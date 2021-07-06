Понад 400 тисяч осіб вакциновано від COVID-19 в Києві, - КМДА

У Києві від COVID-19 вакциновано 400 107 осіб: одну дозу отримали 285 208 осіб, дві - 114 899. Зокрема, за 5 липня вакцинована 14 861 особу.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні для того, щоб вакцинуватися від COVID-19, потрібно, у першу чергу, бажання. Міська влада створила максимально комфортні умови для вакцинації містян, розширивши кількість локацій, де це можна зробити. І якщо раніше основною локацією був Центр вакцинації на Лівобережній, то сьогодні можна вакцинуватися в межах крокової доступності, попередньо записавшись через сервіс Helsi.me або в реєстратурі медзакладу", – розповів Микола Поворозник.

Він нагадав, що з 5 липня Центр вакцинації працює у щоденному режимі, за переднім записом на імунізацію.

"Крім того, з 1 липня у столиці на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва створено 21 міні-вакцинальний центр. Тут у вихідні можна щепитися від COVID-19. Також у пунктах можна буде пройти і ревакцинацію, у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ. І після ревакцинації отримати Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Також можна вакцинуватися, ревакцинуватися в кабінетах щеплень та отримати Свідоцтво у 28 Центрах первинної медико-санітарної допомоги районів Києва. В усіх цих закладах щеплюють вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech", – зазначив Микола Поворозник.

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За його словами, триває вакцинальна кампанія для визначених дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я України цільових груп. Наразі ревакцинують працівників освітньої галузі, співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. Також нещодавно почалася вакцинація у трудових колективах компаній, у штаті яких понад 50 осіб. Згідно з дорожньою картою МОЗ, ці категорії щеплюють вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.