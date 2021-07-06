Українець Рабешко, якого затримували в Білорусі, вже на свободі

Громадянин України Павло Рабешко перебуває на волі і підтримує зв'язок з українськими дипломатами.

Про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко повідомив "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією посольства України в Білорусі, українського громадянина Павла Рабешка 3 липня затримали білоруські правоохоронці, наступного дня його було звільнено. Він на зв'язку з українськими дипломатами", - зазначив Ніколенко.

Раніше білоруські правозахисники повідомили, що в місті Столін силовики з невідомих причин затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка.