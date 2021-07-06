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Українець Рабешко, якого затримували в Білорусі, вже на свободі

Українець Рабешко, якого затримували в Білорусі, вже на свободі

Громадянин України Павло Рабешко перебуває на волі і підтримує зв'язок з українськими дипломатами.

Про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко повідомив "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією посольства України в Білорусі, українського громадянина Павла Рабешка 3 липня затримали білоруські правоохоронці, наступного дня його було звільнено. Він на зв'язку з українськими дипломатами", - зазначив Ніколенко.

Раніше білоруські правозахисники повідомили, що в місті Столін силовики з невідомих причин затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка.

Автор: 

Білорусь (7938) МЗС (4139) українці (2538) Ніколенко Олег (365)


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Вот так бы санкции на Рф бы дружно налаживали, уже б в мире войн наверно не осталось бы. Лукашенко по крайней мере войн не ведет.
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06.07.2021 20:00 Відповісти
кроме как против собственного населения и международных бортов, а так да, "не ведет"
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06.07.2021 20:44 Відповісти
....повезло, а мог бы уже в сизо КГБ "учить роль" для БТ......
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06.07.2021 20:01 Відповісти
Этот чучелоид подал на беларусское гражданство и сидел там на ВНЖ - зачем ради него напрягать дипломатический аппарат?
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06.07.2021 20:43 Відповісти
В БССР это не на свободе, это в ГУЛАГе. И попал он в ГУЛАГ добровольно, поехав в бсср.
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06.07.2021 21:22 Відповісти
 
 