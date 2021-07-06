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Консула Эстонии Лятте задержали в Санкт-Петербурге

Консула Эстонии Лятте задержали в Санкт-Петербурге

Российские силовики утверждают, что задержали дипломата "при получении материалов закрытого характера".

О задержании Марка Лятте сообщил Центр общественных связей ФСБ России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

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МИД Эстонии осудил задержание консула, назвав его "безосновательным".

"Консул был на рабочем совещании в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и был задержан ФСБ на полтора часа во время выхода с заседания. Его обвинили в присвоении конфиденциальных материалов", - пояснил руководитель департамента связей с общественностью МИЮ Эстонии Аари Леммик.

В Эстонии считают, что задержание консула иллюстрирует: Россия настроена на конфронтацию.

"Мы осуждаем действия России. Они являются незаконными, провокационными и наносят ущерб государствам-членам Европейского Союза и Европейскому Союзу в целом. В интересах Эстонии - иметь хороших соседей и конструктивные отношения со своими соседями", - сказал Леммик .

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"Мы ожидаем, что Россия будет придерживаться принципов международного права в своем поведении", - добавил он.

Автор: 

задержание (6678) россия (95652) Эстония (1429) дипломаты (637)


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Топ комментарии
+26
Ничего нового, кругом шпиены, наверное хотел украсть рецепт рассейского шампанского и перепродать французам😁
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06.07.2021 19:42
+9
Ну что можно у россии украсть.Вся технологическая продукция импортная, ну может рецепт боярышника , но Эстония как то это и не интересует, может разработки СССР , для музея.
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06.07.2021 19:50
+6
_То ли ещё будет... Путлер закусил удила и небезосновательно уверен что ему всё сойдёт с рук.
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06.07.2021 19:45
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Ничего нового, кругом шпиены, наверное хотел украсть рецепт рассейского шампанского и перепродать французам😁
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06.07.2021 19:42 Ответить
Бояри!
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06.07.2021 19:45 Ответить
Та вони ліниві ! Ти казку українську "Легкий хліб" читав? Я в Заволжі в в горбачовський "сухий закон" пробував навчить кацапів варить самогонку з зерна! Сказали - "много мароки!" Випили ще у стадії браги!
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06.07.2021 20:03 Ответить
Наши в 80-х, ездили в Плавск Тульской области, на уборку зерновых помогать))) Ну а кого обычно отправляли?) Те кто самим не очень нужен))) Ну естественно все наши алкаши туда и ездили) Прикольно было слушать их рассказы, что мы зря их алкашами величаем))) Они, по сравнению с рашиками, настоящие трезвенники))) Если какой праздник или просто дождь, то неделю пьют всем колхозом, фиг кого на работе найдешь) А особенно их впечатлило как кацапки полные гранчаки(граненные стаканы) не закусывая выпивали)))
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06.07.2021 20:17 Ответить
Я п"ятнадцять років прожив у Росії - спочатку в Західному Сибіру а потім - у Заволжі Так що мене вже нічим не здивуєш!
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06.07.2021 20:22 Ответить
А я в чєлябінской область вперше почув БОЛЬШЕ ДВОХ ЯЩИКОВ В РУКІ НЄ ДАВАТЬ( БОРМОТУХІ)
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06.07.2021 22:40 Ответить
Тільки в Росії при СРСР на період посівної та жнив рішенням райкомів партії заборонялася торгівля спиртним в сільській місцевості Бо був би капець урожаю!
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07.07.2021 00:03 Ответить
Ти читать умієш? В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РОСІЇ!!! Де ти бачив щоб кацапи самогон гнали?!!!
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07.07.2021 06:38 Ответить
Ще раз повторюю - я написав про Росію радянських часів! А я в ті часи попоїздив по ній - дай бог кожному!!! Знаю села від Західного Сибіру до Поволжя - саме там я і роз"їжджав більше всього
А як гнать самогон можу розказать - я виріс у селі на Черкащині
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07.07.2021 07:04 Ответить
Ясно! "Ситуацією" ти не "володієш" (У мене вдома кажуть - "Чув дзвін та не знаєш де він!"
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07.07.2021 07:27 Ответить
_То ли ещё будет... Путлер закусил удила и небезосновательно уверен что ему всё сойдёт с рук.
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06.07.2021 19:45 Ответить
Воровал китайские микросхемы...
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06.07.2021 19:48 Ответить
Ну что можно у россии украсть.Вся технологическая продукция импортная, ну может рецепт боярышника , но Эстония как то это и не интересует, может разработки СССР , для музея.
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06.07.2021 19:50 Ответить
Покажіть мені Американський мультик , - Немає , а в росіян єсть в 12 махів.Мультик то таке , для дітей.
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06.07.2021 21:31 Ответить
А потом окажется, что это засланный козачок из Украины через люксембургского представителя в Ватикане в посольстве Эстонии.. ***** ажж трисьот..
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06.07.2021 20:07 Ответить
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06.07.2021 20:29 Ответить
Залізний занавес закривається перед виборами.це повторюється кожен раз.
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06.07.2021 20:57 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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06.07.2021 21:03 Ответить
Это звоночек всем странам поотзывать дипломатов и аккредитованных журналистов
из этого дурдома.
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06.07.2021 22:49 Ответить
 
 