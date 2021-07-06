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Новини Тарифи ЖКГ
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Київ запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення, - КМДА

Київ запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення, - КМДА

Київська влада запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення. Така система була раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Це означає, що певний відсоток оплати за опалення може бути здійснений за бажанням в літній період.

За словами посадовця, це допоможе вчасно почати опалювальний період і зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими і зменшить навантаження на споживачів.

"Ми запроваджуємо рекомендований авансовий платіж, літній", - заявив Пантелеєв.

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Директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що в платіжках за червень киянам запропоновано рекомендований авансовий платіж.

"Цей авансовий платіж є цілком добровільним, він розрахований як середньозважений по місту. Вартість опалення за попередній сезон розбито на частини по 30% і становить близько 10 гривень на квадратний метр опалювальної площі. Цей платіж зазначено окремою строкою в платіжному документі", - повідомив він.

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19524) опалення (915) Пантелеєв Петро (84)


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Топ коментарі
+20
Давайте зарплату и пенсию тоже авансом на год вперед.
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06.07.2021 13:10
+15
Кароче, бабло давайте зараз, а там видно буде.
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06.07.2021 13:07
+9
Сначала само центральное отопление надо сделать добровольным.
Это ведь "услуга" !
Клиенты её П О К У П А Ю Т - если качество и цена устраивают.
В 2005 году клиент мог выбирать - пользоваться центральным отоплением, или отключиться.
С этого и надо начинать.
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06.07.2021 13:20
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06.07.2021 13:02 Відповісти
К сожалению то место куда Вы хотите их послать уже занято ФОПами и малым бизнесом...
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06.07.2021 13:06 Відповісти
Самое для них то место.
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06.07.2021 13:14 Відповісти
Ахах. Что то новенькое. Платить комуналку наперед несмотря на то что многие за прошлую не смогли рассчитаться. Такое только перед выборами раньше предлогали. Мол вы заплатите сейчас а то нам нужно на выборы, а там прийдет другой с него и спрашивайте.
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06.07.2021 13:06 Відповісти
А потім ЗЕчмо підніме тарифи і скаже що цього вже замало. Давайте ще.
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06.07.2021 13:10 Відповісти
Причем скажет это не включая отопления....
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06.07.2021 13:17 Відповісти
Вроде как Клячко в Киеве командует. Или нет?
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06.07.2021 13:27 Відповісти
Вродє как Зеля командує всім і вся, узурпувавши владу.
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06.07.2021 13:42 Відповісти
Странно. Когда ПОП был презом по заявлениям порохоботов он низачто не отвечал и везде был нипричем, а ЗЕ сразу везде виноват. Я не поклонник ЗЕ но вы порохоботы меня бесите
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06.07.2021 13:55 Відповісти
По коментарям зебілів все робив Порох, хоч я і не його прихильник. Тепер отримують отвєтку.Київ запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення, - КМДА - Цензор.НЕТ 2898
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06.07.2021 14:14 Відповісти
А ты, что хотел, чтобы КО узурпировал владу? Не дождешься, шоколадный!
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06.07.2021 14:00 Відповісти
Отримуєш почесний номер 71 в списку тріпачів і не кажи шо мало.
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06.07.2021 14:19 Відповісти
так каждый президент узурпирует власть и командует всем. А мер с предыдущим из одной лодки, забыли?
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06.07.2021 14:28 Відповісти
Кароче, бабло давайте зараз, а там видно буде.
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06.07.2021 13:07 Відповісти
та пральна!, а то вдруг, зимой, трубу прорвет!?)
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06.07.2021 13:08 Відповісти
Давайте зарплату и пенсию тоже авансом на год вперед.
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06.07.2021 13:10 Відповісти
Я
Киев вводит рекомендованный авансовый платеж за отопление, - КГГА - Цензор.НЕТ 5213
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06.07.2021 13:13 Відповісти
А, что, они уже просчитали температурный режим погоды за окном на весь будущий отопительный сезон? Знают каков будет мороз по дням и каково будет потребление гигакалорий по часам с ноября 2021 по март 2022?
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06.07.2021 13:11 Відповісти
этой зимой неделя реальных морозов была и всё...
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06.07.2021 14:29 Відповісти
А если отопление подешевеет??
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06.07.2021 13:14 Відповісти
Планета идёт к глобальному потеплению.
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06.07.2021 13:21 Відповісти
За всю планету не скажу, а Украина точно идет!
60-70% тепла, генерируемого теплосетями, идет на обогрев окружающей среды.
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06.07.2021 13:42 Відповісти
Кагда на улице тепло то и дома тепло
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06.07.2021 13:56 Відповісти
Я в курсе, но платили мы по расценкам широты на которой проживает Йолопуки.
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06.07.2021 15:42 Відповісти
"..определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период..."
А желания, кстати, хоть отбавляй! (чуть поменьше, конечно, чем желание видеть этих козлов висящими на столбах)
Источник: https://censor.net/ru/n3275372определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.."
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06.07.2021 13:15 Відповісти
