литва депортирует , а часть придётся оставить и при этом будете получать солидную материальную помощь от ЕС на содержание этих несчастных людей .
И да , венгры далеко не литовцы и вы хорошо знаете об этом. Зачем вам эта Тихановская ? Какую выгоду Литва получила ?
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05.07.2021 20:25 Ответить
Znacit polucit ecio sankciji ili zakkrojem lukosenko granici po suse v Evropu.Dumajete mi eto nemozem zdelat dlia lukosenka?Vozdux vet zakryli.Eti nelegali tocno nesobirajetsia zit u nas,im nuzni solidnije posobyja.Bolsinstvo iz nix budet bezat dalse v Germaniju,oni etogo i neskryvajet.U nas mozet i ostanitsia no tut takim platim 20 evro v nedeliu,dumajete eto im interesno
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05.07.2021 20:40 Ответить
Как работают все эти санкции, давно уже всем понятно. Луке абсолютно по фиг, переориентировал свои грузы через рашку , а Литва сама потеряла от этого решения . Самолёты как летали через Беларусь , так и летают возможно меньше , но на сайте в ОНЛАЙН они видны. Если 20 евро в неделю , то не интересно , будут использовать Литву как трамплин в более благополучные страны , в Молдове их тоже практически нет .
Может всё таки поможете этим гражданам , а они в свою очередь, повысят рождаемость в Литве
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05.07.2021 21:04 Ответить
Ja smootrel letajet raski samolioti cerez Belorus bolsinstve s ES stran neletajet.Podcytali sto poteri budet ogromnyje dlia nix Tolko za tranzit teriajet 100 mln evro,dlai nix eto ogromnyje dengi.Dlia nas vot smotreli torgovliu sprasyvali sto zdes prodajut iz Belorus tak nazvali konfeti,sol i vodku i to melkix magazinax. mozno kupit,bolse necego tut ixnego netu.Vi dumajete tut netu studentov iz tex stran,da jest raznix tut ucitsia.Nas neudivis inostrancami mnogo studentov iz ES tut ucitsia takze,rabotajet takze jest raznix nacionalsnostej
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05.07.2021 21:17 Ответить
Vot eto kak ambsada mozem cytat slucaje sojedineniji s raskoj Belorus,ona budet predstavliat Belrous.Ja dumaju sto nasim primerom pojdut i bolse stran ES..LItva vet toze vo vremena sovetskoj okupaciji imela svoji dip prdstavitelstva v zapadnix stranax i prestovliala interesi Litvi i nasix grazdan
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05.07.2021 21:50 Ответить
mi ne znajem kto oni takije jest i kasabi takze v ix cysle
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05.07.2021 20:09 Ответить
Почему вы их просто не пристрелите при нарушении границы? В чём смысл тогда самой этой границы?
Поток прекратится в тот же день
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05.07.2021 22:29 Ответить
адиос удмурто дефективо.
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05.07.2021 18:28 Ответить
Литва фейкує
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05.07.2021 18:40 Ответить
Литва начала возрождение ВКЛ!

Литва признала офис Тихановской официальным дипломатическим представительством - Цензор.НЕТ 1649
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05.07.2021 18:51 Ответить
Над домохозяйкой в самой Беларуси уже ржут. Толку никакого, а шума много.
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05.07.2021 19:48 Ответить
Это не значит, что ржут именно Беларусы (Литвины). В Беларуси много ваты, как у нас в Лугандоне, но их мнение никого не интересует, даже их сцаря х-йла.
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05.07.2021 20:23 Ответить
Білоруси живуть у стабільній країні і підтримують за це Лукашенка. Йому геть не потрібно фальсифікувати вибори: ні минулі, ні майбутні ("внєочєрєдниє") - він їх виграє, навіть не напружуючись, бо уклав у свою країну і серце і душу протягом десятиліть.Як міг, і як умів, але не угробив...
Щодо України, то Білоруси братній нам народ, ріднішого Українцю нема у всьому світі. Клоуни, "бацьки", "*****", "ціханоускіє", "макрони"... - згинуть з часом, а БРАТИ ЗАЛИШАТЬСЯ БРАТАМИ. Нам не потрібно гризтися (тим більше затівати бойню і отруїти стосунки )з рідним нам народом на радість чужинцям, котрі прийшли сюди "хоробро" поскавчать з-за чужих спин на латиниці у москальській транскрипції.
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05.07.2021 21:15 Ответить
Белорусы нищие. Когда граница была открыта, в Чернигове по выходным белорусы толпами приезжали купить себе даже еду, потому, что в Украине дешевле. Общался года три назад (в период "особого благополучия" Бералуси) с белорусом-пенсионером (из Минска, кстати), который рассказывал, прямо как ты, про стабильность, про бесплатную медицину, про высокие пенсии, а у самого зубы через один, а то и через два. Спрашиваю - почему при своей высокой пенсии и бесплатной медицине он в своём раю себе зубы не вставит - обиделся и съехал с темы.
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06.07.2021 10:23 Ответить
В Беларуси ваты не больше, чем в Украине. 90% белорусов любят свою страну и в состав РФ не хотят входить. Но сейчас они в заложниках у диктатора-параноика. Они в таком же жопе как жители ДНР-ЛНР.
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05.07.2021 23:54 Ответить
А посольство уже открыли? Совсем крыша съехала!
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06.07.2021 09:14 Ответить
 
 