Литва признала офис Тихановской официальным дипломатическим представительством

Власти Литвы признали офис лидера протестов в Беларуси Светланы Тихановской официальным дипломатическим представительством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Тихановской.

"Сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее офиса официальным представительством белорусской демократии. Таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по открытию других официальных представительств в странах Евросоюза уже ведется.

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Отметим, что Литва - первое государство, предоставившее официальный статус оппозиции Беларуси в изгнании. Тихановская и часть ее команды базируется в Литве с момента выезда из Беларуси.

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