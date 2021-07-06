Украина призывает международное сообщество требовать от Москвы освобождения Есипенко, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество требовать от России освободить украинского журналиста, корреспондента "Радио Свобода" , незаконно задержанного во временно оккупированном Крыму.
Об этом Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина решительно осуждает незаконное задержание и пытки Россией журналиста "Радио свободная Европа/Радио Свобода" Владислава Есипенко во временно оккупированном Крыму. Атаки России на свободу медиа и права человека должны быть прекращены. Поскольку сегодня начинается "суд", присоединяйтесь к нам в требовании от Москвы освободить Есипенко", - пишет он.
Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.
16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.
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