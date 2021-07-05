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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина дозволила в'їжджати українським туристам з сертифікатами про повну вакцинацію Pfizer або AstraZeneca

Німеччина дозволила в'їжджати українським туристам з сертифікатами про повну вакцинацію Pfizer або AstraZeneca

Наприкінці червня Німеччина відкрила свої кордони для туристів з третіх країн, у тому числі й з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Однак перед тим, як вирушити до Німеччини в туристичну поїздку або задля відвідування друзів, українцям необхідно мати не лише біометричні паспорти, але й щепитися від коронавірусної хвороби. Людина вважається повністю щепленою через 14 днів після отримання другої дози вакцини. При щепленні вакциною Johnson & Johnson достатньо однієї дози.

Важливо пам’ятати, що право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, котрі вказані в списку німецького Інституту Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut). Нині це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Є в цьому списку й вакцина Covishield, котра виробляється в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca. А от китайської вакцини CoronaVac, яка також використовується в Україні, поки що в списку Інституту Пауля Ерліха нема.

Доказом вакцинації при в'їзді до Німеччини слугує цифровий COVID-сертифікат, ухвалений у ЄС, або інший аналогічний цифровий чи паперовий документ про вакцинацію. Цей документ має бути виписаний німецькою, англійською, французькою, італійською чи іспанською мовами.

Для тих туристів з України, хто вже переніс коронавірусну хворобу, достатньо зробити перед в'їздом до ФРН лише одне щеплення. Крім того, вони мають документально довести, що справді перехворіли на ковід. Для цього необхідно мати позитивний ПЛР-тест та довідку про видужання німецькою, англійською, французькою, італійською чи іспанською мовою.

Читайте також: Німеччина від сьогодні дозволила в'їзд у країну з України для повністю вакцинованих проти COVID-19, - посольство

Автор: 

вакцина (4419) Німеччина (7374) карантин (18172) туризм (1563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
то есть вакцинированые Ковишитом и Короноваком идут лесом?
Красотень....
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05.07.2021 20:34
+6
з моїм короновак туди ніззя. тож найдорожчим людям країни(депутати,чиновники, суді. пощастило багатьом освітянам і науковцям) відкриті всі кордони!а бидло най в албанію їде
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05.07.2021 20:40
+5
кто то скажет где взять справку что переболел? да еще и на английском! Мой семейный чуть в обморок не упала после вопроса о справке
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05.07.2021 21:10
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то есть вакцинированые Ковишитом и Короноваком идут лесом?
Красотень....
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05.07.2021 20:34 Відповісти
Ну так Ляшко и ломает голову, как в паспортах вакцинации указать нужную вакцину, а не вколотую бодягу. Ни и чтобы ему за это не только курточка была, а и штанишки.
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05.07.2021 20:43 Відповісти
Не читателю
"Важливо пам'ятати, що право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, котрі вказані в списку німецького https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3 Інституту Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut) . Нині це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Є в цьому списку й вакцина Covishield, котра виробляється в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca.Джерело: https://censor.net/ua/n3275250"
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05.07.2021 21:16 Відповісти
в списке по ссылке ковишилда не нашел
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05.07.2021 21:34 Відповісти
Ну это логично было бы редакторам Цензора писать, не находите?
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05.07.2021 22:41 Відповісти
не має їх у тому списку, як власне майже нема в Україні й 2-чі вакцинованих ковішітом. Більшість вакцинована нороноваком. Ну і "слуги" вакциновані Пфайзером - їм можна не перейматися.
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05.07.2021 22:57 Відповісти
з моїм короновак туди ніззя. тож найдорожчим людям країни(депутати,чиновники, суді. пощастило багатьом освітянам і науковцям) відкриті всі кордони!а бидло най в албанію їде
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05.07.2021 20:40 Відповісти
Аналогічно.
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05.07.2021 20:51 Відповісти
Австрія і Нідерланди пускають з короноваком. Однак де ти візьмеш довідку англійською про вакцинацію, яка підійде європейцям?!
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05.07.2021 20:55 Відповісти
Не, боюсь в Албанию тоже не пустят. Кстати, очень красивая страна.
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05.07.2021 22:29 Відповісти
Дивно:
Kanada - AstraZeneca COVID-19 Vaccine (AZD1222)
COVISHIELD Vaccine

Ukraine - Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria.

Для України Ковішилд не пройде...
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05.07.2021 20:45 Відповісти
Тобто Стєпанова ввозив х. з. що. І це не було навіть індійським Ковішілдом.
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05.07.2021 22:54 Відповісти
https://photos.app.goo.gl/vZj4S1ZrXtA6zEJb8
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05.07.2021 20:51 Відповісти
это точно...!
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05.07.2021 21:14 Відповісти
Весь зашквар для закатавших губу на безвиз с германией, заключается в том, что зебилы не получили одобрение германии по сертификатам вакцинации.т.е теоретически отпфазереных немцы должны впустить, но в реальности, вас даже не пустят на борт самолёта со справкой от семейного доктора или подобным фуфелом. Так что сушите весла губошлепы.
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05.07.2021 20:52 Відповісти
Отримали,Файзер в Польші.І сертифікат теж.
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05.07.2021 21:18 Відповісти
кто то скажет где взять справку что переболел? да еще и на английском! Мой семейный чуть в обморок не упала после вопроса о справке
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05.07.2021 21:10 Відповісти
Світ 8.30 - 7.99 - 7.7[3]
2011 2017 2021
Это обобщённый коэфициент смертности по всему миру.
По странам конечно разнится но в пределах разумного.
Нигде, ни в одной стране мира нет даже намёка на " ужасную" смертность от короны.
Но разводняк не прекращается.)
( Годовой коэфмцент смертности , если шо, считается на середину года)
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05.07.2021 21:37 Відповісти
ВЗАГАЛІ-ТО СМЕРНІСТЬ ПІДРАХОВУЄТЬСЯ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ПАНДЕМІЇ..