беспроцентный кредит для газовщиков и коммунальщиков, спонсируемый лохами. плательщику выгоды НИКАКОЙ.
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06.07.2021 13:18 Відповісти
Сначала само центральное отопление надо сделать добровольным.
Это ведь "услуга" !
Клиенты её П О К У П А Ю Т - если качество и цена устраивают.
В 2005 году клиент мог выбирать - пользоваться центральным отоплением, или отключиться.
С этого и надо начинать.
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06.07.2021 13:20 Відповісти
всегда с этим отключением был какой-то геммор не слабый. Сначала разрешали, но была куча требований которые не все могли реализовать, потом запретили, потом запрет существовал, но его можно было обойти через суд, потом и эту лазейку заткнули.
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06.07.2021 13:48 Відповісти
100 баллов,
А сейчас олигархи позаботились , чтобы народ на них пахал вечно - очень усложнили и удорожали отключение
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06.07.2021 21:20 Відповісти
Просто комунальщикам и прочей армии офисных тунеядцов нужны отпускные деньги для поездок на курорты сегодня а не зимой.
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06.07.2021 13:29 Відповісти
Отсутствие веры властям затрудняют нормальное ведение хозяйства в стране... Нет уверенности что деньги не разворуют .. отмазки и причины состряпать им несложно
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06.07.2021 13:56 Відповісти
я и так плачу авансом равномерную сумму в течение года, мне так проще распределять свои расходы
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06.07.2021 13:58 Відповісти
А вы для начала в начале года объявите ВСЮ сумму на следующий год!
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06.07.2021 14:03 Відповісти
Єдиний спосіб припинити хаос в оплаті за газ, електроенергію та воду це введення лічильників попередньої оплати. Ми вже звикли купувати картку на телефон. Та ж сама процедура - на ринку можна придбати певну кількість газу, електроенергії та води у того постачальника який пропонує найнижчу ціну. Завантажити в лічильник придбаний обєм і коли він закінчиться лічильник автоматично заблокує подачу. Доведеться придбати наступну картку. Але це не авансовий платіж а купівля товару. Коли ми купуємо в супермаркеті консерву ми спершу за неї платимо а вже потім зїдаємо в зручний для нас час. Сьогодні величезна маса паразитів присмокталася до халяви - місяцями, роками, десятиліттями не платять за енергоресурси і все вкрадене перекладається на сумлінних платників. Також різна ціна (пільги) дає можливість чиновникам "красти у пільговиків" і продавати "заможним"...
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06.07.2021 14:04 Відповісти
Центральне опалення - це неїстивна радянська "консерва", яку нам впарюють силоміць.
Непотріб за дикунською ціною - класична хуцпа.
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06.07.2021 14:12 Відповісти
Проворовались - и затыкают дыры в бюжете в ожидании падения гривны. Думаю, к этому причастен ка-дро-вый попковник СБУ Нагрёбный Б., крупный игрок на рыке квартирного конфиската
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06.07.2021 14:07 Відповісти
Як довго ще населення буде терпіти цих виродків? Вам вже ж гидять не просто на голову, а намагаються вже гидити до рота, а ви лишень обговорюєте смакові властивості цього лайна.
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06.07.2021 14:08 Відповісти
Опалення має бути тільки автономним. Ненажерливих комунальників спід позбавлятися як ворогів державності.
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06.07.2021 14:16 Відповісти
Будь який "колгосп" це завжди обман - "У колгоспі добре жить - один робить сім лежить". Кожен має дбати про себе а не залежати від бажання халявщиків!
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06.07.2021 14:20 Відповісти
Бред , майже....
У приватних будинках - автономне.
А у багатоквартирних - необхідно створити нормальне ОСББ.
Вибрати у правління ОСББ дієвих та порядних мешканців !
Вхідні лічильники трохи коштують , але буде контроль !!!
Ще трохи коштів піде на загальне утеплення (якщо будинок старший_ , в новіших вже нормою стало повне утеплення). А то смішно дивитися на багатоповерховий будинок , у якому 5-6 квартир найшли кошти та зробили самі собі енергозбереження , а решта стоять голі
На лічильники та утеплення - можна взяти екокредити під мізерні %
Ну і звичайно "порозбиратися" з боржниками
А якщо нічого не робити і не вкладатися - буде і гірше чим дальше
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06.07.2021 14:50 Відповісти
Лічильники тепла і утеплення будинків щось дадуть лише при встановленні також і автоматизованого теплопункту, який атоматично відкриватиме-перекриватиме теплопостачання згідно налаштованого алгоритму підтримування температурного інтервалу всередині будинку.
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06.07.2021 15:27 Відповісти
А відсоток за кредитування "Київтеплоеерго" в цьому середньому тарифі враховано (наприклад, купівля поїздок наперед у "Київпастрансу" суттєво знижує вартість однієї поїздки)?
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06.07.2021 15:22 Відповісти
Коли доводиться вибирати: тратити пенсію на комунальні послуги, ліки чи харчі, то з вашими тарифами до кінця опалювального сезону хоч від КОВІДу, хоч з інших причин, але точно доживуть не всі. Тому з вашою розумною пропозицією ідіть ви нах..!
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06.07.2021 15:43 Відповісти
Такой подход я бы одобрил в предыдущей системе. А сейчас вот вы мне ответьте: будет ли неоплата авансового платежа считаться долгом? Дмаю, юрист вам ответит - нет. Тогда к чему все эти телодвижения о принудительном взыскании долгов? Обосрался НБУ.
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06.07.2021 16:43 Відповісти
ТОГДА В БУДУЩЕМ НЕОБХОДИМО ПЛАТИТЬ ЗА ПРОШЕДШИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН !!! ТО ЕСТЬ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАНИЗИТЬ ЦЕНУ !!!
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06.07.2021 18:30 Відповісти
Оплата абонентной платы в летнее время это более чем аванс. Потом зимой может быть и не будет отопления, или будет что-то другое и под конец зимы.
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07.07.2021 10:42 Відповісти
 
 