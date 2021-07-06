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Новости Тарифы ЖКХ
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Киев вводит рекомендованный авансовый платеж за отопление, - КГГА

Киев вводит рекомендованный авансовый платеж за отопление, - КГГА

Киевские власти вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление. Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год.

Об этом заявил заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Это означает, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.

По словам чиновника, это поможет вовремя начать отопительный период и сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей.

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"Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний", - заявил Пантелеев.

Директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в платежках за июнь киевлянам предложен рекомендованный авансовый платеж.

"Этот авансовый платеж является полностью добровольным, он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбита на части по 30% и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Этот платеж указан отдельной строкой в платежном документе", - сообщил он .

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25571) Тарифы на отопление (721) Пантелеев Петр (73)


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Топ комментарии
+20
Давайте зарплату и пенсию тоже авансом на год вперед.
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06.07.2021 13:10
+15
Кароче, бабло давайте зараз, а там видно буде.
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06.07.2021 13:07
+9
Сначала само центральное отопление надо сделать добровольным.
Это ведь "услуга" !
Клиенты её П О К У П А Ю Т - если качество и цена устраивают.
В 2005 году клиент мог выбирать - пользоваться центральным отоплением, или отключиться.
С этого и надо начинать.
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06.07.2021 13:20
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06.07.2021 13:02 Ответить
К сожалению то место куда Вы хотите их послать уже занято ФОПами и малым бизнесом...
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06.07.2021 13:06 Ответить
Самое для них то место.
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06.07.2021 13:14 Ответить
Ахах. Что то новенькое. Платить комуналку наперед несмотря на то что многие за прошлую не смогли рассчитаться. Такое только перед выборами раньше предлогали. Мол вы заплатите сейчас а то нам нужно на выборы, а там прийдет другой с него и спрашивайте.
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06.07.2021 13:06 Ответить
А потім ЗЕчмо підніме тарифи і скаже що цього вже замало. Давайте ще.
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06.07.2021 13:10 Ответить
Причем скажет это не включая отопления....
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06.07.2021 13:17 Ответить
Вроде как Клячко в Киеве командует. Или нет?
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06.07.2021 13:27 Ответить
Вродє как Зеля командує всім і вся, узурпувавши владу.
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06.07.2021 13:42 Ответить
Странно. Когда ПОП был презом по заявлениям порохоботов он низачто не отвечал и везде был нипричем, а ЗЕ сразу везде виноват. Я не поклонник ЗЕ но вы порохоботы меня бесите
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06.07.2021 13:55 Ответить
По коментарям зебілів все робив Порох, хоч я і не його прихильник. Тепер отримують отвєтку.Київ запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення, - КМДА - Цензор.НЕТ 2898
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06.07.2021 14:14 Ответить
А ты, что хотел, чтобы КО узурпировал владу? Не дождешься, шоколадный!
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06.07.2021 14:00 Ответить
Отримуєш почесний номер 71 в списку тріпачів і не кажи шо мало.
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06.07.2021 14:19 Ответить
так каждый президент узурпирует власть и командует всем. А мер с предыдущим из одной лодки, забыли?
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06.07.2021 14:28 Ответить
Кароче, бабло давайте зараз, а там видно буде.
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06.07.2021 13:07 Ответить
та пральна!, а то вдруг, зимой, трубу прорвет!?)
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06.07.2021 13:08 Ответить
Давайте зарплату и пенсию тоже авансом на год вперед.
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06.07.2021 13:10 Ответить
Я
Киев вводит рекомендованный авансовый платеж за отопление, - КГГА - Цензор.НЕТ 5213
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06.07.2021 13:13 Ответить
А, что, они уже просчитали температурный режим погоды за окном на весь будущий отопительный сезон? Знают каков будет мороз по дням и каково будет потребление гигакалорий по часам с ноября 2021 по март 2022?
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06.07.2021 13:11 Ответить
этой зимой неделя реальных морозов была и всё...
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06.07.2021 14:29 Ответить
А если отопление подешевеет??
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06.07.2021 13:14 Ответить
Планета идёт к глобальному потеплению.
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06.07.2021 13:21 Ответить
За всю планету не скажу, а Украина точно идет!
60-70% тепла, генерируемого теплосетями, идет на обогрев окружающей среды.
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06.07.2021 13:42 Ответить
Кагда на улице тепло то и дома тепло
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06.07.2021 13:56 Ответить
Я в курсе, но платили мы по расценкам широты на которой проживает Йолопуки.
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06.07.2021 15:42 Ответить
"..определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период..."
А желания, кстати, хоть отбавляй! (чуть поменьше, конечно, чем желание видеть этих козлов висящими на столбах)
Источник: https://censor.net/ru/n3275372определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.."
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06.07.2021 13:15 Ответить
