Україна закликає міжнародну спільноту вимагати від Москви звільнення Єсипенка, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту вимагати від Росії звільнити українського журналіста, кореспондента "Радіо Свобода", незаконно затриманого у тимчасово окупованому Криму.
Про це Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна рішуче засуджує незаконне затримання й катування Росією журналіста "Радіо вільна Європа/Радіо Свобода" Владислава Єсипенка в тимчасово окупованому Криму. Атаки Росії на свободу медіа і права людини мають бути припинені. Оскільки сьогодні починається "суд", долучайтеся до нас у вимозі від Москви звільнити Єсипенка", - пише він.
Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.
16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.
5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.
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