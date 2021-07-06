Київ запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення, - КМДА
Київська влада запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення. Така система була раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Це означає, що певний відсоток оплати за опалення може бути здійснений за бажанням в літній період.
За словами посадовця, це допоможе вчасно почати опалювальний період і зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими і зменшить навантаження на споживачів.
"Ми запроваджуємо рекомендований авансовий платіж, літній", - заявив Пантелеєв.
Директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що в платіжках за червень киянам запропоновано рекомендований авансовий платіж.
"Цей авансовий платіж є цілком добровільним, він розрахований як середньозважений по місту. Вартість опалення за попередній сезон розбито на частини по 30% і становить близько 10 гривень на квадратний метр опалювальної площі. Цей платіж зазначено окремою строкою в платіжному документі", - повідомив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
60-70% тепла, генерируемого теплосетями, идет на обогрев окружающей среды.
А желания, кстати, хоть отбавляй! (чуть поменьше, конечно, чем желание видеть этих козлов висящими на столбах)
Источник: https://censor.net/ru/n3275372определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.."
Это ведь "услуга" !
Клиенты её П О К У П А Ю Т - если качество и цена устраивают.
В 2005 году клиент мог выбирать - пользоваться центральным отоплением, или отключиться.
С этого и надо начинать.
А сейчас олигархи позаботились , чтобы народ на них пахал вечно - очень усложнили и удорожали отключение
Непотріб за дикунською ціною - класична хуцпа.
У приватних будинках - автономне.
А у багатоквартирних - необхідно створити нормальне ОСББ.
Вибрати у правління ОСББ дієвих та порядних мешканців !
Вхідні лічильники трохи коштують , але буде контроль !!!
Ще трохи коштів піде на загальне утеплення (якщо будинок старший_ , в новіших вже нормою стало повне утеплення). А то смішно дивитися на багатоповерховий будинок , у якому 5-6 квартир найшли кошти та зробили самі собі енергозбереження , а решта стоять голі
На лічильники та утеплення - можна взяти екокредити під мізерні %
Ну і звичайно "порозбиратися" з боржниками
А якщо нічого не робити і не вкладатися - буде і гірше чим дальше