Україна отримає додаткові американські вакцини за програмою COVAX, - Квін

В Україну в рамках міжнародної програми COVAX будуть надходити додаткові американські вакцини від COVID-19

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час візиту до Одеського обласного центру соціально небезпечних хвороб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вона також наголосила, що Сполучені Штати є найбільшим донором цієї програми і надали 4 мільярди доларів для розподілення і постачання вакцин по країнах світу.

"Американський уряд працює разом із українським із приводу боротьби з такими захворюваннями, як туберкульоз, ВІЧ/СНІД та інші, і також допомагає в дитячому вакцинуванні. Тому робота на допомогу в боротьбі з COVID-19 – це продовження роботи, яку ми проводили довго в галузі зміцнення громадського здоров’я", – заявила Квін.

Близько місяця тому президент США Джо Байден повідомив, що його уряд закупить додаткові 500 мільйонів доз вакцини Pfizer, які будуть передані через програму COVAX по всьому світі, в тому числі в Україну, повідомила Квін.

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В Україні над розбудовою інфраструктури для збереження, транспортування і розподілення вакцин працюватиме Агентство міжнародного розвитку США (USAID).

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо можливості перетину американського кордону тими українцями, які вакцинувались раніше китайською вакциною CoronaVac, Квін наголосила, що США рекомендують країнам купувати усі вакцини, що були затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"У нас немає улюбленців серед тих вакцин, які ВООЗ рекомендувала для використання. Ті вакцини, що ми будемо надавати Україні через COVAX, будуть американського виробництва", – заявила Квін.

Вона також уточнила, що те, які саме вакцини будуть постачати до України зі Сполучених Штатів, будуть вирішувати урядові експерти в Вашингтоні.