беспроцентный кредит для газовщиков и коммунальщиков, спонсируемый лохами. плательщику выгоды НИКАКОЙ.
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06.07.2021 13:18 Ответить
Сначала само центральное отопление надо сделать добровольным.
Это ведь "услуга" !
Клиенты её П О К У П А Ю Т - если качество и цена устраивают.
В 2005 году клиент мог выбирать - пользоваться центральным отоплением, или отключиться.
С этого и надо начинать.
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06.07.2021 13:20 Ответить
всегда с этим отключением был какой-то геммор не слабый. Сначала разрешали, но была куча требований которые не все могли реализовать, потом запретили, потом запрет существовал, но его можно было обойти через суд, потом и эту лазейку заткнули.
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06.07.2021 13:48 Ответить
100 баллов,
А сейчас олигархи позаботились , чтобы народ на них пахал вечно - очень усложнили и удорожали отключение
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06.07.2021 21:20 Ответить
Просто комунальщикам и прочей армии офисных тунеядцов нужны отпускные деньги для поездок на курорты сегодня а не зимой.
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06.07.2021 13:29 Ответить
Отсутствие веры властям затрудняют нормальное ведение хозяйства в стране... Нет уверенности что деньги не разворуют .. отмазки и причины состряпать им несложно
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06.07.2021 13:56 Ответить
я и так плачу авансом равномерную сумму в течение года, мне так проще распределять свои расходы
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06.07.2021 13:58 Ответить
А вы для начала в начале года объявите ВСЮ сумму на следующий год!
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06.07.2021 14:03 Ответить
Єдиний спосіб припинити хаос в оплаті за газ, електроенергію та воду це введення лічильників попередньої оплати. Ми вже звикли купувати картку на телефон. Та ж сама процедура - на ринку можна придбати певну кількість газу, електроенергії та води у того постачальника який пропонує найнижчу ціну. Завантажити в лічильник придбаний обєм і коли він закінчиться лічильник автоматично заблокує подачу. Доведеться придбати наступну картку. Але це не авансовий платіж а купівля товару. Коли ми купуємо в супермаркеті консерву ми спершу за неї платимо а вже потім зїдаємо в зручний для нас час. Сьогодні величезна маса паразитів присмокталася до халяви - місяцями, роками, десятиліттями не платять за енергоресурси і все вкрадене перекладається на сумлінних платників. Також різна ціна (пільги) дає можливість чиновникам "красти у пільговиків" і продавати "заможним"...
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06.07.2021 14:04 Ответить
Центральне опалення - це неїстивна радянська "консерва", яку нам впарюють силоміць.
Непотріб за дикунською ціною - класична хуцпа.
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06.07.2021 14:12 Ответить
Проворовались - и затыкают дыры в бюжете в ожидании падения гривны. Думаю, к этому причастен ка-дро-вый попковник СБУ Нагрёбный Б., крупный игрок на рыке квартирного конфиската
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06.07.2021 14:07 Ответить
Як довго ще населення буде терпіти цих виродків? Вам вже ж гидять не просто на голову, а намагаються вже гидити до рота, а ви лишень обговорюєте смакові властивості цього лайна.
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06.07.2021 14:08 Ответить
Опалення має бути тільки автономним. Ненажерливих комунальників спід позбавлятися як ворогів державності.
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06.07.2021 14:16 Ответить
Будь який "колгосп" це завжди обман - "У колгоспі добре жить - один робить сім лежить". Кожен має дбати про себе а не залежати від бажання халявщиків!
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06.07.2021 14:20 Ответить
Бред , майже....
У приватних будинках - автономне.
А у багатоквартирних - необхідно створити нормальне ОСББ.
Вибрати у правління ОСББ дієвих та порядних мешканців !
Вхідні лічильники трохи коштують , але буде контроль !!!
Ще трохи коштів піде на загальне утеплення (якщо будинок старший_ , в новіших вже нормою стало повне утеплення). А то смішно дивитися на багатоповерховий будинок , у якому 5-6 квартир найшли кошти та зробили самі собі енергозбереження , а решта стоять голі
На лічильники та утеплення - можна взяти екокредити під мізерні %
Ну і звичайно "порозбиратися" з боржниками
А якщо нічого не робити і не вкладатися - буде і гірше чим дальше
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06.07.2021 14:50 Ответить
Лічильники тепла і утеплення будинків щось дадуть лише при встановленні також і автоматизованого теплопункту, який атоматично відкриватиме-перекриватиме теплопостачання згідно налаштованого алгоритму підтримування температурного інтервалу всередині будинку.
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06.07.2021 15:27 Ответить
А відсоток за кредитування "Київтеплоеерго" в цьому середньому тарифі враховано (наприклад, купівля поїздок наперед у "Київпастрансу" суттєво знижує вартість однієї поїздки)?
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06.07.2021 15:22 Ответить
Коли доводиться вибирати: тратити пенсію на комунальні послуги, ліки чи харчі, то з вашими тарифами до кінця опалювального сезону хоч від КОВІДу, хоч з інших причин, але точно доживуть не всі. Тому з вашою розумною пропозицією ідіть ви нах..!
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06.07.2021 15:43 Ответить
Такой подход я бы одобрил в предыдущей системе. А сейчас вот вы мне ответьте: будет ли неоплата авансового платежа считаться долгом? Дмаю, юрист вам ответит - нет. Тогда к чему все эти телодвижения о принудительном взыскании долгов? Обосрался НБУ.
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06.07.2021 16:43 Ответить
ТОГДА В БУДУЩЕМ НЕОБХОДИМО ПЛАТИТЬ ЗА ПРОШЕДШИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН !!! ТО ЕСТЬ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАНИЗИТЬ ЦЕНУ !!!
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06.07.2021 18:30 Ответить
Оплата абонентной платы в летнее время это более чем аванс. Потом зимой может быть и не будет отопления, или будет что-то другое и под конец зимы.
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07.07.2021 10:42 Ответить
 
 