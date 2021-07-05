Украина получит дополнительные американские вакцины по программе COVAX, - Квин

В Украину в рамках международной программы COVAX будут поступать дополнительные американские вакцины от COVID-19.

Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время визита в Одесский областной центр социально опасных болезней, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Она также отметила, что Соединенные Штаты - крупнейший донор этой программы, который предоставил 4 миллиарда долларов для распределения и поставки вакцин по странам мира.

"Американское правительство работает вместе с украинским по поводу борьбы с такими заболеваниями, как туберкулез, ВИЧ/СПИД и другие, и также помогает в детской вакцинации. Поэтому работа на помощь в борьбе с COVID-19 - это продолжение работы, которую мы проводили долго в области укрепления общественного здоровья", - заявила Квин.

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Около месяца назад президент США Джо Байден сообщил, что его правительство закупит дополнительные 500 миллионов доз вакцины Pfizer, которые будут переданы через программу COVAX по всему миру, в том числе в Украине, сообщила Квин.

В Украине над развитием инфраструктуры для хранения, транспортировки и распределения вакцин будет работать Агентство международного развития США (USAID).

Отвечая на вопрос Радио Свобода о возможности пересечения американской границы теми украинцами, которые вакцинировались ранее китайской вакциной CoronaVac, Квин подчеркнула, что США рекомендуют странам покупать все вакцины, которые были утверждены Всемирной организацией здравоохранения.

"У нас нет любимцев среди вакцин, которые ВОЗ рекомендовала для использования. Те вакцины, которые мы будем предоставлять Украине через COVAX, будут американского производства", - заявила Квин.

Она также уточнила, что то, какие именно вакцины будут поставлять в Украину из США, будут решать правительственные эксперты в Вашингтоне.

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