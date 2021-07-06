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Новости Коронавирус и карантин
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Более 400 тысяч человек вакцинированы от COVID-19 в Киеве, - КГГА

Более 400 тысяч человек вакцинированы от COVID-19 в Киеве, - КГГА

В Киеве от COVID-19 вакцинировано 400 107 человек: одну дозу получили 285 208 человек, две - 114 899. В частности за 5 июля вакцинирован 14 861 человек.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня для того, чтобы вакцинироваться от COVID-19, нужно, в первую очередь, желание. Городская власть создала максимально комфортные условия для вакцинации горожан, расширив количество локаций, где это можно сделать. И если раньше основной локацией был Центр вакцинации на Левобережной, то сегодня можно вакцинироваться в пределах шаговой доступности, предварительно записавшись через сервис Helsi.me или в регистратуре медучреждения", - рассказал Поворозник.

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Он напомнил, что с 5 июля Центр вакцинации работает в ежедневном режиме, по предварительной записи на иммунизацию.

"Кроме того, с 1 июля в столице на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева создан 21 мини-вакцинальный центр. Здесь в выходные можно привиться от COVID-19. Также в пунктах можно будет пройти и ревакцинацию, в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ. И после ревакцинации получить Свидетельство о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также можно вакцинироваться, ревакцинироваться в кабинетах прививок и получить Свидетельство в 28 Центрах первичной медико-санитарной помощи районов Киева. Во всех этих учреждениях прививают вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech", - отметил Поворозник.

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По его словам, продолжается прививочная кампания для определенных дорожной картой Министерства здравоохранения Украины целевых групп. Сейчас ревакцинируют работников образования, сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления. Также недавно началась вакцинация в трудовых коллективах компаний, в штате которых более 50 человек. Согласно дорожной карте МЗ, эти категории прививают вакциной Сomirnaty производства Pfizer-BioNTech.

вакцина (3815) карантин (16729) Киев (25571) Поворозник Николай (122) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Сингапур оплачивает не только саму прививку, но и страховку на случай осложнений/госпитализации. В стране привито 50% населения, и в процессе вакцинация иностранных работников. Но эффективность Пфайффер при Дельте снизилась значительно - в разы. И хорошо бы теперь в статистику по Ковиду включать процент умерших провакцинированных ранее.(с)
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06.07.2021 14:59 Ответить
Бедная Мишель!
Понад 400 тисяч осіб вакциновано від COVID-19 в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 8055
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06.07.2021 15:25 Ответить
Любители пляжного отдыха заграницей?
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06.07.2021 15:11 Ответить
Вообще-то нормальной вакциной вакцинируются ДВА раза,т.е.не 400тыс.,а -115
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06.07.2021 15:40 Ответить
и вычти еще % вакцинируемых только на бумаге !!!
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06.07.2021 16:06 Ответить
 
 