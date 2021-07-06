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Україна закликає міжнародну спільноту вимагати від Москви звільнення Єсипенка, - Кулеба

Україна закликає міжнародну спільноту вимагати від Москви звільнення Єсипенка, - Кулеба
Фото: Крымская солидарность

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту вимагати від Росії звільнити українського журналіста, кореспондента "Радіо Свобода", незаконно затриманого у тимчасово окупованому Криму.

Про це Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна рішуче засуджує незаконне затримання й катування Росією журналіста "Радіо вільна Європа/Радіо Свобода" Владислава Єсипенка в тимчасово окупованому Криму. Атаки Росії на свободу медіа і права людини мають бути припинені. Оскільки сьогодні починається "суд", долучайтеся до нас у вимозі від Москви звільнити Єсипенка", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти передали справу журналіста Єсипенка в "суд"

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

Читайте: Заарештований в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про тортури ФСБ: Надягли на вуха дроти з петлями і пустили струм

Автор: 

МЗС (4139) росія (65328) Кулеба Дмитро (3604) Єсипенко Владислав (41)


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Сегодня Крым стал концлагерем,не хватает комендантского часа как в ДАУНетске и ЛОХанске...
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06.07.2021 15:32 Відповісти
распад гнойной какцапии - неизбежен
и никакая вакцина их не спасёт !
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06.07.2021 15:38 Відповісти
Свободу журналисту радио Свобода! Есипенко не позавидуешь он не просто украинский журналист, а сотрудник американского СМИ, думаю его будут мутузить пока Госдеп США не попросит царя о милости.
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06.07.2021 16:17 Відповісти
 
 