Німеччина дозволила в'їжджати українським туристам з сертифікатами про повну вакцинацію Pfizer або AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3047
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05.07.2021 23:39 Відповісти
ДУРАНТИНОФІЛАМ.
З початку року у світі через коронавірус померло більше людей, ніж від малярії, грипу, алкоголізму і наркотиків. https://censor.net/ua/photo_news/3201015/z_pochatku_roku_u_sviti_cherez_koronavirus_pomerlo_bilshe_lyudeyi_nij_vid_malyariyi_grypu_alkogolizmu
Для порівняння смертності були взяті грип (influenza), вбивства (homicide), утоплення (drowning), алкоголізм, тероризм, наркотики та інші причини смертей.Німеччина дозволила в'їжджати українським туристам з сертифікатами про повну вакцинацію Pfizer або AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1183
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05.07.2021 23:50 Відповісти
Это скрытая отмена безвиза! Где я возьму сертификат на английском в нашей глуши? В Киеве и то проблема!
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05.07.2021 21:42 Відповісти
а со спутником можно въезжать?...ну в смысле с другом
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05.07.2021 21:46 Відповісти
Похеру,что там Германия Меркель разркшила..Германия ОТВЕТИТ за всчё что сделкалалв в 14 году!!!
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05.07.2021 21:47 Відповісти
«Дельта»-вариант коронавируса имеет симптомы, отличающиеся от других вариантов SARS-CoV-2.

Если раньше характерными признаками заболевания были кашель, лихорадка, одышка и потеря запаха или вкуса, то теперь более распространенными стали насморк, першение в горле и головная боль. Об этом https://lenta.ru/news/2021/07/05/symptom/ пишет The Telegraph.
Наиболее типичным симптомом COVID-19 в Британии, где «дельта»-вариант вытеснил все другие варианты коронавируса, стала головная боль, которая наблюдается у двух третей людей моложе 40 лет (а также более половины старше 40 лет), зараженных SARS-CoV-2. Следующими по распространенности идут классические простудные симптомы: насморк и боль в горле. Половина из тех, кто моложе 40 лет, и треть людей старшего возраста сообщали об обоих признаках заболевания.
По словам врачей, головная боль при COVID-19 имеет характерные особенности, по которым инфекцию можно отличить от обычной простуды. Боли бывают умеренными или сильными, длятся 3-5 дней в среднем, а обезболивающие не улучшают самочувствие. Пациенты описывают, что боль охватывает обе стороны головы и ощущается как давящая, пульсирующая или острая. При этом симптом может проявляться раньше всего и длиться продолжительное время у людей с долгим течением COVID-19. Примерно 15 процентов заболевших не имеют других симптомов.
Что касается насморка, то, когда уровень распространения коронавируса среди населения был низок, он считался необычным симптомом и с большей вероятностью мог быть вызван простудой или аллергией. Сейчас насморк из-за COVID-19 более вероятен, чем по другим причинам. Поэтому при любых признаках ОРВИ специалисты советуют остаться дома и при возможности сделать тест на коронавирус.
Индийский штамм SARS-CoV-2, по-видимому, в основном поражает молодых людей, которые еще не прошли полную вакцинацию. Они имеют более легкие симптомы, из-за чего становится трудно отличить простуду и COVID-19.
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05.07.2021 22:33 Відповісти
Порошенко добыл Украине европейский безвиз. Зеленский продал украинский безвиз за откаты с китайской вакцины.
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05.07.2021 22:49 Відповісти
ЕС отказался от взаимного признания "ковидных сертификатов" с Украиной. Страны члены ЕС могут заключать отдельные соглашения взаимного признания, если это не противоречит правилам и нормам ЕС. Разрешение на въезд в отдельную страну не распространяется на остальные страны ЕС.
Собственно никаких переговоров и не было. ЕС потребовало данные о реестре вакцинированных, Кабмин промолчал.
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05.07.2021 22:50 Відповісти
Звиняйте , нінада . Краще 2-3 роки повідпочиваю в Карпатах , перечекаю завершення дурдому . Воно і волокити менше і по грошах дешевше і для здоров'я корисніше.
Ага . Вже біжу собирати справки і проходити тести , щоб мати право німчурі гроші привезти . Я можу і 5 років почекати і 10 . Мені не горить .
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05.07.2021 23:31 Відповісти
Як ЗАВЖДИ,КОСЯПЕН ВВАЖАЮТЬ ВИННИМИ ІНШИХ..

Неприятный инцидент произошел с группой туристов из РФ на Кубе. Кубинские власти срочно отправили на изоляцию 150 россиян из-за https://sprotyv.info/news/situaciya-kriticheskaya-v-rf-za-sutki-vyyavleno-bolee-25-tysyach-novyh-sluchaev-covid-19 положительных ПЦР-тестов . Речь идёт о путешественниках, которые прибыли на Кубу рейсами с 30 по 2 июля.

До вылета туристы сдавали анализы на COVID-19 и они были отрицательными, но в аэропорту на Кубе повторные тесты дали положительный результат.

Через соцсети путешественники заявили, что произошла ошибка. «В России мы все прошли тесты, они были отрицательными, половина людей здесь с прививками», - рассказали россияне. По их словам, результаты новых тестов, проведенных на Кубе, им не показали, а туроператор избегает контактов.
Ситуацию прокомментировала генконсул РФ Нана Мгеладзе: «Можете себе представить степень возмущения наших туристов. Что-то не в порядке в лабораториях Кубы».
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05.07.2021 23:33 Відповісти
 
 