Консула Естонії Лятте затримали в Санкт-Петербурзі

Російські силовики стверджують, що затримали дипломата "під час одержання матеріалів закритого характеру".

Про затримання Марка Лятте повідомив Центр громадських зв'язків ФСБ Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Ця діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю в країні, в якій вони працюють. Однак їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій.

МЗС Естонії засудив затримання консула, назвавши його "безпідставним".

"Консул був на робочій нараді в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті та був затриманий ФСБ на півтори години під час виходу з засідання. Його звинуватили в привласненні конфіденційних матеріалів", - пояснив керівник департаменту зв'язків із громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.

В Естонії вважають, що затримання консула ілюструє: Росія налаштована на конфронтацію.

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"Ми засуджуємо дії Росії. Вони є незаконними, провокаційними і завдають шкоди державам-членам Європейського Союзу та Європейському Союзу загалом. В інтересах Естонії - мати хороших сусідів і конструктивні відносини зі своїми сусідами", - сказав Леммік.

"Ми очікуємо, що Росія дотримуватиметься принципів міжнародного права у своїй поведінці", - додав він.