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Консула Естонії Лятте затримали в Санкт-Петербурзі

Консула Естонії Лятте затримали в Санкт-Петербурзі

Російські силовики стверджують, що затримали дипломата "під час одержання матеріалів закритого характеру".

Про затримання Марка Лятте повідомив Центр громадських зв'язків ФСБ Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Ця діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю в країні, в якій вони працюють. Однак їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій.

МЗС Естонії засудив затримання консула, назвавши його "безпідставним".

"Консул був на робочій нараді в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті та був затриманий ФСБ на півтори години під час виходу з засідання. Його звинуватили в привласненні конфіденційних матеріалів", - пояснив керівник департаменту зв'язків із громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.

В Естонії вважають, що затримання консула ілюструє: Росія налаштована на конфронтацію.

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"Ми засуджуємо дії Росії. Вони є незаконними, провокаційними і завдають шкоди державам-членам Європейського Союзу та Європейському Союзу загалом. В інтересах Естонії - мати хороших сусідів і конструктивні відносини зі своїми сусідами", - сказав Леммік.

"Ми очікуємо, що Росія дотримуватиметься принципів міжнародного права у своїй поведінці", - додав він.

Автор: 

затримання (4343) росія (65336) Естонія (1619) дипломати (567)


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Топ коментарі
+26
Ничего нового, кругом шпиены, наверное хотел украсть рецепт рассейского шампанского и перепродать французам😁
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06.07.2021 19:42
+9
Ну что можно у россии украсть.Вся технологическая продукция импортная, ну может рецепт боярышника , но Эстония как то это и не интересует, может разработки СССР , для музея.
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06.07.2021 19:50
+6
_То ли ещё будет... Путлер закусил удила и небезосновательно уверен что ему всё сойдёт с рук.
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06.07.2021 19:45
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Ничего нового, кругом шпиены, наверное хотел украсть рецепт рассейского шампанского и перепродать французам😁
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06.07.2021 19:42 Відповісти
Бояри!
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06.07.2021 19:45 Відповісти
Та вони ліниві ! Ти казку українську "Легкий хліб" читав? Я в Заволжі в в горбачовський "сухий закон" пробував навчить кацапів варить самогонку з зерна! Сказали - "много мароки!" Випили ще у стадії браги!
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06.07.2021 20:03 Відповісти
Наши в 80-х, ездили в Плавск Тульской области, на уборку зерновых помогать))) Ну а кого обычно отправляли?) Те кто самим не очень нужен))) Ну естественно все наши алкаши туда и ездили) Прикольно было слушать их рассказы, что мы зря их алкашами величаем))) Они, по сравнению с рашиками, настоящие трезвенники))) Если какой праздник или просто дождь, то неделю пьют всем колхозом, фиг кого на работе найдешь) А особенно их впечатлило как кацапки полные гранчаки(граненные стаканы) не закусывая выпивали)))
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06.07.2021 20:17 Відповісти
Я п"ятнадцять років прожив у Росії - спочатку в Західному Сибіру а потім - у Заволжі Так що мене вже нічим не здивуєш!
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06.07.2021 20:22 Відповісти
А я в чєлябінской область вперше почув БОЛЬШЕ ДВОХ ЯЩИКОВ В РУКІ НЄ ДАВАТЬ( БОРМОТУХІ)
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06.07.2021 22:40 Відповісти
Тільки в Росії при СРСР на період посівної та жнив рішенням райкомів партії заборонялася торгівля спиртним в сільській місцевості Бо був би капець урожаю!
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07.07.2021 00:03 Відповісти
Ти читать умієш? В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РОСІЇ!!! Де ти бачив щоб кацапи самогон гнали?!!!
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07.07.2021 06:38 Відповісти
Ще раз повторюю - я написав про Росію радянських часів! А я в ті часи попоїздив по ній - дай бог кожному!!! Знаю села від Західного Сибіру до Поволжя - саме там я і роз"їжджав більше всього
А як гнать самогон можу розказать - я виріс у селі на Черкащині
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07.07.2021 07:04 Відповісти
Ясно! "Ситуацією" ти не "володієш" (У мене вдома кажуть - "Чув дзвін та не знаєш де він!"
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07.07.2021 07:27 Відповісти
_То ли ещё будет... Путлер закусил удила и небезосновательно уверен что ему всё сойдёт с рук.
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06.07.2021 19:45 Відповісти
Воровал китайские микросхемы...
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06.07.2021 19:48 Відповісти
Ну что можно у россии украсть.Вся технологическая продукция импортная, ну может рецепт боярышника , но Эстония как то это и не интересует, может разработки СССР , для музея.
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06.07.2021 19:50 Відповісти
Покажіть мені Американський мультик , - Немає , а в росіян єсть в 12 махів.Мультик то таке , для дітей.
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06.07.2021 21:31 Відповісти
А потом окажется, что это засланный козачок из Украины через люксембургского представителя в Ватикане в посольстве Эстонии.. ***** ажж трисьот..
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06.07.2021 20:07 Відповісти
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06.07.2021 20:29 Відповісти
Залізний занавес закривається перед виборами.це повторюється кожен раз.
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06.07.2021 20:57 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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06.07.2021 21:03 Відповісти
Это звоночек всем странам поотзывать дипломатов и аккредитованных журналистов
из этого дурдома.
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06.07.2021 22:49 Відповісти
 
 