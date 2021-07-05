Німеччина дозволила в'їжджати українським туристам з сертифікатами про повну вакцинацію Pfizer або AstraZeneca

Наприкінці червня Німеччина відкрила свої кордони для туристів з третіх країн, у тому числі й з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Однак перед тим, як вирушити до Німеччини в туристичну поїздку або задля відвідування друзів, українцям необхідно мати не лише біометричні паспорти, але й щепитися від коронавірусної хвороби. Людина вважається повністю щепленою через 14 днів після отримання другої дози вакцини. При щепленні вакциною Johnson & Johnson достатньо однієї дози.

Важливо пам’ятати, що право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, котрі вказані в списку німецького Інституту Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut). Нині це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Є в цьому списку й вакцина Covishield, котра виробляється в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca. А от китайської вакцини CoronaVac, яка також використовується в Україні, поки що в списку Інституту Пауля Ерліха нема.

Доказом вакцинації при в'їзді до Німеччини слугує цифровий COVID-сертифікат, ухвалений у ЄС, або інший аналогічний цифровий чи паперовий документ про вакцинацію. Цей документ має бути виписаний німецькою, англійською, французькою, італійською чи іспанською мовами.

Для тих туристів з України, хто вже переніс коронавірусну хворобу, достатньо зробити перед в'їздом до ФРН лише одне щеплення. Крім того, вони мають документально довести, що справді перехворіли на ковід. Для цього необхідно мати позитивний ПЛР-тест та довідку про видужання німецькою, англійською, французькою, італійською чи іспанською мовою.

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