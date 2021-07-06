Консула Эстонии Лятте задержали в Санкт-Петербурге

Российские силовики утверждают, что задержали дипломата "при получении материалов закрытого характера".

О задержании Марка Лятте сообщил Центр общественных связей ФСБ России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

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МИД Эстонии осудил задержание консула, назвав его "безосновательным".

"Консул был на рабочем совещании в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и был задержан ФСБ на полтора часа во время выхода с заседания. Его обвинили в присвоении конфиденциальных материалов", - пояснил руководитель департамента связей с общественностью МИЮ Эстонии Аари Леммик.

В Эстонии считают, что задержание консула иллюстрирует: Россия настроена на конфронтацию.

"Мы осуждаем действия России. Они являются незаконными, провокационными и наносят ущерб государствам-членам Европейского Союза и Европейскому Союзу в целом. В интересах Эстонии - иметь хороших соседей и конструктивные отношения со своими соседями", - сказал Леммик .

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"Мы ожидаем, что Россия будет придерживаться принципов международного права в своем поведении", - добавил он.