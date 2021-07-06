Киев вводит рекомендованный авансовый платеж за отопление, - КГГА

Киевские власти вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление. Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год.

Об этом заявил заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Это означает, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.

По словам чиновника, это поможет вовремя начать отопительный период и сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей.

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"Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний", - заявил Пантелеев.

Директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в платежках за июнь киевлянам предложен рекомендованный авансовый платеж.

"Этот авансовый платеж является полностью добровольным, он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбита на части по 30% и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Этот платеж указан отдельной строкой в платежном документе", - сообщил он .