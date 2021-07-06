Киев вводит рекомендованный авансовый платеж за отопление, - КГГА
Киевские власти вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление. Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год.
Об этом заявил заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Это означает, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.
По словам чиновника, это поможет вовремя начать отопительный период и сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей.
"Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний", - заявил Пантелеев.
Директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в платежках за июнь киевлянам предложен рекомендованный авансовый платеж.
"Этот авансовый платеж является полностью добровольным, он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбита на части по 30% и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Этот платеж указан отдельной строкой в платежном документе", - сообщил он .
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60-70% тепла, генерируемого теплосетями, идет на обогрев окружающей среды.
А желания, кстати, хоть отбавляй! (чуть поменьше, конечно, чем желание видеть этих козлов висящими на столбах)
Источник: https://censor.net/ru/n3275372определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.."
Это ведь "услуга" !
Клиенты её П О К У П А Ю Т - если качество и цена устраивают.
В 2005 году клиент мог выбирать - пользоваться центральным отоплением, или отключиться.
С этого и надо начинать.
А сейчас олигархи позаботились , чтобы народ на них пахал вечно - очень усложнили и удорожали отключение
Непотріб за дикунською ціною - класична хуцпа.
У приватних будинках - автономне.
А у багатоквартирних - необхідно створити нормальне ОСББ.
Вибрати у правління ОСББ дієвих та порядних мешканців !
Вхідні лічильники трохи коштують , але буде контроль !!!
Ще трохи коштів піде на загальне утеплення (якщо будинок старший_ , в новіших вже нормою стало повне утеплення). А то смішно дивитися на багатоповерховий будинок , у якому 5-6 квартир найшли кошти та зробили самі собі енергозбереження , а решта стоять голі
На лічильники та утеплення - можна взяти екокредити під мізерні %
Ну і звичайно "порозбиратися" з боржниками
А якщо нічого не робити і не вкладатися - буде і гірше чим дальше